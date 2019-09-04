 В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам

Соответствующая информация обнародована на странице карточки законопроекта, передает Цензор.НЕТ.
"3 сентября 2019 г.. Проект отозван", - говорится в разделе о состоянии прохождения документа.
Факт отзыва документа подтвердил Укринформу один из авторов проекта - депутат от фракции "Слуга народа" , заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.
В своем обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что, по согласованию со всеми соавторами, законопроект будет дорабатываться.
"Отзываю законопроект "Об электронных коммуникации", регистрационный номер 1083 от 29.08.2019 года с целью его доработки. С другими соавторами законопроекта согласовано", - говорится в тексте обращения.
Сподіваюся, що після доопрацювання не буде кальки з аналогічного ************ закону
Ідіоти не розуміють, що з такими "ініціативами" поняття "законослухняний" буде означати тупу вівцю, яку ведуть на бійню - а вона й бекнути не має права. Що б там влада не робила, які б нові кайдани не намотували на усі частини тіла українця.
Бекнув (себто висловився по телефону "от же ж [censored], що ж це препеЗЕкане робить"), і все - за тобою вже приїхала поліція/СБУ/нацгвардія. Або навіть сказав/напейсав щось із нечітким змістом - швидко зізнаєшся, що ти "агент госдепа", не витримавши борошна за ґратами. Далі - суд і буцигарня.
А зовсім кінчене бидло буде ще й радіти - "так и нада! неча вякать на барина! нам кнут и нужен! порядок зато, и ваще - даешь присоединение к расее! путина хотим!"
Новое-хорошо забытое старое.)))
2. Слуга народу №2
3. Слуга народу №3
Ну так человек хотел обеспечить работой свои компании. Не судите строго))))
Федієнко Олександр Павлович (IX скликання)
Крячко Михайло Валерійович (IX скликання)
Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання)
Соха Роман Васильович (IX скликання)
Штепа Сергій Сергійович (IX скликання)
Подгорна Вікторія Валентинівна (IX скликання)
Усі СН. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311
Досить таки хороший закон.
Ще тобі треба робу, номер на лоба, обшуки житлового блоку та раціон в харчових одиницях.
АЛЕ НЕ В НАШІЙ КРАЇНІ.
Чоміндан, вокзал/летовище - і далі на вибір: Мінск, Нурсултан (це таке, softcore), мацква, Ашґабад, Пхеньян (а там вже hardcore)... вибір завжди є.
Зебобики были недовольны, что мягкий законопроект....
Они хотят как в рашке что бы...
Хочу новые выборы президента и ВР,и поскорее.
Бог таки даст.
Вони просто планують наступ на свободи громадян.
смартфонекармане, делай с ней что хочешь.
_В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками и рассказывали о Холокосте. Ну как у нас ветераны встречаются.
В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает и их спрашивает какие они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол надо уважать людей, которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу СТАНЕТ ПОЗДНО.
А ну, прокомментируйте законопроект №1888, который пытался очень сильно протолкнуть свободолюбивый пан порошенко
Дебилы с памятью золотых рыбок. Мне этот закон не нравится, только пи...ть не надо. Всю эту хню еще порох пытался просунуть. И заказчики тут не СБУ, которая и так вас выпасет, когда захочет, а провайдеры, которые лоббируют этот закон для контроля рекламы, трафика и лицензионного софта. А заодно этот закон убивает всех мелких провайдеров, то есть конкурентов, и позволяет поднять цены.
Но вам, "умным" это, конечно, неизвестно Вы же умные.
депутатську головухитру дупу знайдеться прутень гвинтом.
Вчора я в темі про сімки написав як дістав розгалуджені логи активності вкраденого смартфона моєї знайомої, а слідча, яка прийняла заяву, з жахом на обличчі спитала "а що з цим робити?"