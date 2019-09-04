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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) законопроект (2117) мобильная связь (318)

 В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам

Авторы законопроекта "Об электронных коммуникации" № 1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрации IMEI-кодов телефонов, отозвали документ из аппарата Верховной Рады.

Соответствующая информация обнародована на странице карточки законопроекта, передает Цензор.НЕТ.

"3 сентября 2019 г.. Проект отозван", - говорится в разделе о состоянии прохождения документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы предлагают Раде обязать операторов продавать sim-карты по паспортам и разрешить блокировать "серые" телефоны

Факт отзыва документа подтвердил Укринформу один из авторов проекта - депутат от фракции "Слуга народа" , заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В своем обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что, по согласованию со всеми соавторами, законопроект будет дорабатываться.

"Отзываю законопроект "Об электронных коммуникации", регистрационный номер 1083 от 29.08.2019 года с целью его доработки. С другими соавторами законопроекта согласовано", - говорится в тексте обращения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146360
 
   
 Топ комментарии
 
просто цей проект закону набув публічності. бо якби не почали б бити у дзвони- то прийняли би на раз два. стадо баранів від слуги урода прийме все шо скажуть. не читаючи. тай навіщо! є пастухи, які керують стадом.тай закон можна прийняти у вигляді доповнень до вже існуючих. поки народ отямиться- їх вчергове разведут как котят
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Чувствую, это лишь временное, тактическое отступление. Мерзавцы на этом не остановятся.
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Тут вопрос не к стаду баранов в Раде, а к стаду баранов которые за них проголосовали. Напомню, вчера зелебобики до всырачки защищали этот закон на форумах и в соцсетях.
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добра новина.
Сподіваюся, що після доопрацювання не буде кальки з аналогічного ************ закону
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зе біли реально дострибаються, вирішили по тихій воді протянути закон аналог законам 16 січня 2014 р хряка януковича. Закінчать гірше ростовського клоуна. В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам - Цензор.НЕТ 1863
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То це виявляється ЗЕпадло вирішило так людей затаврувати? особливо 73% Той проект закону треба змінити в одному-все те про що у ньому говориться застосувати до держчиновників,судів прокурорів,,депутатів та силовиків. У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 4366
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просто цей проект закону набув публічності. бо якби не почали б бити у дзвони- то прийняли би на раз два. стадо баранів від слуги урода прийме все шо скажуть. не читаючи. тай навіщо! є пастухи, які керують стадом.тай закон можна прийняти у вигляді доповнень до вже існуючих. поки народ отямиться- їх вчергове разведут как котят
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Тут вопрос не к стаду баранов в Раде, а к стаду баранов которые за них проголосовали. Напомню, вчера зелебобики до всырачки защищали этот закон на форумах и в соцсетях.
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абсолютно вірно: "Тут вопрос не к стаду баранов в Раде, а к стаду баранов которые за них проголосовали". І в таких випадках я завжди вказую: "73/43%зебілів, ви домоглися (досягли, хотіли, зробили, еtс) цього разом".
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То что они здобулы разом это да. Вот только последствия этих зедобутков, аукнутся для всех нас и зебаранов в том числе.
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На Радіо НВ ще й сказали - "дехто вбачає в цьому позитив, бо законослухняним громадянам не буде про що хвилюватись..."
Ідіоти не розуміють, що з такими "ініціативами" поняття "законослухняний" буде означати тупу вівцю, яку ведуть на бійню - а вона й бекнути не має права. Що б там влада не робила, які б нові кайдани не намотували на усі частини тіла українця.
Бекнув (себто висловився по телефону "от же ж [censored], що ж це препеЗЕкане робить"), і все - за тобою вже приїхала поліція/СБУ/нацгвардія. Або навіть сказав/напейсав щось із нечітким змістом - швидко зізнаєшся, що ти "агент госдепа", не витримавши борошна за ґратами. Далі - суд і буцигарня.
А зовсім кінчене бидло буде ще й радіти - "так и нада! неча вякать на барина! нам кнут и нужен! порядок зато, и ваще - даешь присоединение к расее! путина хотим!"
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Аналогічно з законами про збільшення штрафів за порушення ПДР. Не розуміють як даївці (вони все одно залишилися серед патрульних) можуть розводити як кошенят. При чому чим законослухняніша людина, тим важче їй сперечатися з людьми в погонах.
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Чувствую, это лишь временное, тактическое отступление. Мерзавцы на этом не остановятся.
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Допишут что все кто купил симку по паспорту обязаны будут ходить строем! А чего гулять так гулять!!
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Допишут,что бы входящие звонки стали платными.)
Новое-хорошо забытое старое.)))
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Интересно узнать авторов этого "закона"...............Фамилии и рожи в студию!
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Фамилия там общая для 254 трускавецких курсантов - "Слуга народа".
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1. Слуга народу №1
2. Слуга народу №2
3. Слуга народу №3
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Один из "авторов" слуга зебени Александр Федиенко.
У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 2889
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Это тот который хозяин Датагрупп и других айти компаний?
Ну так человек хотел обеспечить работой свои компании. Не судите строго))))
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Даремно..............
Досить таки хороший закон.
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Ну на Рашке ввели етот закон. Вот и наслаждайтесь. А еще лучше чтобы телефон был только у участкового и головы колгоспа. Тогда точно преступность будет повержена.
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Ну да,у вас на московии подобный действует.
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на масковии еще и роуминг между ихних округов и крайов.Выехал за мкад и давай плати дополнительно за балабольство У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 7067
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Для тебе - хороший.
Ще тобі треба робу, номер на лоба, обшуки житлового блоку та раціон в харчових одиницях.
АЛЕ НЕ В НАШІЙ КРАЇНІ.
Чоміндан, вокзал/летовище - і далі на вибір: Мінск, Нурсултан (це таке, softcore), мацква, Ашґабад, Пхеньян (а там вже hardcore)... вибір завжди є.
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Очередная "зрада" потонула в булькающей субстанции коричневого цвета. Сейчас начнут искать новую.
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Зе-билы получили отпор на свои зебанутые хотелки и на время отползли
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це ---яка падла внесла ? це закони від ківалова-калісніченка хотіли внести..проти яких Майдан виступав...от гади...
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А що потім,зроблять САЛОнет?,Як у Кацапів Чебурнет?
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Интересно, что теперь запоют Зелебобики, которые вчера до надрыва паруса защищали эти диктаторские установки?
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так доработать хотят...
Зебобики были недовольны, что мягкий законопроект....
Они хотят как в рашке что бы...
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этот законопроект уже жестче чем на рашке законы яровой, это как законы яровой +.
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Один токо вопрос возникает! Вам там в кабмине нечем занятся, вот токо следить за гражданами кто куда ходит и кто кому звонит?! У вас зима на носу, что с газом будет не понятно, военный конфликт продолжается! А ВЫ ТУТ ХЕРНЕЙ МАЯТЕСЬ! ЗАХОТЕЛОСЬ ГРАЖДАН ПОНАГИБАТЬ!!
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Там понимают,что рано или поздно начнуться массовые протесты и волнения,готовятся заранее.
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счас у граждан на руках стоко оружия, да и граждане так сказать на взводе, так что никакие симки по паспортам кабмину не помогут если граждане выйдут!!
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Ну хорошо хоть что новая власть цензор и отзывы народа читает
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Эх зря соевые стирали вчера Клавы в едином зрадопорыве)))
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Вместо контроля за допроборядочными людьми лучше ужесточите контроль и наказание преступников. Свободная страна ето не там где каждый шаг контролируется властями а там где преступники не имеют возможность портить жизнь нормальным людям.
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регистрация - чисто вопрос времени. усё и усе в мире должно быть под Постоянным Контролем. будете подождать.
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Тем и отличается Украина от РФ, народ быстрей выкинет SIM-ки, чем будет проходить регистрацию.
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не викинут, все побурчать, пойдуть и зарегят старые, а новые без регистрации просто не будут продавать. минимум без связи сёдня никто даже и не подумает остаться. не считая всей остальной облуды смартфона. во всём мире так. учёт и ежемгновенный контроль. с первого сентября вот и в ракоуско все симки только зарегинные. знакомые охотники были сильно недовольны. теперь и симку, шо стоит в вильдкамере возле футтерундплятца регить надо. иначе её не сконфигурировать и они не будут вживую знать, кого ж они там у себя прикармливают. и шо все порэгились. даже за ружжо никто не думал хвататься )). Украина ни в коем случае не станет исключением из мирового правила. ну чисто вопрос времени. тут даже ванговать глупо.
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Ха! Этот народ вчера топил за этот закон до надрыва..
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Ну зачем так на народ? Я со вчерашнего отслеживал этот вопрос. Тех кто топил за этот закон ничтожно мало было.
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_Народ, понурив гривы, пойдёт регистрироваться. И ведёт эта дорожка, в конце концов, к тотальному контролю государства над человеком. Принцип "государство для человека, а не наоборот" будет опрокинут с ног на голову. И станет человечек лишь безвольным винтиком в руках тоталитарной машины. Технические средства предоставляют сегодня такие возможности, которые и не снились прошлым диктаторам и узурпаторам. Это реально страшно. Оруэлл отдыхает.
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Этот закон уже третий раз никак продавить не могут. Он постоянно всплывает после выборов президента и парламента. Еще при Януковиче всплывал. Потом при Порошенко. Теперь вот при Зеленском всплыл. Думаю после следующих выборов президента и Рады снова всплывет.
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та контроль уже установлен. просто с регистрацией, как минимум, однозначная идентификация будет мгновенной. это мировая неизбежность. никто уже не сможет дальше жить без "оператора мобильных услуг" курируемого ессно "товарищем майором". хотел бы хоть одного цензоровского, из щас кипящих возмущённо, увидеть, который в будущем, после установки крайней даты регистрации, выбросит сим карту в пропасть и откажется завтра написать маме смс из горящего танка ))))
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Фамилию в студию этого "умника", который хотел ввести глобальный контроль над владельцами телефонов.
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Было вчера. Погуглите. Там он не один. Человек шесть было по-моему - все от Слуги народа.
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У соевых вчера фальстарт был походу.
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Это они так "улучшают" жизнь народа. Больше, суки, заняться нечем? Или ума хватает только на то, чтобы законы ********* копировать?
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А навіщо покращувати життя народу? Можна зробити так, щоб народ і вякнути не міг - і пересічний холоп був задоволений, що нацгвардія сьогодні забрала сусіда, а не його (а для цього треба мовчати голосніше... а сусід от же ж дурний, чого удумав - в інтернеті лаяти Зелене Сонце...)
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побольше минирований хороших и разніх!....
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Хох...эту сучью свору зелемойских дрючить нать 25 часов в сутки и по всем направлениям. Клавишы ******* голосят по нажатию членом, за что попало.
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Что я и предполагал. Теперь как я понимаю "дорабатывать" будут до следующих выборов президента и Рады. Потом снова продавить попытаются. У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 9298
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Да вы ортодоксальный оптимист... Гораздо раньше попробуют ещё раз.
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Не думаю. Его уже третий раз на моей памяти продавить пытаются. При каждом президенте пробуют.
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Если бы так.Но им нужен тотальный контроль.Они не успокоятся,это временное затишье.
Хочу новые выборы президента и ВР,и поскорее.
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А может и не даст.Это же всё таки Украина,тут у Бога свои сценарии
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Очень даже напрасно... Сим карта - обязательная привязка к паспорту. Труба может быть любая. То есть у всех - контрактное подключение.
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А можно подробнее объяснить зачем? Ну так, для повышения т.с. грамотности в этом вопросе.
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А если захотел подарить девушке или кому то другому то нужно идти к нотариусу с паспортами и свидетелями и переоформлять, да? Или если потерял то кроме покупки нового телефона еще бегать у участковому за разрешением снять с учета старый и зарегистрировать новый?Пиз***дуй на Рашку. Там все условия для таких как ты
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попробуйте в Турции выдать з/п в конверте...
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А зачем мне в Турции покупать симку? Мы сейчас законодательство Турции обсуждаем? Мне оно совсем не интересно. Ну по крайней мере не ранее, чем я туда отдыхать поеду. У Раді відкликали законопроєкт про продаж SIM-карток за паспортами - Цензор.НЕТ 6096
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Прими Ислам и поселись возле Сирии и будет тебе как в Турции. Только сначала поинтересуйся, в Турции казнокрадов, наркоторговцев и убийц с предателями и сепаратистами выпускают под домашний арест?
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Невже це питання настільки важливе для новобранців ?
Вони просто планують наступ на свободи громадян.
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Та не. Просто кучке баранов кто-то втюхал в очередной раз этот закон. Мне просто любопытно узнать кто серый кардинал. Тогда было бы понятно зачем.
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_Медведчук. Портнов. Зачем? Нужно взять под контроль население, перед тем как резко крутануть штурвал от Европы и НАТО к мышебратьям в кабалу. Закрутить гайки, выявить и взять на карандаш вольнодумцев и потенциальных протестующих. К ногтю прижать. Буйных и сочувствующих упаковать и подготовить к отправке в концлагеря в расии. А тогда можно и заднюю передачу врубать, уже некому будет помешать. И вуаля, страна в смартфоне кармане, делай с ней что хочешь.
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_Хочется верить, что ошибаюсь. Но когда дело касается безопасности, следует исходить из допущения худшего варианта.

_В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками и рассказывали о Холокосте. Ну как у нас ветераны встречаются.
В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает и их спрашивает какие они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол надо уважать людей, которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу СТАНЕТ ПОЗДНО.
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Починаючи з 1998 року з цією ідеєю носився (як дурень з писаною торбою) такий собі Віталій Терентійович Корж, тоді співвласник і батько директора "Глобал Юкрейн", пізніше депутат від Батьківщини.
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Хм. Почитал за этого фрукта. Пока так и не прояснилось зачем это ему.
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Написав, оскільки сидів з ним через стіл на конференціях айтішників у Криму (і 1998, і 1999), де він з піною доводив усім що мааскофскій опит надо внєдріть! А його синку так наливали що він не міг пояснити яка муха вкусила батька.
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Ну тогда тут все просто. Хотя могу и ошибаться. Инфы мало. Но, если это его инициатива, то это скорее всего диагноз. Совок головного мозга и фантомные КГБешные боли. Которые скорее всего пытается спользовать наш северный "не брат".
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Так один із авторів того "законопроекту" Федіенко пов'язаний з "Глобал Юкрейн"
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Вовремя опомнился, это же и всех у власти на карандаш возьмут...
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_Никто не опомнился, чудак ты человек. Просто пока что - временно - отступили. Будут атаковать снова.
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Етот закон еще хотели принять власть Парашенка, чтобы бороться с добровольцами и патриотами и выдавать их ФСБ.
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соесосы такие соесосы
А ну, прокомментируйте законопроект №1888, который пытался очень сильно протолкнуть свободолюбивый пан порошенко
Дебилы с памятью золотых рыбок. Мне этот закон не нравится, только пи...ть не надо. Всю эту хню еще порох пытался просунуть. И заказчики тут не СБУ, которая и так вас выпасет, когда захочет, а провайдеры, которые лоббируют этот закон для контроля рекламы, трафика и лицензионного софта. А заодно этот закон убивает всех мелких провайдеров, то есть конкурентов, и позволяет поднять цены.
Но вам, "умным" это, конечно, неизвестно Вы же умные.
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Дурнику, ти мабуть не знав що починаючи з перших провайдерів (Лакі, Глобал, Адамант та інших) там міцно сиділи діючи та відставні кагебешники. В тому числі відставні генерали. Не берися з апломбом писате те де ти ані рилом, ані вухом.
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Ну справедливости ради нужно отметить, что подобный закон пытались продавить еще до Порошенко.
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"Техніка в руках дикуна - шматок заліза" (Карл Маркс).
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правильно. без биометрического паспорта нехрен симки кому-попало продавать. дорабатывайте-дорабатывайте. зебыдло любит когда их насилуют.
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А чего, было-бы классно, как в рашке, потом сажать можно за репосты в соцсетях
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Технарі пояснили довбакам що на кожну депутатську голову хитру дупу знайдеться прутень гвинтом.
Вчора я в темі про сімки написав як дістав розгалуджені логи активності вкраденого смартфона моєї знайомої, а слідча, яка прийняла заяву, з жахом на обличчі спитала "а що з цим робити?"
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