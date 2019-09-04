 В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспортам

Соответствующая информация обнародована на странице карточки законопроекта, передает Цензор.НЕТ.

"3 сентября 2019 г.. Проект отозван", - говорится в разделе о состоянии прохождения документа.

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Факт отзыва документа подтвердил Укринформу один из авторов проекта - депутат от фракции "Слуга народа" , заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В своем обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что, по согласованию со всеми соавторами, законопроект будет дорабатываться.

"Отзываю законопроект "Об электронных коммуникации", регистрационный номер 1083 от 29.08.2019 года с целью его доработки. С другими соавторами законопроекта согласовано", - говорится в тексте обращения.