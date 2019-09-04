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Все про:обвинение (380) посольство (536) протест (4519) Россия (73754)

 Российские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве

Владимир Кошовенко во время акции протеста 6 марта 2016 года бросил в дверь посольства РФ в Киеве кирпич. Теперь Следственный комитет России хочет посадить его на срок от 5 до 10 лет.

Об этом российскому государственному информагентство "ТАСС" рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства", - сказала она.

Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений").

Санкция по этому обвинение предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК.

Источник: https://censor.net.ua/n3146359
 
 
 Топ комментарии
 
А кацапы не боятся, что после такого, придет 10000 украинцев и тоже бросят по кирпичу?
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Тююю, дурні!
нормальна людина зробила те, що змогла. Дякуйте, що не спалили ваш пєтушатнік.
От я зараз привселюдно напишу: ПУТІН-ХУЙЛО!!!
Розпочитанйте карне впровадження!
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А кацапы не боятся, что после такого, придет 10000 украинцев и тоже бросят по кирпичу?
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Тююю, дурні!
нормальна людина зробила те, що змогла. Дякуйте, що не спалили ваш пєтушатнік.
От я зараз привселюдно напишу: ПУТІН-*****!!!
Розпочитанйте карне впровадження!
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Блеклые конвульсии перед падением Вяликой и могучей. Интересно бункер есть у пути в горах в Сочи как у гитлера был
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Міська скульптура «Каменюка - знаряддя пролетаріату» у Москві

Митець: Іван Шадр

Адреса: ул. Трехгорный Вал, 33, Москва, Росія, 123022
Години роботи:
Відчинено цілодобовоРоссийские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 104Российские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 104https://www.moscowmap.ru/_public/article-img/bulyzhnik-0.jpg
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Цапы реальные скоморохи,уже даже и не смешно от ихних выбрыков.
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А бросал он кирпич с территории Украины, или заходил не территорию посольства? Потому что это влияет на квалификацию деяния даже в украинском законодательстве... Кроме того, а на территории посольства имеются "российские" правоохранительные органы, российский суд, российская тюрьма? Хотел-бы, я на них, посмотреть...
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Этих мудаков значит не смущает, когда их артеллирия стреляла с территории рашки по ВСУ?
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Единственный закон, действующий в России, и признаваемый ими - "фаустрехт", "право сильного"... Если-бы не "ядрёная" граната в руках - никто-бы, с этой "ополоумевшей обезьяной" и возиться не стал...И дело даже в опасениях, что она её швырнёт, а в том, что после её неконтролируемого развала боеголовки могут оказаться в руках ещё больших придурков...
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Російських окупантів треба вбивати та гнати з української землі
Наявність дипломатичних стосунків з країною- агресором, це ганьба та зрада
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