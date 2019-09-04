 Российские следователи заочно предъявили украинцу обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве

Об этом российскому государственному информагентство "ТАСС" рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в Киеве. Совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства", - сказала она.

Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений").

Санкция по этому обвинение предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК.