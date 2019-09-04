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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (1992) Зоряна Скалецкая (1)

 Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала приоритеты своей работы в Минздраве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, приоритетами являются три ключевых блока: обеспечить работу экстренной медицинской помощи - маршрутизация, диспансеризация, наличие отделений интенсивного лечения; трансплантология - принятие соответствующего закона; доступная качественная высокотехнологическая медпомощь - сюда входит фармполитика, кадровая политика.

"Мы будем работать над увеличением продолжительности жизни. Люди в возрасте 55 лет имеют проблемы если не с давлением, то с сердцем. Мы должны работать над тем, чтобы такие проблемы начинались гораздо позже, человек жил дольше", - отметила она.

Ключевой будет и работа по росту рождаемости.

По ее словам, данные свидетельствуют о том, что за последние пять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Также в приоритете - здоровье ребенка и инклюзивность. Среди ближайших задач, по словам Скалецкой, подготовка порядка реагирования на инфекционные заболевания, поскольку нет централизованной, единой процедуры. Во-вторых, обеспечить вакцины для взрослых.

Среди первоочередных шагов - чтобы все население имело доступ к врачу первичного уровня, а не только 28 млн украинцев, подписавших договор с семейным врачом.

Будут затронуты и вопросы оплаты труда врачей, поскольку в отдельных медучреждениях, по ее данным, зарплата при возросшей нагрузке составляет по-прежнему 5000-6000 грн.

Напомним, ранее Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мне было интересно слышать разные версии о том, что и где происходило", - новый глава Минздрава Скалецкая о контактах с нардепом Радуцким. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3146358
 
 
 Топ комментарии
 
А як вона збільшить народжуваність?
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интерестно, как рождаемость увеличивать собираются..? Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка - Цензор.НЕТ 4041 закон примут?*
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вот кака та нєклєтца послє мєсєджа новава міністра тєпєрь все воспрінімаєца только чєрєз ету процєдуру Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка - Цензор.НЕТ 6288 в здравахранєніі
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Приберіть фейкових "сімейних" лікарів.Вони як були тупими терапевтами,так і лишились.
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де забрати ? може в Європейських країнах ?
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Краще зовсім без терапевтів-сімейників,ніж те що є зараз.
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очень даже и хорошо! Быстрее пошабашите Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 247
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побіжиш прищ до хірурга лікувати ?
та вас посилатимуть в доембріональне життя.
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фейкових міністрів та інтернет тролів спочатку треба прибрати
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Ще скажи - щоб "банили" з указанням конкретного пункту правил який було порушено........... Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 4386
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А твой кумир хозяин соевый с подельниками всё украл???
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не все раз твій зе нарік, лише за один день млрд баксів боргу віддав Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 7381
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Ні такі як ти 73% податки нікуя не сплачують.
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А як вона збільшить народжуваність?
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порно-фильмы крутить по национальным каналам....
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cloud2009 26ea8082 Православні патріоти кажуть.що навпаки порно зменшує народжуваність.
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А гражданство? Трампушка хочет отменить гражданство по рождению, надо поторопиться.
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создаст банк спермы и принудительно, в соответствии с принятым на скорую руку закону, будут обсеменять. Если не согласна - заблокируют мобильник Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 3049
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а ведь это только начало и со 100% брехни
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боятся слуги, шо народ отфигячит их Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 8354
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вот кака та нєклєтца послє мєсєджа новава міністра тєпєрь все воспрінімаєца только чєрєз ету процєдуру Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка - Цензор.НЕТ 6288 в здравахранєніі
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интерестно, как рождаемость увеличивать собираются..? закон примут?*
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если бы министр мужик был тогда был бы понятен его вклад в рождаемость
совершенно очевидно что с самого начала врут и не стесняются
яуковичи намер три опять были сфальсифицированы на выпорах
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это к саниарке Супрун.....ХиперЛуп к Омеляну.........
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а нах он на кресло залез если ничего не может сделать
это с формальной точки зрения
а по факту его задача приватизовать землю и согнать краснокожих в резервации
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Мы должны? Или будут работать? Или для потенции корень женьшеня покрепче привязать? ****** министр..
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Рожать начнет и детей своих кормить деликатесами должность позволяет
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Как?
А разве на первом месте не ежемесячный занос чемодана радуцкому?)
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Будем посмотреть...Пока что на пресс конференции нервничала и терялась.....Успехов.
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Шеф по медицине указал новый путь- "Х в Ж" ! Оттуда и пойдет "Рост рождаемости" для поклонников ЗЮзи. Не зря волна гейпарадов- санкция сверху.
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По ходу она далека от проблем медицины!!!
Например, вопрос зарплаты врачей.... Многие из за одну операцию берут 5-6 тысяч.!
А ведь эти деньги надо легализовать, но новый министр не в курсе или в курсе, но молчит...
Многие врачи при мизерной зарплате ездят на иномарках, отдыхают за границей, живут в недешёвых домах/квартирах!
Откуда это у них???
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Это как раз НЕ МНОГИЕ....но реально такое есть. Как раз многие это рядовые терапевты, медсёстры и прочие....хирурги это даже не 1 процент.
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это може с операционными сестрами
а тем кто в палатах хй
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від довбойб.ів, яких 73%. Які живуть у паралельному світі і мріють про медицину на халяву.
Вас цікавлять прибутки стоматологів? Навряд, суспільство давно звикло, що у цій царині панує приватна медицина, то що заважає зробити це у всій медицині?
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Так и я за это! Заплатил, получил чек, договор... и в случае плохого исхода можно требовать компенсации, а сейчас - всё мимо кассы: и деньги, и возмещения!
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тільки 90% проти. Вони бажають щоби ти податки заплатив, а вони, хитрож.опі, за твої податки мали безкоштовну медицину. Жодне чоловік який реально сплачує податки не може захищати це лайно, що існує зараз. Лише хиро.опі трутні.
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мерзото кпССовское
вот случай с моей жизни в этом году
ноет зуб и ноет
иду рядом в частную клинику
гаварят нада сверлить нерв удалять от 1000 гр
встаю и ухожу
ищу знакомых
иду в частную клинику к знакомым
осмотр рентген челюстей
и лечение не связанное со сверлением
300 гр
понял мразота
и так все
только операции от 2000 баксов предлагают
ненужные
частники
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намагання чіплятись до ніка, імені, регіону свідчіть про відсутність аргументів і понижену розумову активність. Бачу що підгорає, але збери усі сили, вичав із себе ну хоча би невеличке, але розумне речення. Розумію що тяжко, але спробуй, а в друг вийде?
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тупий дегенерате, але ж ти знайшов за 300 грн? і послав нах.й за 1000? Ось тобі і конкуренція, що не так? Ти хотів би зробити безкоштовно, але в умовах радянської стоматології?
Я теж коли на базарі щось купую вибираю, є різні ціни, різний по якості товар. Що взагалі за куйню ти написав?
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negbq ltutzthfnt
тупий дегенерате
пример приведен не о конкурентной цене а о том что много частников делают совершенно ненужное лечение лишь бы сорвать деньги
в Германии такое немыслимо
а от у нас только такие как ты урки
в Германии мне по страховке удалили зуб те бесплатно
а как то ставили пломбу так спрашивают мой выбор я выбрал композит и доплатил 60 евро за материал пломбы
я готов платить за полезное лечение как в Германии и не готов платить уродам в халатах за ненужные операции
нельзя у нас все частникам это уже всем понятно
а кто толкает такие идеи ето агенты ФСБ
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Дійсно ж: спитати лікаря - скільки тобі за місяць (за операцію) аби ти не ліз в карман нещасного пацієнта. Скажімо: тисячу євро (для особливо популярних - більше). І от від тієї суми і танцювати. Але невдала операція - штраф (як у багатьох фірмах).
Часто лікарі в погоні за грошвою роблять не потрібне лікування і операції, лякаючи пацієнтів неминучою погибеллю. Часто не роблять необхідного лікування взагалі, коли в пацієнта немає грошей (не забувайте: багато бюджетників на мінмальній). От саме такий стан медицини потрібно змінювати.
А народжуваність... Ну народиться ще більше нащадків у одиначок, що якраз і живуть на дитячі виплати. Це що - майбутні висококваліфіковані спеціалісти? - Ні, це - потенційні злочинці, бо в житті нічого доброго їх робити не навчили.
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а можна просто дати 5років за хабар.. а конфісковане майно хабарника і його родичів до5го коліна відправити на лікування ВАЖКОХВОРИХ і заявника Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 6461 ..
і воно ПОПУСТИТЬ!!
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гонорар херурга в США за серьезную операцию 8 тыс долларов за 1
у нас то же самое за квалифицированные операции берут больше тысячи долларов а тому тем кто в состоняии платить через одну впаривают ненужные операции
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Пріоритетом має бути - запровадження страхової медицини та відміна геноцидних "рехформ" "доктор смерть".
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ТУПОРИЛІ дебіли навіть і не усвідомлюють що реформа медицини що була при СУПРУН це вже початок впровадження саме СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИСкалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 7557

ГАРАНТОВАНІ державою ПРОЦЕДУРИ ТА ГАРАНТОВАНИЙ державою ОБСЯГ ЛІКУВАННЯ це Ж і Є СТРАХОВА МЕДИЦИНА... і горанттих послуг - держава УКРАЇНА
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Те що робилось при "доктор смерть" більше схоже на геноцид, аніж на якісь реформи!
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медицина - это не только зарплаты врачам (хоть это и важно),
это и отношение к больным и просто пациентам (роженицам, малышам) диагностика и профосмотры (для снижения заболеваемости или хотя бы эпид. коннтроль), прививки, это цивилизованные условия работы врачей и лечения всех... это медпрепараты и их контроль (потоки контролируемые и фальсификат не контролируемый), это оборудование и переоборудование клиник, больниц (особенно в сельской местности) и самое главное - квалификация врачей (а иногда и просто их наличие).... это начать и никогда не заканчивать..
а вообще - медицина и отношение к старикам - это показатель развития любой страны
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ай вей... от в Норвегії чоловіки в середньому живуть до 83років.. а лікарів на 1тис менше в ДВІЧІ... МОЖЕ ПРИДИВИТИСЯ до їхнього досвіду??? Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 4878
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так-так! та придивлятися - мало, требе переймати досвід...
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В некоторых учреждениях 5000-6000 грн...
Еще одна профурсетка. Да во всех больницах так!
Начинайте с создания всеукраинских проткоколов лечения и страховой медицины, а не с увеличения рождаемости и продления жизни, идиотка.
Когда вы хотя бы эти два пункта выполните, то и рождаемость, и продолжительность сами начнут рости.
Тьху... Никогда не будет нормального министра ОЗ

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яких=таких"фсєукґаінських"протоколів Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 2085

чи ти тут хуцпато пропонуєш наступні 50років створювати власні протоколи?
ЛЮДЕЙ лікують по міжнародно визнаним протоколам...
що до"вісьдє5000-6000",то НЕ БРЕШИ, бо скрізь зараз від 5000 до 9000грн.. а є і більше Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 2054
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да, ты прав... 9000 на 1.5 ставки Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 2529

То лікують по міжнародно визнаним протоколам не в Україні, НЕ БРЕШИ.
В Україні лікують по локальним протоколам - хто що вигадав сам.
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и главное - полностью бесплатная для VIPов но не для налогоплательщиков (ессетвено)
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Для того щоб підняти народжуваність треба спочатку пояснити зебілам для чого призначається той орган, яким вони на роялі грають.
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В Україні ЗАЙВІ 25-30тис лікарів.. переважно в містах а 15тис фельшарів та медсестер НЕ ВИСТАЧАЄ.. Скалецька про пріоритети своєї роботи в Міністерстві охорони здоров'я: Зростання народжуваності, збільшення тривалості життя та здоров'я дитини - Цензор.НЕТ 343 ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ раз на 3роки (на кшалт ЗНО) могла б вирішити цю проблему... але мішпуха аж сіпається="своїх"захищає
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супрун нормально защемила хвост мародерам таблеточникам. эта про проблему умолчала. главное рождаемость недоумковатого контингента. а может чтобы иметь право рожать надо узаконить какое-то медобследование? . понимаю, что и тут может быть корупция, как везде. но нафига стране дети алкашей?
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