 Скалецкая о приоритетах своей работы в Минздраве: Рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни и здоровье ребенка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции.
По ее словам, приоритетами являются три ключевых блока: обеспечить работу экстренной медицинской помощи - маршрутизация, диспансеризация, наличие отделений интенсивного лечения; трансплантология - принятие соответствующего закона; доступная качественная высокотехнологическая медпомощь - сюда входит фармполитика, кадровая политика.
"Мы будем работать над увеличением продолжительности жизни. Люди в возрасте 55 лет имеют проблемы если не с давлением, то с сердцем. Мы должны работать над тем, чтобы такие проблемы начинались гораздо позже, человек жил дольше", - отметила она.
Ключевой будет и работа по росту рождаемости.
По ее словам, данные свидетельствуют о том, что за последние пять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%. Также в приоритете - здоровье ребенка и инклюзивность. Среди ближайших задач, по словам Скалецкой, подготовка порядка реагирования на инфекционные заболевания, поскольку нет централизованной, единой процедуры. Во-вторых, обеспечить вакцины для взрослых.
Среди первоочередных шагов - чтобы все население имело доступ к врачу первичного уровня, а не только 28 млн украинцев, подписавших договор с семейным врачом.
Будут затронуты и вопросы оплаты труда врачей, поскольку в отдельных медучреждениях, по ее данным, зарплата при возросшей нагрузке составляет по-прежнему 5000-6000 грн.
Напомним, ранее Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду.
та вас посилатимуть в доембріональне життя.
совершенно очевидно что с самого начала врут и не стесняются
яуковичи намер три опять были сфальсифицированы на выпорах
это с формальной точки зрения
а по факту его задача приватизовать землю и согнать краснокожих в резервации
А разве на первом месте не ежемесячный занос чемодана радуцкому?)
Например, вопрос зарплаты врачей.... Многие из за одну операцию берут 5-6 тысяч.!
А ведь эти деньги надо легализовать, но новый министр не в курсе или в курсе, но молчит...
Многие врачи при мизерной зарплате ездят на иномарках, отдыхают за границей, живут в недешёвых домах/квартирах!
Откуда это у них???
а тем кто в палатах хй
Вас цікавлять прибутки стоматологів? Навряд, суспільство давно звикло, що у цій царині панує приватна медицина, то що заважає зробити це у всій медицині?
вот случай с моей жизни в этом году
ноет зуб и ноет
иду рядом в частную клинику
гаварят нада сверлить нерв удалять от 1000 гр
встаю и ухожу
ищу знакомых
иду в частную клинику к знакомым
осмотр рентген челюстей
и лечение не связанное со сверлением
300 гр
понял мразота
и так все
только операции от 2000 баксов предлагают
ненужные
частники
Я теж коли на базарі щось купую вибираю, є різні ціни, різний по якості товар. Що взагалі за куйню ти написав?
тупий дегенерате
пример приведен не о конкурентной цене а о том что много частников делают совершенно ненужное лечение лишь бы сорвать деньги
в Германии такое немыслимо
а от у нас только такие как ты урки
в Германии мне по страховке удалили зуб те бесплатно
а как то ставили пломбу так спрашивают мой выбор я выбрал композит и доплатил 60 евро за материал пломбы
я готов платить за полезное лечение как в Германии и не готов платить уродам в халатах за ненужные операции
нельзя у нас все частникам это уже всем понятно
а кто толкает такие идеи ето агенты ФСБ
Часто лікарі в погоні за грошвою роблять не потрібне лікування і операції, лякаючи пацієнтів неминучою погибеллю. Часто не роблять необхідного лікування взагалі, коли в пацієнта немає грошей (не забувайте: багато бюджетників на мінмальній). От саме такий стан медицини потрібно змінювати.
А народжуваність... Ну народиться ще більше нащадків у одиначок, що якраз і живуть на дитячі виплати. Це що - майбутні висококваліфіковані спеціалісти? - Ні, це - потенційні злочинці, бо в житті нічого доброго їх робити не навчили.
і воно ПОПУСТИТЬ!!
у нас то же самое за квалифицированные операции берут больше тысячи долларов а тому тем кто в состоняии платить через одну впаривают ненужные операции
ГАРАНТОВАНІ державою ПРОЦЕДУРИ ТА ГАРАНТОВАНИЙ державою ОБСЯГ ЛІКУВАННЯ це Ж і Є СТРАХОВА МЕДИЦИНА... і горанттих послуг - держава УКРАЇНА
это и отношение к больным и просто пациентам (роженицам, малышам) диагностика и профосмотры (для снижения заболеваемости или хотя бы эпид. коннтроль), прививки, это цивилизованные условия работы врачей и лечения всех... это медпрепараты и их контроль (потоки контролируемые и фальсификат не контролируемый), это оборудование и переоборудование клиник, больниц (особенно в сельской местности) и самое главное - квалификация врачей (а иногда и просто их наличие).... это начать и никогда не заканчивать..
а вообще - медицина и отношение к старикам - это показатель развития любой страны
Еще одна профурсетка. Да во всех больницах так!
Начинайте с создания всеукраинских проткоколов лечения и страховой медицины, а не с увеличения рождаемости и продления жизни, идиотка.
Когда вы хотя бы эти два пункта выполните, то и рождаемость, и продолжительность сами начнут рости.
Тьху... Никогда не будет нормального министра ОЗ
чи ти тут хуцпато пропонуєш наступні 50років створювати власні протоколи?
ЛЮДЕЙ лікують по міжнародно визнаним протоколам...
що до"вісьдє5000-6000",то НЕ БРЕШИ, бо скрізь зараз від 5000 до 9000грн.. а є і більше
То лікують по міжнародно визнаним протоколам не в Україні, НЕ БРЕШИ.
В Україні лікують по локальним протоколам - хто що вигадав сам.