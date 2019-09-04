 Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.
"Готовится к рассмотрению с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.
11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).
Законом предусматривается усиление ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.
Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.
19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.
Прежде чем говно начинать на вентилятор набрасывать может сначала подождать и ознакомиться с этими самыми предложениями?
Желательно писать какие именно предложения он внес.
Экономика была только у бэп/узе. Как анонсированно - "профессионалы перейдут в службу финрасследований.
Выделение взяток ещё в одну вертикаль.
Хоча тут на форумі є особа, яка позиціонує себе як дуже успішного адвоката, але виступає за цей закон.
Правда, сленг у цього "адвоката", як у дешевого бота.
Навіть долею пєдофілів опікується.
А про вже існуючих та потенційних жертв подумати йому не треба?
навіть тебе можна легко підставити(якщо ти мущина))
А это еще и ко всему - "слава" для всей семьи и можно распустить слухи что жертва(ментов) был опущен в СИЗО. Короче и дураку понятно что закон создали либо тролли, либо враги, либо олигархи(с их баблом это конкретный козырь)
я взагалі-то за примусову кастрацію педофілів.
а ви - мабуть ліберастка? пєдофіли - тожє люді?
и да - не зарекайся. ибо жена например захочет тебя выгнать, ты на нее наедешь, а потом будешь кастрирован ибо будешь подставлен(если ты не педофил)
блаженный какой-то - зарекаются только дураки
ты какой-то невменяемый - упорно вдалбливаешь свой бред, зная что я прав. иди лучше помолись попам, среди них как раз педофилов на порядок больше чем среди прочих
Он стартонуло уже виселення із свого ж житла за "домашнє насильство".
боится сдавать анализы на наркоту знал, но такое... Чем отличается Зеленский от
учителей?- тем, что любит детей искренне...
http://una-unso.com/politika/zelenskyj-pryamo-diye-v-interesah-putina-ta-moskvy.html?fbclid=IwAR2uN34DuagziQeV3paoCLCgf4zVC9S6a8A8v49NbV1RMjUOSjVj4twInHk
Не удивительно, что Зеленая банда взялась Парубия преследовать.
Яка не може прочитати тексту в інфі і навіть під своїми ссаками?
"За законопроект проголосували 247 депутатів. Закон авторства Олега Ляшко пропонує внести правки до Кримінального кодексу, посиливши покарання із застосуванням примусової хімічної кастрації. Покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів з метою зменшити лібідо і сексуальну активність. Процедура не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.
Також пропонується встановити за особами, звільненими після відбування покарання за сексуальні злочини проти дітей, довічний адміністративний нагляд. Законом передбачено також створення публічного реєстру осіб, засуджених за такі злочини" - https://ua-news.liga.net/politics/news/rada-priynyala-zakon-pro-primusovu-kastratsiyu-pedofiliv
"Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.Його підтримали 228 нардепів
Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд." - https://censor.net.ua/ua/n3136979