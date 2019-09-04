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 Политика Украины
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Все про:вето (294) законопроект (2117) Зеленский (2692) кастрация (14) педофил (414)

 Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится к рассмотрению с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

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11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом предусматривается усиление ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.

Источник: https://censor.net.ua/n3146355
 
   
 Топ комментарии
 
Более здравый чем то, что тебе менты дело пришьют и покалечат на всю жизнь.
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ні то прихильнки шарія бавляться. хоча і в слузі народу таких предостатньо, фракція як ніяк велика
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все педофили Зеленого народа... а вы и не заметили даже Библию читайте Содом и Гомора...
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пожалел порохоботов Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 2096
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ні то прихильнки шарія бавляться. хоча і в слузі народу таких предостатньо, фракція як ніяк велика
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Зеленский, сказал А говори Б. Если не нравится принудительная кастрация, то усиливай ответственность за педофилию - 35 лет минимум или пожизненное, так как все понимают, что педофилия - это на всю жизнь и не лечится.
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Зе по цьому питання не сказав ровним счьотом...уя!
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все педофили Зеленого народа... а вы и не заметили даже Библию читайте Содом и Гомора...
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Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

Прежде чем говно начинать на вентилятор набрасывать может сначала подождать и ознакомиться с этими самыми предложениями?
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Это самое интересное в такой новости.
Желательно писать какие именно предложения он внес.
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Ну это замечание публикующим новости. Видать они таким дешевым образом интригу хотят создать.
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Не переводь стрілки. Для декого один відомий орган стає у пригоді зокрема при грі на музичних інструментах.
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Скоріш кацапню пожалів свою улюблену з поваги до верховного педофіла всія Рососососісії.
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та походу за власних виборців хвилюється...
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Опасается, как бы боком не вышло?
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Принудительная кастрация заменится физическим отрезанием?
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Ні, виходячи з принципів гендерної рівності треба ввести хімічну чи хірургічну кастрацію/стерілізацію і для жінок за подібні злочини, ти ж за рівність ?
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Шо то заглохла тема с педофилами, наверное, у ментов "шире вселенной горе мое", что экономическое направление у них забрали, ушли в запой.
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Забрали?!
Экономика была только у бэп/узе. Как анонсированно - "профессионалы перейдут в службу финрасследований.
Выделение взяток ещё в одну вертикаль.
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Слава богу, здравый смысл иногда побеждает.
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Более здравый чем то что выйдя на свободу они продолжат детей насиловать?
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Более здравый чем то, что тебе менты дело пришьют и покалечат на всю жизнь.
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Так может с ментов нужно начать, что бы никому ничего не пришывали?
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Даже в США и Европе с их технологиями и опытом случаются несправедливые приговоры, пока мы до хотя бы такого уровня дойдем будут десятки и сотни покалеченых. Советую почитать про дело пологовского маньяка и про несчастного 14 летнего пацана которого прямо с парты забрали менты и который 8 лет провел в тюрьме по обвинению в убийстве девочки. Тогда может пропадет желание распинать педофилов и т.п.
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А кто говорит их распинать? Их просто нужно изолировать от общества и содержать в клетках. Во время содержания посмотреть, если это вавка врожденная то это природа ошиблась, просто нужно его докормить до биологической смерти, а если это от распуствия давать реальный срок и на зону в петушарню.
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Мусарський бєспрєдєл не хвилює тих, хто з ним не стикався.
Хоча тут на форумі є особа, яка позиціонує себе як дуже успішного адвоката, але виступає за цей закон.
Правда, сленг у цього "адвоката", як у дешевого бота.
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який він людяний, наш президент.
Навіть долею пєдофілів опікується.
А про вже існуючих та потенційних жертв подумати йому не треба?
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А ти поклонишся на Піплії шо всі шо сидять за педофілію - педофіли?


навіть тебе можна легко підставити(якщо ти мущина))
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От він і подумал, що тепер меньше дітей буде пропадати без вісті, от поцікався , скільки їх пропадає кожен день. А з таким законом кількість збільшилась би значно, бо немає свідка(чи тіла)-немає діла. Також , ну не можу швидко знайти, коли в кінці 40-х років в СССР ввели смертну кару за згвалтування, а там таке було що жах, прийшли з фронту молоді солтатики які уміли , досвід такий був, тільки наставити ППШ і сказати , мовляв, знімай, фашистка, труси, то за рік вбитих жінок стало на 5 000 осіб більше. І закон скасували.Але порохоботи впевнені, що вони розумні, а зелені дурні, хороший аргумент.
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пожалел своих зебобиков из молодой команды
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Умное решение. Я боялся популизм победит...
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Так бо под эту статью менты за бабло могут подвести 95% мужичков.
А это еще и ко всему - "слава" для всей семьи и можно распустить слухи что жертва(ментов) был опущен в СИЗО. Короче и дураку понятно что закон создали либо тролли, либо враги, либо олигархи(с их баблом это конкретный козырь)
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кацапських "міжічкофф" - точно. тобі мабуть вже погано стало?
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так прими лекарство если плохо. че с меня спрос то?
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я на відміну від тебе не педофіл, мені від таких законів погано не стане. Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 7429
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Що це ви стали виправдовуватися, і самі себе заспокоювати, вас же ніхто не звинувачує поки що ?
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я - себе???
я взагалі-то за примусову кастрацію педофілів.
а ви - мабуть ліберастка? пєдофіли - тожє люді?
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Ні, я за гендерну рівність, коли одним "відрізати", то іншим треба "зашивати", чи ви думаєте що жінки не роблять таких злочинів ?
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нет, ты коллега Шарикова, раз в своем мониторе видишь кто педофил, а кто просто умеет подумать наперед.
и да - не зарекайся. ибо жена например захочет тебя выгнать, ты на нее наедешь, а потом будешь кастрирован ибо будешь подставлен(если ты не педофил)
блаженный какой-то - зарекаются только дураки Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 8108
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Она скажет что к ее детям приставал, а дети подтвердят, или скажет что без ее согласия ее во сне тревожил, и все ,доказательства не требуются, статья или "попал на бабки" Сам понимаешь, что потом бегать и говорить "Что произошла чудовищная ошибка, меня то за чито ?" глупо
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г*споди, ты так тупо ржешь что даже галлюцинации поймал. где я писал что именно она(сама собой) может подставить тя? че, менты тоже подставляют, используя себя для таких случаев?
Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 4035
ты какой-то невменяемый - упорно вдалбливаешь свой бред, зная что я прав. иди лучше помолись попам, среди них как раз педофилов на порядок больше чем среди прочих
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Я не ржу глупо, у меня умньіе слезьі на глазах от такого. Ментьі не подставляют никого, ну разве в особьіх случаях, у них и так работьі хватает. Задача мента все сделать как положено,в соответствие с законом, бумаги оформить, все учесть, а что кто кого оговорил или оббрехал, или правда чья-да дела нет никакого абсолютно.
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Випадків таких тьма.
Он стартонуло уже виселення із свого ж житла за "домашнє насильство".
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С таким министром МВД и презедентом "менты" могут почти под любую статью за бабло могут подвести 95%. И не только мужиков.
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Жалко педофіла!? Може він і сам педофіл?
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Шикарна тема. Копи проводять обшук у якогось активіста і ;знаходять; у нього на ноутбуці цікаву картинку. Вуаля! Активіст сідає на 20 років і кастрований, або ж виправляється і починає писати виключно хороші речі про преЗЕдента.
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КАРТИНКА - не привід бути визнаним педофілом.
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Картинка це привід повезти пасажира в круїз по відділкам поліції на впізнання, якась, десь дитина, коли не один раз повезти, таки тикне пальчиком, мовляв, впізнає. І всі будуть раді, і все законо
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Не знал такой склонности Слуги барыг. То, что он
боится сдавать анализы на наркоту знал, но такое... Чем отличается Зеленский от
учителей?- тем, что любит детей искренне...
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что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте более 65 лет...
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Я, конечно, ни на что не намекаю, но если некто ейный закон заветировал, то может потому что сам боится кастрации?
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Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту

Не удивительно, что Зеленая банда взялась Парубия преследовать.
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Смотри, белорус миллениал, снасилует тебя какая-то тетка-садистка, напихает полный анус бульбы, как ее потом кастрировать будут? Мешок бульбы конфискуют
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О зеленая культурка полезла. Или правильнее говорить "русскомирная". Что одно и тоже.
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зебіли, ви всі такі тупі, як оця Светлана Варий?
Яка не може прочитати тексту в інфі і навіть під своїми ссаками?
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Перечитай новость и напряги зе-извилину.
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Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136979 - 11.07.2019, "Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої та особи, яка не досягла статевої зрілості.Законопроєктом пропонується створити реєстр педофілів та ввести примусову хімічну кастрацію для них".

"За законопроект проголосували 247 депутатів. Закон авторства Олега Ляшко пропонує внести правки до Кримінального кодексу, посиливши покарання із застосуванням примусової хімічної кастрації. Покарання полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів з метою зменшити лібідо і сексуальну активність. Процедура не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.
Також пропонується встановити за особами, звільненими після відбування покарання за сексуальні злочини проти дітей, довічний адміністративний нагляд. Законом передбачено також створення публічного реєстру осіб, засуджених за такі злочини" - https://ua-news.liga.net/politics/news/rada-priynyala-zakon-pro-primusovu-kastratsiyu-pedofiliv

"Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.Його підтримали 228 нардепів
Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд." - https://censor.net.ua/ua/n3136979
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Це ляшковська корява версія яку розкритикували міжнародні організації і українськи юристи?
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Це "священа корова" Ляшка на якій хотів до парламента заїхати, чи можливо щось особисте , якась відплата, але щось пішло не так
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Так і прийнятий той Закон через кнопкодавство.
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Не ну а чо? Питераст педофила всегда поймет и поддержит. Зачем нам химическая кастрация, пусть и дальше наших детей педофилы насилуют и убивают.
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