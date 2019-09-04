 Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

"За" проголосовал 51 депутат, "против"- трое, воздержалось – двое, не голосовали - 17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

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Против увольнения выступала врио председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат "Европейской Солидарности" Юрий Басюк.

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"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", — отметила она.

Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк:

"Он известный художник, это человек, который возрождает музей, — заявил он. - При нем был создан клуб меценатов — Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?"