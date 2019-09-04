 Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

"За" проголосовал 51 депутат, "против"- трое, воздержалось – двое, не голосовали - 17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.
Против увольнения выступала врио председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат "Европейской Солидарности" Юрий Басюк.
Шаталова обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга, пишет Думская
"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", — отметила она.
Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк:
"Он известный художник, это человек, который возрождает музей, — заявил он. - При нем был создан клуб меценатов — Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?"
ЦЕ ЧОКОЛЯДНА ПЕРЕМОГА ! ))
2 год ·
Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.
Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
Він опублікував його на своїй Фейсбук-сторінці.
«Шановний пане Петро!
Мені дуже шкода, що Ви не виграли ці перегони. У цьому є і моя провина. Я Вас завжди критикував, але майже ніколи - публічно. Аби не нашкодити.
Ви наробили багато помилок. Але, попри це, Ви зберегли нашу країну і вивели її на єдино вірний шлях.
Дякую Вам за це. І історія вам теж без сумнівів подякує.
Пишаюся, що жив у часи вашого президентства».
Нагадаємо, вчора Ройтбурд також звернувся у подібній формі до новообраного Президента Володимира Зеленського. Він нагадав йому про Майдан, Крим, війну на Донбасі з колаборантами, а не повстанцями, цивілізаційний тупик у Росії та майбутнє України у Західному світі.