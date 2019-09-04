EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2281  17
Все про:облсовет (380) Одесса (5637) увольнение (1669) Ройтбурд (5)

 Одесский облсовет досрочно уволил Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея

Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Олександром Ройтбурдом.

"За" проголосовал 51 депутат, "против"- трое, воздержалось – двое, не голосовали - 17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова, который заявил, что Ройтбурд не выполняет депутатские запросы про финансовую деятельность музея.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луценко сообщил о снятии ареста с картины Караваджо, которая пылилась 7 лет как вещдок. ФОТО

Против увольнения выступала врио председателя ОГА Светлана Шаталова и депутат "Европейской Солидарности" Юрий Басюк.

Шаталова обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга, пишет Думская

"Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?", — отметила она.

Против высказался и депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Басюк:

"Он известный художник, это человек, который возрождает музей, — заявил он. - При нем был создан клуб меценатов — Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 тысяч грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете подобных примеров?"

Источник: https://censor.net.ua/n3146353
 
 
 Топ комментарии
 
Вата бере реванш по всі напрямам.
 показать весь комментарий
 
Відомий художник, Олександр Ройтбурд написав відкритого листа Президенту України Петру Порошенку.
Він опублікував його на своїй Фейсбук-сторінці.
«Шановний пане Петро!
Мені дуже шкода, що Ви не виграли ці перегони. У цьому є і моя провина. Я Вас завжди критикував, але майже ніколи - публічно. Аби не нашкодити.
Ви наробили багато помилок. Але, попри це, Ви зберегли нашу країну і вивели її на єдино вірний шлях.
Дякую Вам за це. І історія вам теж без сумнівів подякує.
Пишаюся, що жив у часи вашого президентства».
Нагадаємо, вчора Ройтбурд також звернувся у подібній формі до новообраного Президента Володимира Зеленського. Він нагадав йому про Майдан, Крим, війну на Донбасі з колаборантами, а не повстанцями, цивілізаційний тупик у Росії та майбутнє України у Західному світі.
 показать весь комментарий
 
Ройтбурд имеет открытую проУраинскую позицию,он как кость в горле у рыгоанальных ватномозгих гандонов ! Так как Зеля занимает нейтральную позицию по всем этим вопросам рыги начинают поднимать свои мерзкие рыла !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Одесі бере реванш? Він там уже сто років назад відбувся.
 показать весь комментарий
 
 
одесса-очень сюрпризный город...особенно для кацапской ваты Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 9297.вроде бы да,но таки нет
 показать весь комментарий
 
 
В Одесском обл. Совете создана коалиция Порошенко и Медведчука.
ЦЕ ЧОКОЛЯДНА ПЕРЕМОГА ! )) Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 4827
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо!..а надо было отдать зелебенцам,которые сами с рыгами в десна лупятся ?причем один из них,хорошковский, даже кабинет на банковой заполучил Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 6263.или это зеленые глаза не колет?
 показать весь комментарий
 
 
Дмитро Корчинський
2 год ·

Майже всі радники, яких призначила собі нова міністр охорони здоров'я, є лобістами фармацевтичної мафії.
Попередня міністр - Супрун - була не дуже добрим організатором, проте, завдала кілька ударів фарм.мафії, перешкодила кільком багатомільярдним схемам розкрадання медичного бюджету Країни.
Нині всі ці схеми повернуться. Повернеться вимагання грошей в батьків онкохворих дітей в ОХМАТДИТ.

Раніше таке вимагання вдалося припинити, а вимогателів вигнати. Але серед нових радників міністра є їхні подільники.
До Супрун десятками років розкрадалося п'ятдесят-шістдесят відсотків медичного бюджету країни.
Зусиллями Супрун і волонтерів цю цифру вдалося суттєво знизити. Нині фарм.мафія захоче компенсувати свої втрати.
 показать весь комментарий
 
 
Відомий художник, Олександр Ройтбурд написав відкритого листа Президенту України Петру Порошенку.
Він опублікував його на своїй Фейсбук-сторінці.
«Шановний пане Петро!
Мені дуже шкода, що Ви не виграли ці перегони. У цьому є і моя провина. Я Вас завжди критикував, але майже ніколи - публічно. Аби не нашкодити.
Ви наробили багато помилок. Але, попри це, Ви зберегли нашу країну і вивели її на єдино вірний шлях.
Дякую Вам за це. І історія вам теж без сумнівів подякує.
Пишаюся, що жив у часи вашого президентства».
Нагадаємо, вчора Ройтбурд також звернувся у подібній формі до новообраного Президента Володимира Зеленського. Він нагадав йому про Майдан, Крим, війну на Донбасі з колаборантами, а не повстанцями, цивілізаційний тупик у Росії та майбутнє України у Західному світі.
 показать весь комментарий
 
 
от саме те що ашкєназі Ройтбурд і МИТЕЦЬ і ГРОМАДЯНИН крімінальна мішпуха Одеси його люто ненавидить.
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль. Он слишком проукраинский как для еврея так и для Одессы в целом...
 показать весь комментарий
 
 
Ройтбурд имеет открытую проУраинскую позицию,он как кость в горле у рыгоанальных ватномозгих гандонов ! Так как Зеля занимает нейтральную позицию по всем этим вопросам рыги начинают поднимать свои мерзкие рыла !
 показать весь комментарий
 
 
думаю еще вернется с триумфом...а пока с утроенным воодушевлением будет чехвостить кацаполюбов Одеська облрада достроково звільнила Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 8301.зайдите на его страничку в фб-достойный гражданин Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Ройтбурд - активний майданівець. І нині поплатився за це.
 показать весь комментарий
 
 
Нафік трухлявому лайну чи зє дятлам музеї??? Одному тре місце під забудову, іншим й шаурми достатньо...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх