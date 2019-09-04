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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (638) Юлия Соколовская (1)

 В Минсоцполитики хотят создать эффективную систему обратной связи

Новоназначенная министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала, как к ней обращаются за помощью через соцсети, и назвала одним из своих приоритетов на должности построение эффективной системы обратной связи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политика Минсоца - это о людях и человечности. Именно человек с его потребностями и интересами находится в центре внимания нашего правительства. Поэтому одним из направлений работы Министерства станет создание эффективной системы обратной связи", - отметила министр.

Соколовская рассказала о том, как многодетная семья из Черниговской области обратилась к ней за помощью через соцсети.

"Так как данная семья не получила вовремя помощь за третьего ребенка, родители не смогли полноценно собрать детей в школу. Ей не поступили средства. Мы разобрались вместе с депутатом-мажоритарщиков от "Слуги народа" и местными властями. Уже сегодня районный совет принял решение о перераспределении средств, и скоро деньги поступят людям", - написала она.

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"Именно поэтому первоочередным заданием нашего правительства является полная инвентаризация страны. Мы должны понять, какова настоящая ситуация в государстве и не допускать подобных историй!" – добавила министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа Верховная Рада Украины проголосовала за новый состав правительства, министром социальной политики в котором стала Юлия Соколовская. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат.

В Минсоцполитики хотят создать эффективную систему обратной связи 01
В Минсоцполитики хотят создать эффективную систему обратной связи 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146352
 
 
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Землю - крестьянам, фабрики - рабочим, багатым - деньги, бедным - дети. Знаем, проходили В Минсоцполитике хотят создать эффективную систему обратной связи - Цензор.НЕТ 2695
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Що та чувіха триндить? Працювати їй потрібно, а дурью маятися
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Идет небольшая войнушка, аннексия территорий, безумное представление квартальных гопников в Раде. А еще впереди 500 законов, написанных Портновым для не очень умного населения. Ну что, хватит? Или для полноты картины пройтись по всей инвентаризационной описи?
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А Шо с пенсиями, мадам? При овоще пенсия моей мамы была почти 300 баксов, теперь 85 !!! Верните пенсионерам заработанное!!!!!!!!!
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