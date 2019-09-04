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 Экономика
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Все про:налоги (2632) реформы (3373) Гончарук_Алексей (51)

 Премьер пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года

Новое правительство начнет проведение налоговой реформы весной 2020 года. А обновленная налоговая система вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

 Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишут Українські новини со сылкой на finance.ua.

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной следующего года, потому что нельзя менять налоговую систему во втором полугодии", - сообщил вновь назначенный премьер-министр.

"Этот год мы посвятим тому, чтобы отремонтировать администрирование, чтобы бизнес тратил меньше времени и денег на то, чтобы считать", - добавил он.

Осенью 2019 года правительство планирует заниматься "наведением порядка с администрированием налогов".

Гончарук добавил, что Государственная налоговая служба должна стать максимально эффективной. По словам премьера, сейчас налоговая система работает не в пользу добросовестных налогоплательщиков.

Гончарук уточнил, что при создании новой модели налоговой системы правительство будет исходить из того, что упрощенной должна быть вся страна. "Налогообложение должно быть таким простым, чтобы оно не было обременительным ни для кого", - подытожил премьер-министр.

Государственная налоговая служба официально начала работать в Украине 28 августа 2019 года. Она заменила собой Государственную фискальную службу.

Источник: https://censor.net.ua/n3146349
 
 
 Топ комментарии
 
Премьер пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7106 конечно, это же ничего, что только
... 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединённые Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней в 1972 году
это же ничего, что ...
Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.

Даже если бы в Украине было нефти в 10 раз больше, чем в ОАЭ, а цена нефти была так же в 10 раз выше, то это вряд ли бы сказалось на уровне жизни пересічного українця.
На России с нефтью все в порядке, НО ... .
Так може дело все таки не в количестве нефти?
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Беня ждет..поторопитесь...электроэнергия по 57 копеек это мало...нужно еще и налогов ноль...
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Хорошо говорить, когда у тебя дофига нефти и газа, при этом мало людей в стране)
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Кухарка Зе варит политические помои для всей Украины,расхлёбывать придется всем
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Хорошо говорить, когда у тебя дофига нефти и газа, при этом мало людей в стране)
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Премьер пообещал начать налоговую реформу весной 2020 года - Цензор.НЕТ 7106 конечно, это же ничего, что только
... 2 декабря 1971 года шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединённые Арабские Эмираты. Седьмой эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней в 1972 году
это же ничего, что ...
Благодаря доходам от нефти и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, образованию многочисленных свободных экономических зон Эмираты в самые короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополучия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.

Даже если бы в Украине было нефти в 10 раз больше, чем в ОАЭ, а цена нефти была так же в 10 раз выше, то это вряд ли бы сказалось на уровне жизни пересічного українця.
На России с нефтью все в порядке, НО ... .
Так може дело все таки не в количестве нефти?
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Беня ждет..поторопитесь...электроэнергия по 57 копеек это мало...нужно еще и налогов ноль...
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А я верю в премьера, как верит 73% избирателей, нормальных избирателей.
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Экономике плевать на Ваши верования в премьера!
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А я уже не верю никому. Через пол года я проведу ревизию своих карманов и своего холодильника , посмотрю на дороги , по которым я езжу , посмотрю на пенсии своей мамы и тёщи. И тогда сделаю выводы. На этих выборах я ни за кого не голосовал . И сейчас убеждаюсь , что правильно сделал.
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Так на, что ты надеешься, тебе лично никаких изменений в лучшую сторону не будет. В некоторых странах за неявку на избирательный участок штрафуют и довольно ощутимо кстати.
В Украине тоже надо бы ввести штрафы против вот таких равнодушных.
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Ну этот вопрос уже давно назрел. Посмотрим что по факту выйдет.
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З реформ у реформи. ****,як вже заїбали ці реформатори за останні 30 років. Особливо цікаво буде подивитись як впроваджувати ті реформи почнуть справжні проффесіонали-випускники Вищої Трускавецької партійної школи
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