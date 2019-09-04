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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (535) экономика (3514) Маркарова (51)

 Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова

Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает министр финансов Украины Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"7% ежегодно правда является огромным challenge от премьера Алексея Гончарука, который потребует большой командной работы без остановок, который выглядит хоть и непростым, но реалистичным учитывая меню экономических и антикоррупционных реформ, которые сегодня на повестке дня парламента, президента, правительства и всей расширенной команды как политиков, так и технократов", - говорится в сообщении.

Отметим, ожидается прирост реального ВВП на душу населения в 2020 году по сравнению с 2019 не менее чем на 6,961%.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова 01
Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146348
 
 
 Топ комментарии
 
нужно вводить продразверстку и коллективизацию...., по другому ни как....
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...

Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
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Если продразверстку по офшорам, то и сэм-восэм прОцентов можно вытянуть, но ктож пойдет на такое? Зеля себя раскулькуливать не будет, а до остальных ручки не доросли, все ушло на распальцовку.
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Плана правительства еще в глаза никто не видел...а экономика уже должна...😀
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Знаю рецепт, чтобы официальная экономика выросла сразу на 100% в год. Но это в ущерб теневой.
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Сами же будете против детенизации, как узнаете сколько % вам останется от зарплаты.
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Сало-монє ця детенізація як-вила-в-дупу. Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 850
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так напишіть на почті 7-8 прОцентов
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***
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
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нужно вводить продразверстку и коллективизацию...., по другому ни как....
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...

Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
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Если продразверстку по офшорам, то и сэм-восэм прОцентов можно вытянуть, но ктож пойдет на такое? Зеля себя раскулькуливать не будет, а до остальных ручки не доросли, все ушло на распальцовку.
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маркарова - индикатор...когда станет понятно, что уйдет, значит всё пропало(((
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Ну, вообще-то, экономика никогда и никому ничего не должна
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а шо то за хвормула така: корінь п'ятої степені із 41 та ше майнес ван буде аж пачті сем-восем?
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і ось такі іканамісти ґирують працессамі!!!
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Та це у вас двійка)
Корінь 5-ої степені із 1,4. Це знаходження відсотку, який потрібен для того, щоб через 5 років досягнути 1,4 (+ 40%) від початкового рівня економіки. А мінус "1" - це віднімання початкового рівня економіки для знаходження річного зростання.
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Цифри сходяться. тільки що перевірив на калькуляторі.
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Легше правда перенести 1 вправо і до 5 степені підняти щоб побачити що буде 1.4.
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Вірно, але це ж зворотня дія від відомого відсотку. А щоб знайти відсоток, то таки коренем треба скористатись)
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панятно - до штук додаємо метри чи кілограми, беремо корінь, а потім ше віднімайємо час
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Чого це ви в мене питаєте? Я знаю, скільки буде, і вже розписав суть цієї математики. Питайте у gob-а)
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Тобто вас не насторожила формула? Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2498
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Ви школу закінчили? Повторіть, будь ласка, що таке відсотки і як вони вираховуються)
Якщо у вас якісь фізичні обмеження заважають вивченню відсотків, то пропоную на калькуляторі порахувати вираз "1+40%" , і перевірити мій перший коментар, де розшифровано математичну суть виразу.
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з математичної точки зору той вираз - нісенітниця. А от про калькулятор, то да
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Ви не сказали скільки буде 1+40%. Якщо ви не вловлюєте то осб вам аналогія скільки буде 1 км+40кг?
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Ви прикидаєтесь дурачком?
1 + 40% = 1,4 - перевіряйте будь яким калькулятором.
Тепер спеціально для деяких телепнів загадка:

20 грн +40% = 28грн ;
40 грн + 40% = 56 грн .

Такий запис одразу інформує звідки взялась сумма прибавки.

Тепер порівняйте із аналогічним записом без позначки відсотків:
20грн + 8грн = 28грн
40грн + 16грн = 56 грн
Ну і сама загадка: звідки взялися в другій формі запису 8 та 16грн???

Що за баранів найняли петро з кремлем для загадження "цензора"?
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Валодзя, узбаґойся! Ми тібя харашо понімайєм. Ми збагнули, второпали, врубалісь шо то калькуляторні хвормули, а не матиматичні. Возможни і такійє варіанти:
Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 753
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Ще раз запитую, звідки взялись 8 та 16грн? Чи все, здулись двієчники?)
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мій нік-нейм qob - якось ретельніше тра', а не сем-восем
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А візьміть тепер приведіть до родового відмінку свій нік-нейм)
Що за діти окупували "Цензор"?)
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(С) хто ж йєго посадіт - он же памятнік! (С)
Нік-нейм нє склоняйєца
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нє в склонєнії дєло, а в тому шо ти не разлічайєш букви англійського французького латинського алфавіту - в мене qob, а ти пишеш gob
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Ви не можете знати, бо правильно або (1+40)% або 1%+40% або 1+0,4. Цю формулу написав дибіл. Крачка. Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9378
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У кацапов точка, у хохлов крапка. У нас будет крачка
Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8139
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У вас в голові якась вавка)
"1" - це ціле натуральне число
"40%" - це відсоток, в нашому випадку прибавка до економіки протягом 5 років.
"1 + 40%" - це запись зростання одиниці на 40%. НІЯКИХ дужок. Що за телепні тут зібрались? Якій в біса "1%+40%" ???
А "1 +0,4" - це повний аналог запису "1+40%". Тільки в першому випадку нічого не зрозуміло без допису, а в другому випадку видно відсоток зростання.
Ідіоти якісь на "цензорі")))
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ну да, математично правильно 1+0,4 а для куркулятора аналог ①⊕④ⓞ%⊜①⊙④
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Обидва записи вірно. Один показує ВІДСОТКОВИЙ ЗАПИС(x+y%), а другий показує ГОТОВЕ ЧИСЛО !!!
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українською "вірно" значить "віддано, незрадливо, відповідно до релігійної доктрини", а для цього випадку є слово "правильно"
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і ше мені сподобався прімєр (Х+У%) - вознікают аллюзії шо как би сімволізіруйєт )))
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я так поняв, шо це хворма запису для бухгалтєрського калькулятора
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1+40% = 1.4

Такими задачками можна зебілами мозок зламати. Очевидно же що 40% це відсотки від цілого числа, в якому випадку виступає одиниця
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тож і кажу, шо форма запису не матиматична, а для куркулятора
Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2345
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так зразу кинулось у вічі, шо метри з кілограмами плюсують
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Ви просто не володієте елементарною зе-математикою. В ній можна все! Економіка України має зростати майже на 7% на рік, щоб реалізувати плани уряду, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2705
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Плана правительства еще в глаза никто не видел...а экономика уже должна...😀
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-Берімор хто це вночі виє на болотах??
- Це песдякула, сер...
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Если зелеботу отрубить голову, она еще 10 минут будет кукарекать про барыгу и мародера.
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И НА 15%, ЧТОБ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ ПЛАНЫ НАРОДА.
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а шо? вайну пабєділі, янтарь укротілі, рєкі развєрнулі, гори сравнялі, корупцію возглавілі
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Планы партии - планы народа!

Коммунизм- пыздыр
Максимардыш
Пыж!
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Для цього має бути команда спеців і щоб всі чітко виконували свою функцію і йшли до одної мети!!! Нажаль всі роки у нас були госпІдарі а не госпОдарі... І саме головне це освіта та культура!!! Хоча нажаль у вік інтернету небажання багатьох бути просто стадом виганяє в депресію... Києві - мекка алкобидла і ватників і справжні українці тут як ковток свіжого повітря...
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"Самая главная трудность в том, что бы зе-бильчики успели забыть эти обещалки хотя бы за год" - сказало правительство.

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Ещё недели не прошло как назначили правительство, а экономика уже им задолжала....
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Кто там в Украине главный по статистике? Поменяют на "слугу" - и экономика сразу же начнёт расти.
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***
- Роза Мусєйєвна, скоко вам лєт?

- Ну, када я вишла замуж мнє біло 20, а Сьомє 40, тоість я в 2 раза йєго моложе. Січас йєму 70, значіт мнє 35...
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як ти влучно охарактеризував принципи статистики мішпухі шмарклі..
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планы правительства рост прямо противоречат обещаниям правительства о снижении коммуналки, повышения пенсий и прочиих
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3 и 7 - сакральные цифры бессознательного ) так шо большого скачка не будет. сначала 3-4, а уж потом сэм-восэм, гдэ-то так.
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7%? Да не проблема! Сейчас Зеленский подпишет
указ : Экономика расти раз-два!
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1)ЩОРІЧНО в Україні ДЕСЯТКИмільярди гривень по-чорному попадають в кишені власників транспортних компаній. Лише ВПРОВАДЖЕННЯ безготівкової оплати на міському та приміському транспорті дасть+1% щорічно
2) в Україні ЗАЙВІ 100тис вчителів+100тис службовців в радах-комісіях+.. 30тис "лікарів" а це десь18млрд бюджетних грошей... і ще ті працевлаштовані "зайві" можуть не жерти бюджет а додати в нього 7-млрд.. як будуть ПРАЦЮВАТИ в інших місцях

3) А те що через кордон ТОРБАМИ по 50кг переносять контрабанди на ДЕСЯТКИ мільярдів грн... це окрема пісня
4) Та й на фопів люди з-за кордону дивляться як на пляски дикунів...

так що Є ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ і ті 7% -реальніюю
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