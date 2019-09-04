 Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает министр финансов Украины Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"7% ежегодно правда является огромным challenge от премьера Алексея Гончарука, который потребует большой командной работы без остановок, который выглядит хоть и непростым, но реалистичным учитывая меню экономических и антикоррупционных реформ, которые сегодня на повестке дня парламента, президента, правительства и всей расширенной команды как политиков, так и технократов", - говорится в сообщении.

Отметим, ожидается прирост реального ВВП на душу населения в 2020 году по сравнению с 2019 не менее чем на 6,961%.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

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