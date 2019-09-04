 Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает министр финансов Украины Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
"7% ежегодно правда является огромным challenge от премьера Алексея Гончарука, который потребует большой командной работы без остановок, который выглядит хоть и непростым, но реалистичным учитывая меню экономических и антикоррупционных реформ, которые сегодня на повестке дня парламента, президента, правительства и всей расширенной команды как политиков, так и технократов", - говорится в сообщении.
Отметим, ожидается прирост реального ВВП на душу населения в 2020 году по сравнению с 2019 не менее чем на 6,961%.
Напомним, ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
По другому осуществить планы правительства не получится...
Фантасты блин...
Правительство должно обеспечить рост ВВП на 6,96% в год, чтобы выполнить план по увеличению экономики Украины на 40%.Источник: https://censor.net.ua/n3146348
Корінь 5-ої степені із 1,4. Це знаходження відсотку, який потрібен для того, щоб через 5 років досягнути 1,4 (+ 40%) від початкового рівня економіки. А мінус "1" - це віднімання початкового рівня економіки для знаходження річного зростання.
Якщо у вас якісь фізичні обмеження заважають вивченню відсотків, то пропоную на калькуляторі порахувати вираз "1+40%" , і перевірити мій перший коментар, де розшифровано математичну суть виразу.
1 + 40% = 1,4 - перевіряйте будь яким калькулятором.
Тепер спеціально для деяких телепнів загадка:
20 грн +40% = 28грн ;
40 грн + 40% = 56 грн .
Такий запис одразу інформує звідки взялась сумма прибавки.
Тепер порівняйте із аналогічним записом без позначки відсотків:
20грн + 8грн = 28грн
40грн + 16грн = 56 грн
Ну і сама загадка: звідки взялися в другій формі запису 8 та 16грн???
Що за баранів найняли петро з кремлем для загадження "цензора"?
Що за діти окупували "Цензор"?)
Нік-нейм нє склоняйєца
англійського французькоголатинського алфавіту - в мене qob, а ти пишеш gob
"1" - це ціле натуральне число
"40%" - це відсоток, в нашому випадку прибавка до економіки протягом 5 років.
"1 + 40%" - це запись зростання одиниці на 40%. НІЯКИХ дужок. Що за телепні тут зібрались? Якій в біса "1%+40%" ???
А "1 +0,4" - це повний аналог запису "1+40%". Тільки в першому випадку нічого не зрозуміло без допису, а в другому випадку видно відсоток зростання.
Ідіоти якісь на "цензорі")))
Такими задачками можна зебілами мозок зламати. Очевидно же що 40% це відсотки від цілого числа, в якому випадку виступає одиниця
- Це песдякула, сер...
Коммунизм- пыздыр
Максимардыш
Пыж!
- Роза Мусєйєвна, скоко вам лєт?
- Ну, када я вишла замуж мнє біло 20, а Сьомє 40, тоість я в 2 раза йєго моложе. Січас йєму 70, значіт мнє 35...
указ : Экономика расти раз-два!
2) в Україні ЗАЙВІ 100тис вчителів+100тис службовців в радах-комісіях+.. 30тис "лікарів" а це десь18млрд бюджетних грошей... і ще ті працевлаштовані "зайві" можуть не жерти бюджет а додати в нього 7-млрд.. як будуть ПРАЦЮВАТИ в інших місцях
3) А те що через кордон ТОРБАМИ по 50кг переносять контрабанди на ДЕСЯТКИ мільярдів грн... це окрема пісня
4) Та й на фопів люди з-за кордону дивляться як на пляски дикунів...
так що Є ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ і ті 7% -реальніюю