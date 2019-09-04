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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9324) прокуратура (3621) прокурор (902) Рябошапка Руслан (87)

 Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокуроров четырех областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

Генпрокурор подписал приказы об увольнении 3 сентября.

В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел бы, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3146347
 
   
 Топ комментарии
 
уволил нах? или на пенсию с выплатой мешка денег разных компенсаций?
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Так, це повний звіздець... Мега університет у ієрархії юр.вузів...
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Слова имеют смысл, млять!
1. Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
"уволил" - СОВЕШЁННОЕ действие, млять!
2. , Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко
"возглавляет" - НАСТОЯЩЕЕ время, млять!
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******** а как же лысый? Ему в областя низя,ток Киев.
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уволил нах? или на пенсию с выплатой мешка денег разных компенсаций?
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Пенсіонера ти "нах..." без виплат не звільниш. З посади скоріше за усе зняв...
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Слова имеют смысл, млять!
1. Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
"уволил" - СОВЕШЁННОЕ действие, млять!
2. , Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко
"возглавляет" - НАСТОЯЩЕЕ время, млять!
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Их всех нужно уволить, а может и посадить, там один криминал в погонах. Причём чем меньше областной центр тем плотней связь с криминалом.
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для того щоби саджати потрібні докази, а це довго. важко і безперспективно...
А так звільнив і забув.
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Не уверен. Замы и сослуживцы обычно в курсе всего. Предложить самым порядочным иммунитет взамен на показания расскажут всё очень быстро. Просто этого никто не делал.
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пля... які ви наївні. Відразу видно людину яка ніколи не мала справи із кримінальним процесом. Що ви їм запропонуєте? Вони навіть розмовляти із вами не будуть. Поверніться на землю. Єдиний випадок коли Зам дасть покази проти керівника, це коли Зам ще більший покидьок і бажає того посунути...
Це не говорячи про те, що руки керівника будуть чисті, на відміну від Зама, який і робив усе лайно, за вказівкою. З якої радості йому на себе покази давати, та й ще коли у вас на нього нічого не має?
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О-о, а писали что генпрокурор не имеет право увольнять .
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В каждой (!!!) области прокуратура крышует нелегальный бизнес, начиная от казино и заканчивая заправками, так почему не уволить сразу ВСЕХ?
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ВСЕХ?

некоректний термін. Що ви маєте під ним на увазі? Поясніть, і я поясню вам що реально можливо, що ні і які будуть наслідки.
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Всех ОБЛАСТНЫХ прокуроров!
Не всех поголовно, а руководителя областной прокуратуры!
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Це посада грошовита, тому можете не сумніватись, обласних замінять усіх. Бажаючих дати за неї пару соток зелені, а то й лямів вистачає.
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 1998 году окончил Международный Соломонов университет.
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Так, це повний звіздець... Мега університет у ієрархії юр.вузів...
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И? В отличие от предыдушего неуча, этот хоть имеет несколько высших образований...
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дипломований гад....
Головне вчинки, Юла був лайном, ким буде цей, час покаже.
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И что?Законы постоянно меняются и видоизменяются и твой УЧ,без практики,тоже самое что и предидущий НЕУЧ!!!!
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Одного не пойму почему такое внимание к административному "мордобою"!!!!!!Ведь и при Порохе много раз писалось о снятии всяких там чиновников,ментов и прокуроров...но на этом в СМИ,никто не акцентировал внимания!!!!!А теперь это преподают как офуенное достижение Зе команды!!!
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