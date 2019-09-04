Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.
Генпрокурор подписал приказы об увольнении 3 сентября.
В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. Кроме того, в Житомирской области глава государства отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.
Согласно информации на сайтах областных прокуратур, Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко.
1. Рябошапка уволил прокуроров четырех областей
"уволил" - СОВЕШЁННОЕ действие, млять!
2. , Одесскую прокуратуру возглавляет Олег Жученко, Винницкую - Вячеслав Соколовый, Житомирскую - Любомир Вийтович, Черкасскую - Сергей Овчаренко
"возглавляет" - НАСТОЯЩЕЕ время, млять!
А так звільнив і забув.
Це не говорячи про те, що руки керівника будуть чисті, на відміну від Зама, який і робив усе лайно, за вказівкою. З якої радості йому на себе покази давати, та й ще коли у вас на нього нічого не має?
некоректний термін. Що ви маєте під ним на увазі? Поясніть, і я поясню вам що реально можливо, що ні і які будуть наслідки.
Не всех поголовно, а руководителя областной прокуратуры!
Головне вчинки, Юла був лайном, ким буде цей, час покаже.