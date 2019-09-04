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 Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники постоянно нарушают режим прекращения огня из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.

Так, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 противник в который раз вел огонь с направления населенного пункта Ужовка из минометов калибра 120 мм (6 мин) по району населенного пункта Водяное.

Утром, 4 сентября, с целью нанесения максимального поражения личному составу Объединенных сил противник совершил обстрел позиций ОС в районе населенного пункта Майорск, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин) и минометы 120-го калибра (1 мина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146345
 
 
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Ворог вдарив лише тому, що наші не діяли на упередження.
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Як завше в повідомленні я не бачу тексту що була дана адекватна відповідь...
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тссс...
это ж не считается нарушением перемирия? да?
и адекватного ответа (т.е артиллерией... та хоть чем!) они так и не дождались... так?
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терпеть и страдать как завещал стэпан андрийович Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5217
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"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении Источник: https://censor.net.ua/n31463

Тобто Командування Першим і Другим Корпусами Російської Федерації не контролюється Головнокомандуючим ВС РФ? Чи путіну це невідомо? Може йому подзвонити?
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Говнокомандующій Вофка Сцикун, досить тобі наживатися на війні і на крові наших воїнів
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кожного дня бачимо ознаки сталого припинення вогню.
Подзвоніть хто-небудь в Київ, повідомьте про новини, бо вони там зареформувалися, а в країні шостий рік - війна.
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Таки ворог все ще "порушує РЕЖИМ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ???!!" Таки рухаємося до "стійкого перемир'я" за Данилюком? Зелені думають, якщо військові дії і обстріли з артилерійських систем назвати "стійким перемир'ям", то ********** падатимуть, не долітаючи до українських позицій? Те, що жертв менше, ніж було скажімо два місяці тому - не тенденція, а щасливий збіг. Таке щастя довго не триватиме. Тому потрібно розплющувати очі і називати речі своїми іменами - "перемир'я" - військовими діями низької інтенсивності, росія- військовий супротивник, бойові дії на Донбасі - збройна агресія Росії проти України.
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