 Сегодня утром враг ударил из артиллерии по позициям ОС в районе Майорска, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС со ссылкой на данные СЦКК.
Так, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 противник в который раз вел огонь с направления населенного пункта Ужовка из минометов калибра 120 мм (6 мин) по району населенного пункта Водяное.
Утром, 4 сентября, с целью нанесения максимального поражения личному составу Объединенных сил противник совершил обстрел позиций ОС в районе населенного пункта Майорск, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин) и минометы 120-го калибра (1 мина).
"Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - сказано в сообщении.
это ж не считается нарушением перемирия? да?
и адекватного ответа (т.е артиллерией... та хоть чем!) они так и не дождались... так?
Тобто Командування Першим і Другим Корпусами Російської Федерації не контролюється Головнокомандуючим ВС РФ? Чи путіну це невідомо? Може йому подзвонити?
Подзвоніть хто-небудь в Київ, повідомьте про новини, бо вони там зареформувалися, а в країні шостий рік - війна.