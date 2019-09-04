 "Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же, как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может, и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально, кто его принял", - сказал Разумков.
Однако и подготовка закона, его формулировка и взвешенность тоже имеют значение. В свое время законопроект, предложенный Порошенко, прошел все стадии, положенные при подготовке, включая оценку Конституционного суда, что дало возможность проголосовать оперативно.
Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.
"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.
Суть принятого документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.
"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.
Головне щоб скоріше почали саджати баригу і підбарижників.
зараз саме цей випадок.
якщо почнуться репресії, то винними будуть ті, хто їх проводитиме.
На відміну від вас я звертаю увагу на особу автора.
Вам би випаруватись і не заважати.
виявилось, що підвищення цін на 20% для зубожілого українця річ непомітна ))
Закон про зняття депутатської недоторканності. Просто їх нині не можуть притягнути до відповідальності - вони недоторканні. А коли вступить в дію закон - зможуть. Арештують прям в сесійній залі, наприклад - і все.
Арестуют... прямо в сессионном зале...
Ну, и?
И без этого "закона" пару десятков депутатов лишили неприкосновенности и завели уголовные дела...
А результат? Не подскажешь, не?
Я тебе скажу - села одна Надя... и фсё
Надо же быть таким наивным.
вже 6 місяців гавкають-гавкають, а хвантазії не вистачає((((
ВІН УТРИМАВСЯ ВІД СВОГО Ж ЗАКОНУ. 😂😅😂
Питання лише в тому хто і як ним скористається.
Ототожнив взагалі різні фігури.
Маніпулятор...
Вчіть матчастину.
Держатель Реєстру - Генеральна прокуратура України.
Виконання функцій адміністратора Реєстру покладається на Генеральну прокуратуру України.
Досудові розслідування здійснюються правоохоронними органами України - ДБР, НАБУ та інш.
Ще раз: вчіть матчастину.
п.с. його "виборці" недалеко втікли(((
Від Порошка - значить "хороший"? Скоріше навпаки.
Бо законопроекти Порошка про Незаконне збагачення, Судову реформу, Конституційний суд та ін - це суцільний треш та "розвод лохів".
Зелені ж за нього голосували.
Тут головна фішка була у тому, щоб набрати необхідну кількість голосів. За саме цей законопроект була вимушена голосувати та же ПЕС, бо це законопроект їх лідера + він вже давно написаний і поданий до Ради, тому можна прийняти не затягуючи + нардепи від СН поки що контрольовані, поки що не забуріли.
Поганий закон від барігі - вже став кошерний?
Як і поганий "вротердам+"?
Як і погані свинарчуки часів барігі - вже кошерні гладковські часів зебуїна?
а про быстроту - где закон о импичменте - игнорируете???
трепло ваш разумков, как и зеля
А так - это законопроект 2017го года - полтора года как Порошок его якобы подал, но так и не нашли времени его рассмотреть в Раде ББП+НФ.
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов...
голосов и так с лихвой - и без порошенко... если, конечно, зебилы умеют считать
ваши сказочки слишком примитивны...
а что касается всяких неприкосновенностей - закон об импичменте принят,
но зеленка и прочие зебилы делают вид что его не было...
тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью...
это тоже ТАКТИЧЕСКИЙ ход????
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов..."
Отказ Порошка голосовать - это зашквар для Порошка. А Порошка его рейтинг очень сильно волнует.
"голосов и так с лихвой - и без порошенко"
Это сейчас в первые дни с лихвой. А дальше 2/3 голосов могут и не собрать. Тем более, что даже не все в СН хотели снятия неприкосновенности - там у них составчик очень разношерстный и неизвестно, сколько они смогут их держать в узде.
"тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью.."
Вы когда что-то пишете, иногда пытайтесь думать головой. Законопроект Порошка 2017 года, у него было 1,5 года, чтобы его принять, ПОДПИСАТЬ и опубликовать, то есть - ввести в действие.
вам слово логика знакомо???
что будет завтра не ВАЖНО при голосовании СЕГОДНЯ.. голосов СЕГОДНЯ было с лихвой, зачем зеле петино голосование???
так зеля и игнорирует вступившие в действие законы... какая разница?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ne-zazdrit-nardep-vid-slugi-narodu-vislovilasya-pro-svoe-seks-listuvannya-v-radi.htm?fbclid=IwAR3NHUEeOZqxZG9P4l9DKI9SKInmPksCsz_lRUrBONjavPpyc5bYUxtIuBw
а вот как дальше жить...когда заготовки закончатся?)))
а темп сбавлять нельзя... блицкриг как бы)))) (пока в себя не пришли думающие)
Игнор, как средство борьбы с ними.