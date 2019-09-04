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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) КС (1372) неприкосновенность (937) Разумков Дмитрий (180)

 "Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко

Верховная Рада Украины приняла закон о снятии неприкосновенности. Его автором в 2017 году выступил пятый президент Украины Петр Порошенко. Именно этот законопроект был принят 3 сентября.

Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же, как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может, и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально, кто его принял", - сказал Разумков.

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Однако и подготовка закона, его формулировка и взвешенность тоже имеют значение. В свое время законопроект, предложенный Порошенко, прошел все стадии, положенные при подготовке, включая оценку Конституционного суда, что дало возможность проголосовать оперативно.

Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.

"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.

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Суть принятого документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.

Источник: https://censor.net.ua/n3146344
 
 
 Топ комментарии
 
а еще будет эпично когда автора закона посадят по его же закону )) прямо как про бронзового быка )
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Потому что Порошенко развели как школьника и заставили голосовать за его же закон, иначе был бы грандиозный зашквар.
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Немає значення авторство.
Головне щоб скоріше почали саджати баригу і підбарижників.
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Слугі народу з кожним днем пробивають чергове під'яр'я "Это был самый быстрый путь", - Разумков объяснил, почему ВР приняла законопроект о неприкосновенности авторства Порошенко - Цензор.НЕТ 2590
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особливо слугі нароту расійскаго.
зараз саме цей випадок.
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Маю підозру, що це зроблено для того, що коли почнуться репресії проти неугодних депутатів, теперішня влада буде кивати на Порошенка - мовляв це за його проектом ми даємо. Єзуїтськи хитра "шютка".
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навіть найкращий закон можна використати злочинним способом.
якщо почнуться репресії, то винними будуть ті, хто їх проводитиме.
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ну, а те, кто привел к власти проводящих, типа не при чем
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Во время действа неприкосновенности, Шуфрич всегда был исключением.
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Ксения у вас что-то не так,то ли с психикой,то ли с логикой и на фобии обратите внимание.Без обид.
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Що не так ?
На відміну від вас я звертаю увагу на особу автора.
Вам би випаруватись і не заважати.
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Вообще-то нет. Доллар падает, местные власти засуетились, дороги делают. ПЕС лает, караван идёт.
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доллар падает, а почему цены растут на всьо? подумай, если есть чем
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а їм 1+1 не повідомило, вони і не помітили.
виявилось, що підвищення цін на 20% для зубожілого українця річ непомітна ))
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ты думаешь, что если доллар падает, то это здорово? Глупый, это наоборот ПЛОХО. Если в гугле не забанен, посмотри почему.
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ты глупый? Как можно сажать, если на время "преступления" не было закона? Это все равно, что сейчас примут закон, что нельзя срать в штаны и тебя привлекут за то, что ты в три года навалял кучу себе в памперс. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 8859
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"Глупий" у дзеркалі. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 7885
Закон про зняття депутатської недоторканності. Просто їх нині не можуть притягнути до відповідальності - вони недоторканні. А коли вступить в дію закон - зможуть. Арештують прям в сесійній залі, наприклад - і все.
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Этот "закон" - фуфло полное и полная профанация для таких, как ты и депутатов с голой ж, которые не смогут порешать. Имеющий бабло всегда победит.
Арестуют... прямо в сессионном зале...
Ну, и?
И без этого "закона" пару десятков депутатов лишили неприкосновенности и завели уголовные дела...
А результат? Не подскажешь, не?
Я тебе скажу - села одна Надя... и фсё
Надо же быть таким наивным. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 5736
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Пеца из трусов выпрыгивает, чтоб показать, как он нужен стране. А то вдруг забудут
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а еще будет эпично когда автора закона посадят по его же закону )) прямо как про бронзового быка )
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Після ратифікації Римського статуту список його злочинів значно побільшає. "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 9559
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убогим ще рябочленко не придумало "список".
вже 6 місяців гавкають-гавкають, а хвантазії не вистачає((((
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Потому что Порошенко развели как школьника и заставили голосовать за его же закон, иначе был бы грандиозный зашквар.
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А ПАРАШОНКА ТО КАК РАЗ И НЕ ГОЛОСОВАЛ. 😂😅😂
ВІН УТРИМАВСЯ ВІД СВОГО Ж ЗАКОНУ. 😂😅😂
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Отже хороший закон.
Питання лише в тому хто і як ним скористається.
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трохи вже набридло бити ногами лежачих зебілів, але все ж спитаю - який злочин вчинив Порошенко?
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тобто ти прирівняв Петю і фуйла.
Ототожнив взагалі різні фігури.
Маніпулятор...
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"Украинский народ воюет на два фронта - с коррупцией и старыми институтами внутри страны и с внешней агрессией и дестабилизацией со стороны России." - об этом сказала представитель Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэр во время выступления в Киеве на Майдане.
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і в обох випадках воює цілком успішно - принаймні до 21 квітня
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Народ - так, воює самовіддано і жертовно. Але керманичів країни і армії це не стосується. І вибори це дуже добре продемонстрували.
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чому ви відділяєте керманичів від народу? це одне й те саме, всі керманичі це і є народ, вони ж до нас не з Марса прилетіли.
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Як нєкрасіво получілось. Відповідно до цього тексту, ви - зєбіл. А ще, ототожнили себе - з януковичем, азаровим, медведчуком, портновим та багатьма іншими.
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але ж ви очікуєте ув'язнення людини, але навіть не можете пояснити за який злочин. навіщо вам рішення суду, результати допитів, якщо ви вже зараз говорите про необхідність ув'язнення? значить, напевне, ви вже знаєте про якийсь конкретний злочин? тоді в чому проблема сказати який? якщо ми всі вимагали ув'язнення Зайцевої ще до вироку суду, ми прекрасно розуміли за що - за порушення правил керування т/з, що потягло загибель кількох осіб. ***** ми вимагаємо осудити в Гаазькому трибуналі за розв'язування агресивної війни, за анексію Криму, за збитий Боїнг, за захоплення суден і моряків. В якому злочині ви звинувачуєте Порошенка?
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Навіщо постійно верещати "Який злочин вчинив Порошенко?", якщо можна в кількох джерелах дізнатися - на яких підставах відкриті кримінальні провадження, фігурантом в яких (поки що в статусі свідка, але з великою ймовірністю перекваліфікації в інший) є Порошенко?
Вчіть матчастину.
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що за маячню ви пишете? чому я повинен шукати якісь фейкові портновські кримінальні провадження, в яких Порошенко ще й є СВІДКОМ? ви пишете про необхідність посадити людину в тюрму, за злочин, але не можете сказати за який, відсилаєте до пошуків якихось справ, в яких він щоправда поки що є свідком, але можливо, з великою ймовірністю, одна баба сказала, що буде ІНШИЙ статус)
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Всі "якісь фейкові портновські кримінальні провадження" внесені в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань).
Держатель Реєстру - Генеральна прокуратура України.

Виконання функцій адміністратора Реєстру покладається на Генеральну прокуратуру України.

Досудові розслідування здійснюються правоохоронними органами України - ДБР, НАБУ та інш.

Ще раз: вчіть матчастину.
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Не дой.буйте вже стільки зебілів. Ну нема в них відповіді на це питання.
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ну як який ?!?!?! прислав сциклу аж 4 повістки, а сцикло не тільки обісцялося, але й обісралося!!!

п.с. його "виборці" недалеко втікли(((
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"Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 6188

Від Порошка - значить "хороший"? Скоріше навпаки.
Бо законопроекти Порошка про Незаконне збагачення, Судову реформу, Конституційний суд та ін - це суцільний треш та "розвод лохів".
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А що, поганий ?
Зелені ж за нього голосували.
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Я до того, що від Порошка - не значить "хороший". Можливо, даний конкретний законопроект був прийнятним, а якщо б почали розробляти якійсь краще - то його було б важче прийняти.
Тут головна фішка була у тому, щоб набрати необхідну кількість голосів. За саме цей законопроект була вимушена голосувати та же ПЕС, бо це законопроект їх лідера + він вже давно написаний і поданий до Ради, тому можна прийняти не затягуючи + нардепи від СН поки що контрольовані, поки що не забуріли.
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Это был великолепный тактический ход, который не дал возможности ПЕСу хоть как-то аргументировать свой отказ голосовать (чем они бы обязательно воспользовались) за отмену неприкосновенности.
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тобто - закон від барігі був поганий- став харошийю Так, зєбобіку?
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Отличный закон, сам увидишь. Спасибо Пете почти довёл все , мог бы и принять))))) но не было у него бедненького Коалиции
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Класс!!! Это называется, подоср@ть себя, а подоср@ть избирателей, это создать коалицию между непримиримыми ОПЗЖ и ПЕС.
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Ну нельзя же так,пожалейте вы Зебобиков!Как жеш так,Парашенка жеш вор,убийца,мародер,барыга,а тут оказывается не все так плохо и не все так печально и не все так однозначно.У народа будет разрыв серого вещества,заменяющего мозг.
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Не будет не переживай. Петя всех доводил и тебя довёл до оргазма своими театральными выступлениями , но результата ноль
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Найшвидший шлях добратись до 37-го...
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Шоб вы делали , без Пороха ,, зе-недоумки .!! "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 6157 .
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ЗЕбобікі, як же ж так?
Поганий закон від барігі - вже став кошерний?
Як і поганий "вротердам+"?
Як і погані свинарчуки часів барігі - вже кошерні гладковські часів зебуїна? "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 3388
"Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка - Цензор.НЕТ 1696
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без пороха ни на что не способны... и под 4 месяца прогнулись
а про быстроту - где закон о импичменте - игнорируете???
трепло ваш разумков, как и зеля
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Не смеши - это был тактический ход, чтобы заставить Порошка проголосовать - не мог же он отказаться голосовать за свой законопроект?
А так - это законопроект 2017го года - полтора года как Порошок его якобы подал, но так и не нашли времени его рассмотреть в Раде ББП+НФ.
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а зачем?
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов...
голосов и так с лихвой - и без порошенко... если, конечно, зебилы умеют считать
ваши сказочки слишком примитивны...
а что касается всяких неприкосновенностей - закон об импичменте принят,
но зеленка и прочие зебилы делают вид что его не было...
тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью...
это тоже ТАКТИЧЕСКИЙ ход????
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"а зачем?
отказ порошенко голосовать - козырь для зебилов..."

Отказ Порошка голосовать - это зашквар для Порошка. А Порошка его рейтинг очень сильно волнует.

"голосов и так с лихвой - и без порошенко"

Это сейчас в первые дни с лихвой. А дальше 2/3 голосов могут и не собрать. Тем более, что даже не все в СН хотели снятия неприкосновенности - там у них составчик очень разношерстный и неизвестно, сколько они смогут их держать в узде.

"тоже могло быть и с депутатской неприкосновенностью.."

Вы когда что-то пишете, иногда пытайтесь думать головой. Законопроект Порошка 2017 года, у него было 1,5 года, чтобы его принять, ПОДПИСАТЬ и опубликовать, то есть - ввести в действие.
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получается зебилы "заставляя" голосовать пороха заботились о его рейтинге???
вам слово логика знакомо???
что будет завтра не ВАЖНО при голосовании СЕГОДНЯ.. голосов СЕГОДНЯ было с лихвой, зачем зеле петино голосование???
так зеля и игнорирует вступившие в действие законы... какая разница?
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Быстро кошки плодятся - оттого слепыми родятся!
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досі він как ц штани виключно зедебілам. Та й цього разу - теж.
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Саме смішна на цьому фоні виття песдякул про те, що закон прийняли без обговорення і занадто швидко)))
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та Димас - все нормас...
а вот как дальше жить...когда заготовки закончатся?)))
а темп сбавлять нельзя... блицкриг как бы)))) (пока в себя не пришли думающие)
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Боты не соблюдают орфографию.
Игнор, как средство борьбы с ними.
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ну прям унтер-офицерский експрезидент )) есчо в семнадцатом сам себя высек, того не подозревая ))
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