EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  1097  31
Все про:интернет (1491) школа (1899) ЮНИСЕФ (98) буллинг (20)

 Почти треть подростков в Украине стали жертвами травли в интернете, - опрос ЮНИСЕФ

Около трети украинских подростков утверждают, что стали жертвами онлайн-буллинга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия", - говорится в отчете Детского фонда ООН, обнародованном в среду.

Около 59% опрошенных признались, что они знают о существовании онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстниках в целях травли.

"Доступ школьников к Интернету означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из классной комнаты. И, к сожалению, буллинг также не заканчивается, когда дети покидают здание школы", - приводятся в отчёте слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года суды рассмотрели 121 дело о буллинге. По трем делам учителя были признаны потерпевшими

В рамках опроса более половины молодых людей в Украине полагают, что проблему может решить сама молодежь.

При этом каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы также должны быть ответственными за преодоление кибербуллинга.

Так, 14% молодых людей видят необходимость привлечения к решению этой проблемы школы и еще 12% - интернет-провайдеров.

В опросе приняли участие 6791 молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет. Респонденты анонимно отвечали на вопросы опроса U-Report в течение июня 2019 года.

U-Report – молодежный проект, внедренный в Украине Детским фондом ООН. Это опросы посредством бесплатных смс или через Твиттер, которые позволяют узнать мнение молодежи относительно важных общественных вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146338
 
 
 Топ комментарии
 
тут тема о том, что чуваков чмырят в школе в реале, а потом они приходят домой и те же ребята что чмырят их в школе - начинают чмирыть их в контактах и гавнокласниках... Но ума у рядового школопехотинца не хватит послать обидчика на ... и добавить в блек лист Почти треть подростков в Украине стали жертвами травли в интернете, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 3473
 показать весь комментарий
 
Хорошая защита от кибер-буллинга это двор, мяч, велосипед.
 показать весь комментарий
 
Эх... буллинг. Раньше просто "пи3..eли" во дворе... Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2746
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А робота щось і не видно. Мабуть ще в школі.
 показать весь комментарий
 
 
Школоло надо просто загонять по школам, дабы были заняты грызением гранита науки, тогда и времени будет меньше на всё подобное.
 показать весь комментарий
 
тут тема о том, что чуваков чмырят в школе в реале, а потом они приходят домой и те же ребята что чмырят их в школе - начинают чмирыть их в контактах и гавнокласниках... Но ума у рядового школопехотинца не хватит послать обидчика на ... и добавить в блек лист Почти треть подростков в Украине стали жертвами травли в интернете, - опрос ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 3473
 показать весь комментарий
 
 
Кто это делать должен? Неужели тоже государство?

Зачем это среднестатистическому украинскому жлобу? Он перед телеком, дите в тырнете, покой, тишина и никто пивасик поглощать не мешает.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю кто, я не Песталоцци, знаю только пока человек занят делом-всякая хрень в голову не лезет. Положено в школу валить-пусть валят и учатся, ибо нефиг.
 показать весь комментарий
 
Это зона ответственности родителей. Если родителям пох, то и вот.
 показать весь комментарий
 
Родители родителями, но большинство родителей отдают своих отпрысков в государственные школы, а не частные. А значит обязанность родителей-выпровадить своих чад учиться, обеспечив их всем для этого необходимым, а обязанность государства-занять этих недорослей делом, дабы не страдали фигнёй. Как-то так.
 показать весь комментарий
 
феодальна держава не зацікавлена мати розумне суспільство... ну а середньостатичне алкобидло їй у цьому всіляко догоджає... Холоп має працювати і мати вид "лихой і придурковатьій"))))
 показать весь комментарий
 
Хорошая защита от кибер-буллинга это двор, мяч, велосипед.
 показать весь комментарий
 
 
Папа плокулол или судья, вот самая лучшая защита.
 показать весь комментарий
 
Как это спасет от интернет-троллинга?
 показать весь комментарий
 
 
Вот так лет 10 назад знакомые программеры шалили на форуме руссомвд, попутно отвечая модерам, а хрен ты меня найдёшь за тремя проксями))
 показать весь комментарий
 
Любой насилие должно быть наказуемо. Как бы это дико не звучало в нашей стране.
 показать весь комментарий
 
Та в інтернеті це фігня.В нас дітей травлять в школі,навіть вчителі це роблять.Подивіться на освіту,майже така сама,як і в братів московитів.Порівняйте нашу освіту,з німецькою.
 показать весь комментарий
 
 
в опросе участвовали школьники возрастом до 24 лет? это серьезно? просто 24 года-это взрослый сформировавшийся человек. есть и в 50 лет мамкины дети-ну это всегда было и инет тут совсем не причем..
 показать весь комментарий
 
24-летний школьнег занесён в Красную книгу фондов защиты дикой природы и всяких гринписов. Иначе грантоедам нечего сказать донорам на вопрос "Где деньги, Зин?".
 показать весь комментарий
 
Та шо там подростки в интернете, на цензоре оно в комментах ваще геноцид.
 показать весь комментарий
 
Запретить интернет...только по паспортам..как сим карты..😀
 показать весь комментарий
 
Дурко з привітом, що тобі там з паРаші видно дякула??)) Всі хто виїзджав в ЄС знають як там купити місцеву сімку... Але ж тобі безвізу не дали то тільки з своїм запорєбріком порівнюєш)))
 показать весь комментарий
 
 
Эх... буллинг. Раньше просто "пи3..eли" во дворе...
 показать весь комментарий
 
 
Меня поначалу тоже забавляло, когда один попугай талантливый журнализд скажет вумноеслово, типа "токсичный", вся эта стая начинает его вставлять где надо и где как обычно.
 показать весь комментарий
 
Так треть это чмошники и тут ничего не поделаешь. Просто этой трети нужно из чмошников выходить в люди, а не распускать нюни и жаловаться. Все учились в школе и так было во всех классах и всегда.
 показать весь комментарий
 
 
Раніше тільки рідні знали яка у них дитина дебіл... А тепер завдяки інтернету...
 показать весь комментарий
 
Погані порохоботи обзивають їх зебілами. Майже третина підлітків в Україні стали жертвами цькування в інтернеті, - опитування ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5090
 показать весь комментарий
 
 
точно. поганые зебильные порохоботы-Пебилы обзывают их зебилами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх