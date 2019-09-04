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 Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба

Украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока через административную границу между Крымом и Херсонской областью в августе.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За август 2019 админграницу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 876 граждан и 52 928 транспортных средств", - говорится в сообщении.

По сравнению с августом прошлого года, пограничники фиксируют уменьшение на 16 044 по количеству оформленных граждан и уменьшение на 4 606 по количеству оформления транспортных средств.

В Госпогранслужбе отметили, что за восемь месяцев 2019 года пограничники оформили в обоих направлениях 1 722 098 человек, что на 23 129 меньше аналогичного периода прошлого года. Также уменьшилось на 8 089 и количество оформленных транспортных средств.

Отмечается, что большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, а также для оформления документов.

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Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146337
 
 
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Ничего, выборцы слуг народа еще на бархатный сезон поломяться в крым
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Так лето же закончилось, вот и уменьшился. Странная статистика..
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сентябрь, октябрь и часть ноября в крыму песня, даже лучше чем в июле...
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Колись серпень і навіть вересень були у Криму найкращими місяцями для відпочинку. Тепер до цієї бидлоти нормальні люди не поїдуть.
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Дошастаються що потім кричатимуть спасітє-памагітє.
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А потом визволяй этих хлопцев из застенков кацапстана... Это типа Гриба, у которого детородный орган зачелся, а эти хотят в море поплескаться Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2742
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