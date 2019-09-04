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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11155) кадры (481) заседание правительства (118) электронные документы (36)

 Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде

Сегодня, 4 сентября, состоится заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос о назначении представителя правительства в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в повестке, размещенной на сайте правительства.

Заседание правительства начнется в 14:00.

Министры рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Андреевны Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте. 

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Кроме того, министры планируют рассмотреть кадровые вопросы, а также вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти.

Как сообщалось, Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали в четверг 290 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146334
 
 
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Слугі народу з кожним днем пробивають чергове під'яр'я Кабмин сегодня планирует назначить своего представителя в Раде - Цензор.НЕТ 2442
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круто...особенно если занятся нечем...
А занятся то ведь нечем...до внесения проекта бюджета на следубщий год вагон времени...целых 11 дней...
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