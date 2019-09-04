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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (99) НАБУ (2860) ВР (23538) Зеленский (2692) Конституция (2046) ГБР (530)

 Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственного бюро расследований должны находиться в ведении Кабинета Министров, а не президента, поскольку правоохранительные органы относятся к исполнительной власти.

Об этом заявляет Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект №1014, предусматривающий изменения в Конституцию в ст. 106 в разделе "Полномочия президента". Поскольку, в частности, назначение руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований не согласовано с Конституцией", – сказано в сообщении.

В Transparency International Ukraine отмечают, что закон Украины "О НАБУ" предусматривает, что "Национальное бюро образуется президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". В то же время в Основном законе эти полномочия президента не указаны. Также в Конституции не прописаны полномочия главы государства назначать или увольнять руководителей НАБУ и ГБР.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно права президента назначать руководство НАБУ и ГБР

"Именно поэтому изменения в ст. 106 Конституции Украины закрепят на конституционном уровне полномочия президента создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, образовывать независимые регуляторные органы, что дает возможность защитить деятельность этих органов правопорядка и избежать возможных упреков по поводу неконституционности порядка их создания и функционирования. Однако, хотя такие изменения в Конституцию в короткой перспективе решат вопрос законности существования и деятельности органов, они могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента. Ведь по своей природе НАБУ, ГБР и даже государственные регуляторные органы являются органами исполнительной власти. Следовательно, именно на правительство должны возлагаться полномочия, которые предлагается отдать президенту", – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что НАБУ и ГБР как органы правопорядка по своему функциональному назначению должны подчиняться Кабинету Министров Украины и принадлежать к системе органов исполнительной власти.

Также на Цензор.НЕТ: Верховная Рада должна до конца года принять около 500 законопроектов, - Арахамия. ВИДЕО

Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что законопроекты о внесении изменений в Конституцию, которые Рада 3 сентября направила в КСУ, депутаты смогут рассмотреть на следующей сессии, которая начнется в 2020 году.

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Всего на заседании 3 сентября депутаты внесли в повестку дня сессии и направили в КСУ семь законопроектов об изменениях текста Основного закона. Они касаются в том числе ликвидации адвокатской монополии, наделения народа полномочиями законодательной инициативы, сокращения числа нардепов до 300 и отмены мажоритарки, дополнительных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что "Слуга народа" в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3146333
 
   
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"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" - "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла" © Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 4384
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До этого всё было в шоколаде.
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А які повноваження у цієї контори,що вони намагаються диктувати як жити Україні?Де у Констітуції згадується про цих панів,і що треба їх питати які закони приймати?
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да а будет все в еврейском говне маленький ублюдок табурет наполеонович шаурма-членович зедебильно болотная шмаркля и АМПИРАТОР ВСЕЕЯ Х..ЗНАЕТ ЧАВО.. да клоун клоун а падлюко еще та оказалась ничтожное в голове глисты и тараканы..И ДА привет России у нас в Украие теперь свое чмо ху..ло завелось.. такя же ля ****** Зрада такой же Совьет Миньет Кабинет типа министров и все остальное свой суд своя налоговая свое по ссоседски ФСБ ой миль пардон С Бубу.. Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 5519
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А які повноваження у цієї контори,що вони намагаються диктувати як жити Україні?Де у Констітуції згадується про цих панів,і що треба їх питати які закони приймати?
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Народ відрубає такі руки. Приклад Зека єнакуєвського йому в поміч.
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Був зек єнакієвський, а тепер клован криворіжський. Шкода Україну, що такі керівники приходять Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 5077
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Вони не самі прийшли, їх обрав мудрий нарід. Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 7975
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Украинцы решели обзовестись собственным карликом
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Вопрос знатокам, и извините за офтоп, почему на браслетиках зеленского имена и фамилии всего нескольких моряков, хотя их аж несколько десятков арестованых. Не кажется ли вам, что это дискриминация по отношению к другим заклченным ?
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Мне кажется что на Порошенко уже пора надеть браслеты из металла серебристого цвета. А моряков должны скоро освободить.
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Что человеку надо для полного счастья - посадить
Выбрали царя, теперь всех пересажать. Что-то мне это напоминает, ах да - русская скрепа
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А мне кажется ,вот таких как ты надо привлекать к ответственности за безапеляционные заявления,что бы вы отвечали за свои обещани,или за то что вы их не имеете право озвучивать пустые обещалки ,тем более что мы вообще не знаем кто вас уполномочил обещать то что от вас не зависит.Уже анонсировали обмен полиитзаключенными, вас поставить на место матери которая поехала встречать сына и приехала ни с чем?
Трепло.
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"Самый яркий мэм дня, провозглашенный с трибуны одним из "слуг" - "в предоставленных законопроектах есть экономия конституционного текста". Хотя, на самом деле, в зале наблюдается экономия здравого смысла" © Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 4384
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Так отож бо,и если бы президентом то был,а то марионетка олигархов к тому же,ему лично не надо как пуйлу скорее всего,все делается для хотелки Бени
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похоже, что Зеломойский Беня ВлАдимирыч пришел на пять сроков подряд..
кто сказал, что не больше двух раз можно переизбираться?!.. Баканов, разберись с этим чертом!
а ЗекомАнда пока внесет изменения в Конституцию и разрешит Зеломойскому переизбираться пять раз подряд..
ЗеГулаг хотели?!.. а он уже просматривается..
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От і кацапи підтягнулись на підтримку зелені.
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Кацапы? А ты кто такой и откуда? Что у тебя за имя и почему ты заходишь сюда под непонятным ником? Сцышь?
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Ти це до кого, підар? Нічого не перепутав?
Ну от чому найактивніші і найдурніші захисники зеленського ось такі підари?
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Что говорить и обсуждать ,ели сам Бутусов считает узурпацию власти достижением за 100 дней президентсва? Слава зе,ура!! Что обсждать на этом сайте тогда,узурпация ,и тоталилтаризм -достижение...,нет слов...
"Зеленский - не марионетка. Решения он принимает лично"-Юрій Бутусов

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/2544-100-dnej-zelenskogo-bolshie-nadezhdyi-i-bolshie-riski.htm
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если так будет - то мы его потом по мирному не выгоним - за примерами и ходить далеко не надо
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Вазелиновцы об этом и мечтают это тупые хороняки им нужен Сцарь так шо все впорядке
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Ух завьіла либерастня грантоедская! Мешают нашему нац. лидеру порядок в стране наводить! Продолжай, царь наш, Владимр ясно солньішко! Зеленскей президент мира, ура!!!1
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Что интересно ,у нас двоевластие ,распоряжается Зеленский ,а отвечает за это Порошенко,
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Так она и так в руках Президента. Народ беспрецедентно поддержал Зеленского и его партию, дав, по сути, абсолютную власть. Но это демократия, страшного ничего нет.
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Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 7822

- ой. та шо вы такое гаварите? в каких руках.?.. какого преЗЕдента ? та я вас умоляю)))))
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