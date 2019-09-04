 Изменения в Конституцию могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента, - Transparency International Ukraine

Об этом заявляет Transparency International Ukraine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
"29 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект №1014, предусматривающий изменения в Конституцию в ст. 106 в разделе "Полномочия президента". Поскольку, в частности, назначение руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований не согласовано с Конституцией", – сказано в сообщении.
В Transparency International Ukraine отмечают, что закон Украины "О НАБУ" предусматривает, что "Национальное бюро образуется президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". В то же время в Основном законе эти полномочия президента не указаны. Также в Конституции не прописаны полномочия главы государства назначать или увольнять руководителей НАБУ и ГБР.
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"Именно поэтому изменения в ст. 106 Конституции Украины закрепят на конституционном уровне полномочия президента создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР, образовывать независимые регуляторные органы, что дает возможность защитить деятельность этих органов правопорядка и избежать возможных упреков по поводу неконституционности порядка их создания и функционирования. Однако, хотя такие изменения в Конституцию в короткой перспективе решат вопрос законности существования и деятельности органов, они могут дать начало неоправданной концентрации власти в руках президента. Ведь по своей природе НАБУ, ГБР и даже государственные регуляторные органы являются органами исполнительной власти. Следовательно, именно на правительство должны возлагаться полномочия, которые предлагается отдать президенту", – сказано в заявлении.
Подчеркивается, что НАБУ и ГБР как органы правопорядка по своему функциональному назначению должны подчиняться Кабинету Министров Украины и принадлежать к системе органов исполнительной власти.
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Верховная Рада на заседании 3 сентября включила в повестку дня сессии законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. Депутаты направили документ в Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона.
Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что законопроекты о внесении изменений в Конституцию, которые Рада 3 сентября направила в КСУ, депутаты смогут рассмотреть на следующей сессии, которая начнется в 2020 году.
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Всего на заседании 3 сентября депутаты внесли в повестку дня сессии и направили в КСУ семь законопроектов об изменениях текста Основного закона. Они касаются в том числе ликвидации адвокатской монополии, наделения народа полномочиями законодательной инициативы, сокращения числа нардепов до 300 и отмены мажоритарки, дополнительных оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.
Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что "Слуга народа" в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.
Выбрали царя, теперь всех пересажать. Что-то мне это напоминает, ах да - русская скрепа
Трепло.
кто сказал, что не больше двух раз можно переизбираться?!.. Баканов, разберись с этим чертом!
а ЗекомАнда пока внесет изменения в Конституцию и разрешит Зеломойскому переизбираться пять раз подряд..
ЗеГулаг хотели?!.. а он уже просматривается..
Ну от чому найактивніші і найдурніші захисники зеленського ось такі підари?
"Зеленский - не марионетка. Решения он принимает лично"-Юрій Бутусов
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/2544-100-dnej-zelenskogo-bolshie-nadezhdyi-i-bolshie-riski.htm
- ой. та шо вы такое гаварите? в каких руках.?.. какого преЗЕдента ? та я вас умоляю)))))