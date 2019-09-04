 Гончарук предложил IT-индустрии учредить Фонд развития человеческого капитала: "Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее"

"Проблема - нехватка кадров... Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее", - сказал Гончарук в кулуарах встречи правительства с экспортной ИТ индустрией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
По его словам, средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.
В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.
Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".
свои налоги на себя любимых платите сами
Она сама развивается по своим законам.
Единственное, на неё нельзя нажимать налогами и проверками. Она итак сама разовьётся, на сколько это возможно будет.
Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.
Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году."
Источник: https://censor.net.ua/n3146327
Гончарук, а железные дороги ты умеешь строить ?
Гройсман умел.