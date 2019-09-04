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 Политика Украины
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 Гончарук предложил IT-индустрии учредить Фонд развития человеческого капитала: "Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли, который бы управлялся самой отраслью.

"Проблема - нехватка кадров... Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее", - сказал Гончарук в кулуарах встречи правительства с экспортной ИТ индустрией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

По его словам, средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

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В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

Источник: https://censor.net.ua/n3146327
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
понятно. нахер
свои налоги на себя любимых платите сами
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В эту отрасль лучше извне не лезть.
Она сама развивается по своим законам.
Единственное, на неё нельзя нажимать налогами и проверками. Она итак сама разовьётся, на сколько это возможно будет.
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мне никакой фонд не нужен и управлять мной тоже не надо. учебных заведений достаточно.
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Дивися, Матрена, вже діджиталізація дійшла і до нашого села:
Гончарук предложил IT-индустрии учредить Фонд развития человеческого капитала: "Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее" - Цензор.НЕТ 3591

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Та то они порнуху смотрят, причём тут діджиталізація?
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Нужен фонд как в Саудовской Аравии, чтоб каждый гражданин Украины получал деньги за ископаемые и земельные ресурсы Украины, вместо быдло-олигархата. Слуги вы народа или где?
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Гончарук -великий иканамист. Программа старая- дайте денех.
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Да уж. Где ему министра экономики Порошенка в правительстве азирова.
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"В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала.

Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году."

Источник: https://censor.net.ua/n3146327
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Юрызды-фантазёры у власти.

Гончарук, а железные дороги ты умеешь строить ?
Гройсман умел.
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Гройсман строил ЖД? Вот так прям брал и строил?
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А вы не в курсе чей это проект был: экспресс в Борисполь ?
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Интересный вид налогообложения. Если отличаете системный вызов от мясорубки, тикайте куда подальше от этих деятелей.
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Так это ж либертарианцы. После них только пепелище останется.
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Вот айтишка им спать не дает И это не удивительно, так как вон только за рекомендации айтишников дают бонусы рекомендаторам с несколькими нолями - Bonus.work
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