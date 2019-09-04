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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (10011) СБУ (13786) Гончарук_Алексей (51)

 Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), считает премьер-министр Алексей Гончарук.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Он также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от "произвола" силовиков.

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"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - подчеркнул Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3146323
 
   
 Топ комментарии
 
Так это что получается Петру Алексеевичу за економические злочины теперь ничего не будет? Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2678
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Гочарук ще той клоун.Зе математики, ану поясніть , як маючи ріст ВВП 5% в рік, а за 5 років пообіцяти зростання ВВП 40%?В 3 клас школи не пробували ходити? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3633
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все он правильно пишет, нада писать вверху даже, если не совсем по теме, чтобы сообщения не утонули потом в зеленом бреду Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6265
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Так это что получается Петру Алексеевичу за економические злочины теперь ничего не будет? Мы ожидаем, что СБУ вслед за МВД ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2678
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Гочарук ще той клоун.Зе математики, ану поясніть , як маючи ріст ВВП 5% в рік, а за 5 років пообіцяти зростання ВВП 40%?В 3 клас школи не пробували ходити? Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3633
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все он правильно пишет, нада писать вверху даже, если не совсем по теме, чтобы сообщения не утонули потом в зеленом бреду
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Слушай, а я наивный, когда первый раз новость эту услышал, то подумал, что это рост экономики на 40% только за 2019-2020й год будет Ми очікуємо, що СБУ слідом за МВС ліквідує управління з боротьби з економічною злочинністю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8281
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Продадуть землю, держпідприєвства, держбанки, все, до чого дотягнуться, і вийде гарний %
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"Как отметил премьер, правительство рассчитывает, на рост ВВП Украины не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет."

Очки купите и не постите одну и ту же хрень во всех темах))
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да нет евреско клоунско зелено болотна БАНДА О СЕБЕ РОДИМЫХ печется типа ну какая там кража хищение коррупию ЕТО ПО НАШЕМУ ЕВРЕЙСКОМУ РЫНОК а даже если за 5 точку прижмут так кому органы и подразделения ликвидированы шобла рулит дебилы на пильпочки кликают у Зраде Синагоге... Зеля командует парадом алле.. растопырив пальцы распальцовкой..как в борделе с дурдомовским уклоном...
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Оце дійсно правильна думка. Економічні злочини фіксувалися декількома структурами, що збільшувало шанси їх оприлюднення і можливого покарання, оскільки деякі злочинні структури, маючи вплив на один правоохоронний орган не мали впливу на інший, конкуруючий. Хитрість полягає в тому, що економічні злочини буде фіксувати лише одна структура, яка підпорядковується безпосередньо президентській вертикалі. Тому про злочини економічні цієї вертикалі ми, суспільство знати не будемо. Фіксуватися і відповідно документуватися вони не будуть, що забезпечить нинішнім владоможцям навіть після зміни влади уникнути розголосу про масштаби економічних злочинів і головне - покарання. Гуляй, зелена босота! Твій зоряний час!
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Під час Євромайдану ці жевжики займалися терором проти підприємців, які матеріально підтримували Майдан.
До речі, ****** бізнес під пресувалку не потрапив.
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Это управление от СБУ давно стало их же кормушкой.
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а...т.е. эконом преступность тоже уже... как бы изничтожили?
от темпы...преступность не выдерживает..самоликвидируется на глазах...на бумаге... ))))
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А с чего тогда они харчеваться будут, эти на зарплату жить не привыкли?
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что же это "правильных пацанов" от кормушки отрываете... а может лучше начать с рассадника заразы управления "К" сбу... а заодно и "иканамистав"...
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"Хватіт кашмаріть бізнес", як завєщав великий ВВХ
Бєня, напевно, не натішиться своїми вірними "новими обличчями"!
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Якщо ця економічна злочинність загрожує безпеці України, хто має це розслідувати? Чи співпрацю з ворогом вже ліквідували, чи ворог вже "мишібратья"?
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К какой бы новости комментарии не почитаешь, одна желчь...
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Сейчас завод в Кривом роге для Бени отожмут...и сразу после этого ликвидируют...
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