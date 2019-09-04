EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  777  6
Все про:колония (332) Львовщина (1730) побег (291) Нацполиция (10011) заключенные (383)

 Двое заключенных сбежали из колонии на Львовщине, - полиция

Во Львовской области из исправительной колонии сбежали двое заключенных

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ

"Из колонии в Николаевском районе сбежали двое заключенных. Сообщение поступило в полицию в 17:45 3 сентября", - сообщили агентству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацполиция начинает подготовку операторов беспилотников. ФОТОрепортаж

По данным полиции, сбежали 20-летний уроженец Киевской области и 27-летний житель Житомирской области.

По факту побега открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 Уголовного кодекса Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Источник: https://censor.net.ua/n3146316
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Побежали под домашний арест. Их тоже ждут дома Двое заключенных сбежали из колонии на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3088
 показать весь комментарий
 
 
за часів савецких з 30 теж втікали. ..я ще малий був.в лісі на озерах .рибалив..одному навіть хліб давав...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх