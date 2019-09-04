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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (738) Зеленский (2692) лес (423)

 Главного лесовода Житомирщины Куринского, которого критиковал Зеленский, уволили

Начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского официально уволили.

Об этом Куринский сообщил в среду, 4 сентября, на своей странице в Facebook, опубликовав приказ о своем увольнении, передает Цензор.НЕТ.

"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее", - сказал Куринский.

Приказ об увольнении Куринского подписан 30 августа заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимиром Бондарем.

Напомним, 12 августа во время совещания в Олевске на Житомирщине Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Куринскому уволиться в связи с информацией о его причастности к незаконной добычи янтаря. В тот же день Куринский написал заявление на увольнение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146315
 
 
 Топ комментарии
 
За що? За істерику зеленського?
От придурки, блін...
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а срок и конфискация будут ???
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уволили... просто уволили...
или с аудиторской проверкой и полной (может и уголовной???) ответственностью за косяки (которые так раскритиковал недовольный преЗЕдент) ???
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За що? За істерику зеленського?
От придурки, блін...
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А уволили тогда за что? За пьянку работе или за прогулы?
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Зебру, видать, не там перешёл. Палитичиския рыпрэссии!
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Вы, наверное, не в курсе, сколько на житомирщине леса ******?
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І що?! Зміниться ЩО?! одного звільнили, іншого, такого ж самого, поставлять. А РЕЗУЛЬТАТ?! Чи тут не результат головне, а процес? Шоу, більше нічого. Бо ХТО стоїть за цим всім бедламом, так і далі буде стояти і грабувати. НІЧОГО ж на добре не зміниться, буде ще гірше. Бо ще трохи, ми й голос побоїмось підняти, не кажучи про яякісь там майдани. Ви ж це зробили! Разом!
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Висрався? Молодець, зебіл. Купи собі медаль, придурку.
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А на шо? Сопьется с горя, такое потерять.
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уволили... просто уволили...
или с аудиторской проверкой и полной (может и уголовной???) ответственностью за косяки (которые так раскритиковал недовольный преЗЕдент) ???
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Для того, чтобы "провести аудит, проверку, нужно знать, что именно проверять, где и как, искать... А ещё уметь "привлекать к ответственности...". А "Блазня" просто "натравили" на неугодного, чтобы переадресовать финансовые потоки... Поставят "своего", и "купоны стричь" будут уже другие...
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А откуда такая инфа что блазня натравили? Или ностальгия и вера в святого пороха не дает вам спать? Никто патриотизм у людей не отбирает, а порядки как то нужно начинать наводить, тем более можно погуглить и понять, за что его уволили а не трепать языком! Он не погнал в шею честного простолюдина, уверен там еще и конфисковать можно!
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Просто я в этой "каше" побултыхался, в своё время, когда занимался спорами в хозяйственных судах, между лесхозами, УООРами, рыбинспекцией, поэтому мне видны эти "поползновения" "изнутри"... "Голая популистическая кампанейщина", не имеющая ничего общего с "наведением порядка в стране"... Примчался "великий сниматель с должностей", наорал, руками помахал, "поснимал", а дальше - "хоть трава не расти...". Люди сидят, и, вместо того, чтобы работать, думают - в какую сторону "кавалерист", с "шашкой наголо", помчится в следующий раз?... Напоминаю - главная задача президента в Украине - внешняя политика... А внутренняя (особенно, хозяйственно-экономическая) - прерогатива правительства... У нас же, "**********", "обосравшись" за рубежом, занялся "наведением порядка" в "отдельно взятой области", или "районе"...
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Він теж лісник-розбійник? Главного лесовода Житомирщины Куринского, которого критиковал Зеленский, уволили - Цензор.НЕТ 2865
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завалілі хоть етава чьорта а шо там бурштин пєєсталі капать вєдь єсть новай мінстр мвд он то должєн ужє прєдпрінять какіє та шагі с пєрвих днєй
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Ну надо же нового смотрящего на яньарь поставить, чтобы не тырил янтарь у Коломойского
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А петики всё рассказывали мол постращал Зеленский, а они все остались работать...
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Название статьи не корректно. Потому. что не отвечает сути....Суть.... "12 августа во время совещания на Житомирщине Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Куринскому уволиться в связи с информацией о его причастности незаконной добычи янтаря. В тот же день Куринский написал заявление на увольнени" А не потому, что он критиковал Зеленского
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Вы бы научились читать правильно. "которого критиковал Зеленский"
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Такой важный сидит, ну точно генерал-лейтенант. А по сути, должность - завхоз.
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Уволили это всё равно, шо наградили, бо оно приспойно теперь долларовым миллионером будет жить себе где ни будь в Карибах или на Испании, а ведь таких расстреливать надо с полной конфискацией всего и вся, шоб в назидание потомкам.
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Вот если легализует добычу янтаря, то я признаю, что теперешняя власть - народная.
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зате бурштин під надійним аваковським контролем! бо ж Зе і молодая ******* і в курсі, і в долі
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