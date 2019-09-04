 Главного лесовода Житомирщины Куринского, которого критиковал Зеленский, уволили

Об этом Куринский сообщил в среду, 4 сентября, на своей странице в Facebook, опубликовав приказ о своем увольнении, передает Цензор.НЕТ.

"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее", - сказал Куринский.

Приказ об увольнении Куринского подписан 30 августа заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимиром Бондарем.

Напомним, 12 августа во время совещания в Олевске на Житомирщине Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Куринскому уволиться в связи с информацией о его причастности к незаконной добычи янтаря. В тот же день Куринский написал заявление на увольнение.

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