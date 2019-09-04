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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Словения (68) Турция (2138) членство в ЕС (194) Евросоюз (12565)

 Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус"

Президент Словении Борут Пахор в своем выступлении во время панельной дискуссии о будущем ЕС на 14-м Стратегическом форуме в Бледе предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а также полноценное членство в ЕС странам Западных Балкан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Турции раскритиковал заявления президента Словении. Чавушоглу подчеркнул, что Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит путь в Европу, будет приближать страну и армию к НАТО и его стандартам, - Зеленский

Напомним, Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) еще в 1987 году. В 1997 году она получила право на членство в ЕС, а переговоры о присоединении начались в 2004 году.

В 2007 году из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции переговоры остановились.

Источник: https://censor.net.ua/n3146314
 
 
 Топ комментарии
 
А що вийшло ?
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
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а еще это право работать здесь и учиться по контракту.За старого правительства это разрешение должно было вступить с 1 января 2020. Думаю, что и новое не отменило, ведь они пока еще пользуются старыми наработками .
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Проблема є, але ви теж неправі. Чому? Бо ви не враховуєте війну та шалений тиск росії.
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Членство воно або є, або - немає..........
А всі ті "особливі статуси" - до одного місця. Деякі дуріки думали що угода про асоціацію це вже чуть не членство в ЄС. І що з цього вийшло - відомо.
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А що вийшло ?
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
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а еще это право работать здесь и учиться по контракту.За старого правительства это разрешение должно было вступить с 1 января 2020. Думаю, что и новое не отменило, ведь они пока еще пользуются старыми наработками .
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звісно, москальню хвилює, що Україна віддаляється від рашки.
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Там Британия выходит из Евро Союза. Возьмите нас вместо них, ну позязя Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус" - Цензор.НЕТ 9895
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Німеччина не погодиться.
В них газопровід.
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Не надо пинать зеркало , когда рожа кривая ! Что значит Германия против ? Проблема не в Германии, а в том , что сами украинцы не рыба , не мясо . Были бы с характером , давно бы добились членства в ЕС
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Проблема є, але ви теж неправі. Чому? Бо ви не враховуєте війну та шалений тиск росії.
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Если бы финны были в 1940 году такие безхрибесные и говорили о шаленом давление , то выстояла бы тогда Финляндия ? Маленькая Чечня заставила Россию платит дань , а вы о каком-то давлении
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Я нижче задав питання про Норвегію. А про фінську війну 1939 року також відомо, що на боці фінів воювали українці. Тобто "безхребетної нації" не було.
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Так я за сегодня . Не дурак придумал : паршиви правнуки , дедов славних? Знаете почему стоит памятник козакам в Австрии ?
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А в тебе в роду учасники битви біля Калки є? Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 8317
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Чому тоді кацапи до цих пір кладуть в підгузки від слів Бандера і правий сектор? Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 4399
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Так это жене вся нация ? Вы же не можете войти в ЕС по одиночке , правильно ? Если на одного героя , два предателя, вот в чем проблема
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Мабуть ви не розумієте того, що зрадники України це в основному нащадки росіян. Мабуть ви у Даніїї повністю втратили українське мислення.
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Они не граждане Украины и не с вами не пойдут в ЕС ?
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Вони громадяни, але не є "паршиви правнуки , дедов славних", -ваші слова.
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в Турции смертная казнь и гонения журналюг. А в Украине точно-газовый.
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пока нет, но в марте президент снова во весь голос заявил о такой готовности с предоставлением доказательств о ее необходимости
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Тобто це лише обговорюється. В умовах від ЄС це також може бути врахованим, хоча я не вірю у принциповість керівництва ЄС у цьому питанні. Чому? Запитайте тоді чому вони не тиснуть на США, де у ряді штатів є смертна кара.
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Жаль, що Чавушоглу так сприйняв цілком нормальну пропозицію Борута Пахора Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус" - Цензор.НЕТ 7067 Надалі би після цього ми би просувалися до членства в ЄС більш швидким темпом.
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Я історію знаю, але щодо характеру ви неправі. І питання вам: за який час Німеччиною була окупована Норвегія? Чи є характер у норвежців?
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Финны ? И ваше сравнения не корректное
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Тому, що даньці були "безхребетною нацією", коли дозволили Гітлеру посадити маріонетковий уряд Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні й Туреччині "особливий статус" - Цензор.НЕТ 6246
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Датчане , как и норвежцы, умные люди , и они приняли на то время умное решение, и потому у них потери если сравнить с сссс то вообще не было . Разве это не вызывает у вас восхищения в разумном поступке , где люди не погибли ?
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Тобто співробітництво з Гітлером це "приняли на то время умное решение". Далі нема про що говорити.
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Почему вы мне пишете штампами русской пропаганды ? Я не писал про сотрудничество и даже не имел это ввиду . Я про это , что они не сопротивлялись и сдались немцам , это было разумное решением . Вы же советский человек и потому не знаете , что во время оккупации Германией Дании , датчане тысячи евреев переправили через против в Швецию . Вы тоже как советский человек не знаете , что было в это время если немцы поймали человека за помощь евреям . Когда немцы объявили что бы все евреи вышли на площадь в Копенгагене, вместо них выйшов сам датский Принц .
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Я про это , что они не сопротивлялись и сдались немцам , это было разумное решением . Потому что у них не было никаких шансов против Германии
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Тобто фінів ви прославляєте, які опиралися совєцьким, а потім були разом із Гітлером. І поруч у вас протилежна думка про данців. Ви заплуталися у своїх думках.
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Советский человек , зачем ты сравниваешь ху с пальцем ! И зачем ты врешь что финны были разом с гитлером ? Я же просил , не повторяй штампы русской пропаганды . Это - 1 . 2-е . Финны это финны , и они вспучили в бой , потому что против них не был такой сильный враг как Германия . Там другая территория, где можно было воевать , в Дании все по другому , и территория не так и враг был сильные , чем у финнов . Это все надо знать и понимать перед тем как что-то писать
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Відносини між Фінляндією і Третім Рейхом - це дуже складна і неоднозначна тема. З одного боку, коли Гітлер звернувся до Маннергейма з проханням розмітити на території країни свої війська, маршал відповів згодою. І, фактично, Фінляндія вступила у війну на боці Рейху.
При цьому Маннергейм поставив Гітлеру ряд умов. По-перше, командувати своєю армією він буде сам, німецькі офіцери не буду допущені до прийняття рішень в фінському штабі. По-друге, фінські війська не будуть наступати на Ленінград.https://znaj.ua/exclusive/karl-gustav-mannergejm-geroj-finlyandiyi-chy-soyuznyk-gitlera
Вчи історію, неук. Ти спеціально не спілкуєшся українською? Ти не жив при СРСР, що тепер починаєш ображати?
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Это ложь ! Это вам говорит русская пропаганда на украинском языке . Вы покажите мне такое на финском , шведском или английском . Можете ? Тогда и поговорим
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там надо рассматривать Украину и Турцию раздельно, что , думаю, и есть
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Звичайно, що умови для особого статусу будуть різні. На цей час буде так, що Туреччина для ЄС стане важливою.
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Туреччина для ЄС більш приваблива із-за морських проходів.
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Саме так. Ще буде час закінчення договору про Босфор і Дарданелли. Також газопроводи ТАНАП у ЄС...
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Ми, українці, дуже наївні коли вважаємо, що є якісь європейські цінності, їх нема - є лєватство і шкурні бізнесінтереси.
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Звичайно, бо ЄС має лише спільні фінансові інтереси і зовсім різні культури.
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Никаких спецстатусов, единственным следующим статусом для Украины может быть только статус страны-кандидата на вступление в ЕС
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Sto imejet vidu pro osoby status v EC?Kandidaty v ES v tom cysle i turki oni polucajet finansovuju pomoc ot EC.Ne mnogo 11.5 miliarda evro eto na 7 let s 2014=2020 goda.Takix kandidatov jest 7, ne tak mnogo polucajetsia kogda podelis
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