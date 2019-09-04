 Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Турции раскритиковал заявления президента Словении. Чавушоглу подчеркнул, что Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

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Напомним, Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) еще в 1987 году. В 1997 году она получила право на членство в ЕС, а переговоры о присоединении начались в 2004 году.

В 2007 году из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции переговоры остановились.