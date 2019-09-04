 Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине и Турции "особый статус"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.
В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Турции раскритиковал заявления президента Словении. Чавушоглу подчеркнул, что Турция хочет полноценное членство.
"Я не знаю, что изменило его мнение. Вероятно, Макрон и кто-то еще. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.
Чавушоглу сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.
Напомним, Турция подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) еще в 1987 году. В 1997 году она получила право на членство в ЕС, а переговоры о присоединении начались в 2004 году.
В 2007 году из-за возражений администрации кипрских греков, а также из-за позиции Германии и Франции переговоры остановились.
А всі ті "особливі статуси" - до одного місця. Деякі дуріки думали що угода про асоціацію це вже чуть не членство в ЄС. І що з цього вийшло - відомо.
Безвіз ми отримали і активно користаємось.
В них газопровід.
При цьому Маннергейм поставив Гітлеру ряд умов. По-перше, командувати своєю армією він буде сам, німецькі офіцери не буду допущені до прийняття рішень в фінському штабі. По-друге, фінські війська не будуть наступати на Ленінград.https://znaj.ua/exclusive/karl-gustav-mannergejm-geroj-finlyandiyi-chy-soyuznyk-gitlera
Вчи історію, неук. Ти спеціально не спілкуєшся українською? Ти не жив при СРСР, що тепер починаєш ображати?