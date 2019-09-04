 К октябрю тоже готовы, - Маркарова о погашении госдолга

Глава ведомства Оксана Маркарова проинформировала о завершении операций, передает Цензор.НЕТ.

3 сентября Минфин сообщил, что Украина в течение дня погасит более $1,1 млрд из госдолга.

Вечером глава ведомства Оксана Маркарова сообщила в Facebook о выполнении финансовой операции.

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"Done (сделано. - Ред.) вовремя. К октябрю тоже готовы. Долг под контролем", – написала она и опубликовала статью о том, что долг уже погашен.





