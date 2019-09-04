 К октябрю тоже готовы, - Маркарова о погашении госдолга

Глава ведомства Оксана Маркарова проинформировала о завершении операций, передает Цензор.НЕТ.
3 сентября Минфин сообщил, что Украина в течение дня погасит более $1,1 млрд из госдолга.
Вечером глава ведомства Оксана Маркарова сообщила в Facebook о выполнении финансовой операции.
"Done (сделано. - Ред.) вовремя. К октябрю тоже готовы. Долг под контролем", – написала она и опубликовала статью о том, что долг уже погашен.
И это в долларах
"набрав в последние два месяца по 17%" - а это в гривне
экономики, курс доллара, какие бы были тарифы на ЖКХ, численность населения и
его настроение? Оставим очевидные вещи, такие как свежий ветер свободы. Реально как бы оно было бы по вашему мнению? .