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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (408) Маркарова (51)

 К октябрю тоже готовы, - Маркарова о погашении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило о погашении $661,34 млн по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019 г., а также о выплате $444,36 млн процентов.

Глава ведомства Оксана Маркарова проинформировала о завершении операций, передает Цензор.НЕТ.

3 сентября Минфин сообщил, что Украина в течение дня погасит более $1,1 млрд из госдолга.

Вечером глава ведомства Оксана Маркарова сообщила в Facebook о выполнении финансовой операции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине в этом году нужно одолжить около $4 млрд, - Маркарова. ВИДЕО

"Done (сделано. - Ред.) вовремя. К октябрю тоже готовы. Долг под контролем", – написала она и опубликовала статью о том, что долг уже погашен. 

К октябрю тоже готовы, - Маркарова о погашении госдолга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146313
 
 
 Топ комментарии
 
А тем временем на 04-09-2019 курс доллара к гривне 2529,6865 за 100 баксов. До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 3200
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последних 2 года при Поросенко ценные бумаги под 18-19%.....эта же Маркарова.
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А кто такой Игорь Валерьевич? У нас по-моему президент Владимир Александрович.
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А Игорь Валерьевич считает, что долги отдавать не нужно, ведь так делают только слабави. А Виктор Федорович говорил: "Кому я должен - всем прощаю"!!!
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А кто такой Игорь Валерьевич? У нас по-моему президент Владимир Александрович.
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А кто такой Владимир Александрович? Это клоун Игоря Валерьевича - Вазелин?
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Повторюсь. Только в Вашем больном воображении. Или есть доказательства влияния? Тогда т.с. в студию. Обсудим.
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Гы. Блаженны верующие ибо их... ибо они... Что обсуждать с твердолобыми зедебилами? Просмотри еще раз прошлогодний график полетов лепшего друга Вазелина, бурята Богдана в Израиль и Швейцарию. Да и сам Вазелин там засветился. А, знаю, знаю - это совпадение, он ездил на воды, дохтур прописал. Какой Каломойский!? Ай донт андестенд!
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Не знаю в каком воображении у кого,но по угадыванию беней министров,назначеных зелей .получается что у вас болезненные мечтания.
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ну...хоть это радует (если правда и ...не последняя сорочка с народа)
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Пок Шо ще вистачить. Хунта АстАвіла более 20 лярдов ЗВР, та повну казну. Не так як шапкокрад 100 000 на всю країну на чай. А от як цю казну наповнити потім, зелебобики Ше не знають...
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Так а **** фармазонить? Вазелин издаст указ и фсе.
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Это еще заслуга Гройсмана или уже Гончарука?
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Звісно Гончарука. Він молодець, за 100 днів "назбирав" всю суму... язиком.
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Зели и бени ! И его боевой команды! А еще \авакяна-рюкзакова,который сохранил бабло,для них.чуть не забыл похвалить,самого честного полицая.
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А тем временем на 04-09-2019 курс доллара к гривне 2529,6865 за 100 баксов. До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 3200
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Вот и чудненько. Деньги то и есть и были. Только вот раньше ворюги, коррупционеры. мародёры рулили...истерику нагоняли что платить нечем.
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собственно платить то и нечем.Украина по факту давно банкрот.
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Как всегда,власть главного не договариевает! Отдает долги по 3 %,предваритетельно набрав в последние два месяца по 17%.
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последних 2 года при Поросенко ценные бумаги под 18-19%.....эта же Маркарова.
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Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.Источник: https://censor.net.ua/n3146218

И это в долларах
"набрав в последние два месяца по 17%" - а это в гривне
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Конечно же с обретением свободы Украина зажила, несравнимо лучше прежнего, всё стало превосходно, отменно, добротно, красиво, замечательно, мило, изумительно, щедро, чудно, первоклассно, это само собой разумеется и не обсуждается. А вот рашка, тюремщик народов, наоборот, после того как заключённые разбежались, стала жить плохо. Экономика, топчется на месте, ВВП почти не растёт, всё печально, грустно, горько, тяжко, скверно, мутно, дурно. Давайте пофантазируем, чтобы было, если бы Украина осталась в тюрьме народов? Какие бы были достоинства и недостатки. Были бы кредиты, для погашения кредитов, война, Крым, рост
экономики, курс доллара, какие бы были тарифы на ЖКХ, численность населения и
его настроение? Оставим очевидные вещи, такие как свежий ветер свободы. Реально как бы оно было бы по вашему мнению? .
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История вообще-то не терпит сослагательного наклонения. Если да кабы. Это первое. Второе - СВОБОДА это основополагающее. Все остальное второстепенно. Так что думаю обсуждать нечего.
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СВОБОДА от кого? Или от чего? Я не ошибаюсь, Украина сейчас, точно свободна?
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Совкодрочер кацапский, свали за поребрик и наслаждайся миром социализма.
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от мародер соевый.принял с остатком в казнчействе 100 тыс. передал с остатком 60 млрд. Ворюга! ну зебилы быстро разберутся с переизбытком средств.
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