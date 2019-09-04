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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (746) Минобороны (5918) оружие (3751)

 Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали "информацией с ограниченным доступом" данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны. А также данные, откуда среди наградных "огнестрелов" берутся экземпляры, которые не состоят на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько средств и из каких фондов расходуется на приобретение этого оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", такое утверждение содержится в Постановлении ВС по делу №826/5046/16 (коллегия судей - докладчик Игорь Дашутин, судьи Олег Шишов и Николай Яковенко).

"Судами предыдущих инстанций была должным образом исследована суть такой информации, а также доказательства того, что разглашение запрашиваемых сведений противоречит заданиям охраны ответчиком интересов государства. Потому, коллегия судей считает, что ответчиком правомерно отказано истцу в предоставлении в полном объеме информации на основании отнесения ее к персональным данным", - говорится в тексте Постановления.

При этом в решении не поясняется, какую угрозу интересам государства может нести информация о награждениях политиков, бизнесменов и других гражданских лиц, не состоящих на военной службе и не имеющих отношения к выполнению оперативных задач. "Суд кассационной инстанции не имеет права устанавливать либо считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда или отклонены им, решать вопросы о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства либо дополнительно проверять доказательства", - уточняется в решении коллегии ВС.

Примечательно, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать "военнослужащих и других лиц". Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: "государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен". В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного Суда - отказали в праве "секретить" списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

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Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием 01
Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием 02
Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием 03

Источник: https://censor.net.ua/n3146311
 
 
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Привет Пашинскому и прочим. Этот Верховный суд давно прошли как и всё шоколадное.
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результат нечуванои та потужнои соевой судебной Рехформы.
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упс, с мая реформы от Зеленского и его команды. Или они хлеб напрасно ели эти 100 дней. Их устраивает все от соевых, даже неприкосновенность сняли по соевой программе, не обсуждая и не дополняя.
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Хрень это! И всё с документами -0 за проявленный "героизм" при защите Украины. тв ведущеё 5-го Конотоп жене Стэця аж 2 штуки....Другану из НФ аваков аж 8 штук............Полторак однокласснику, учителю физкультуры.........Вот они скрытые "херои", а сколько их таких...
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Нееее, только "своим" и только по блату ...😜
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доколє Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием - Цензор.НЕТ 1012 нє пайму суті но так на всякій случай
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Поэтому любое оружие, которое может быть наградным - должно так же свободно продаваться обычным гражданам за деньги. Разумеется, с соблюдением всех законных требований к покупателю.
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не мешай ему, он занят походами на допросы в ДБР. Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием - Цензор.НЕТ 2350
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Та вон убогие уже притулили.

О том, что распространять среди своих это по сути нелегальное оружие разрешили именно власти Коломойского, им не велено даже думать.
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Весь состав верховного суда давно уже тайно награждён оружием , вплоть до тяжёлых пулемётов .
Но это тайна .
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не смешно, реально таки ДА! ну кроме пулемётов.......
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Интересно Зеленский также будет уходить от ответа с Законом "О оружии" свободном его обращении как люби друзи рыго-бырыги...
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Муть якась!
Мабуть ВР також потрібно зайнятись цим "судом".
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Этим "судом" может заняться только Майдан. Для депутатов ВР, судьи - коллеги. Тоже власть и еще какая. Любое решение ВР могут признать незаконным Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 711

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Перефразируя знаменитое высказывание Марка Катона считаю - нынешняя судебная власть в Украине должна быть уничтожена.
Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 3864
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а её нет - че там разрушать))
как впрочем и просто госуправления - просто сгнили
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Ты видать с нашей судебной системой не сталкивался. А проще ответь, в какой еще стране МО, МВД и президент могут тайно раздаривать оружие Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 3020 ?
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чем я хуже минобороны - я себя награждаю м60!!!
ура товарищи))) Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 2945 Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 2945
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Больше всего понравилось словосочетание "ТАЙНО награждать"
Штирлиц зашёл в туалет главного управления имперской безопасности, на двери которого було написано ШТИРЛИЦ - }{YЙ. Офицеры РСХА, находившиеся за его спиной перешёптывались и хихикали... Голос Капеляна за кадром: Так полковник Исаев узнал, что его наградили званием Герой Советского Союза.
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