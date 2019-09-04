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Все про:дети (3685) изнасилование (632) нападение (1761) Полтава (488)

 Педофил напал на 11-летнюю девочку посреди улицы в Полтаве

3 сентября, в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

По его словам, около 17:00 в Подольском районе города, во время движения по пешеходной дорожке в сторону жилого массива "Красный путь" было совершено нападение на 11-летнюю девочку с попыткой изнасилования.

На данный момент полиции известно, что нападавшему около 25-30 лет, среднего худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие. Над правой бровью и на левой щеке ссадины. На правом предплечье имеет татуировку. Был одет в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью английскими буквами.

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"Кто увидит человека с подобными приметами, просим сообщить в полицию на номер 102. Сейчас полиция Полтавы и работники областного аппарата ГУНП принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию данного лица!", - написал он.

Педофил напал на 11-летнюю девочку посреди улицы в Полтаве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146310
 
 
 Топ комментарии
 
и ...его кто-то спугнул? кто-то отбил девочку?...17.00 еще светло и харю хорошо разглядели
(бедный ребенок...такой стресс.. и слава Богу...что.......ну вы поняли!)
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Просто про це стали писати. Цієї нечисті завжди було багато. Саме для таких і потрібно відновити смертну кару. І не дивитись на всяких "правозащітніків".
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А може все-таки потрібно нарешті відновити смертну кару?
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Наша славна поліція, на чолі з новим міністром аваковим швидко наведе лад та забезпечить усіх громадян спокоем та стабільністю!
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А може все-таки потрібно нарешті відновити смертну кару?
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Європа не дасть. Там гуманізм і толерастія.
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ага, натомість в росії та в північній кореї - повний порядок, жодної толерастії і всі строєм ходять - то і нам треба впроваджувати цей передовий досвід? бо ж саме там добре живеться людям, а не в ліберальній, толєрастичній, загниваючій Європі?
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хз, мабуть людина хоче щоб спалювали на багатті злочинців (або випадкових людей) за обвинуваченням у спробі зґвалтування, замість 5 років в буцегарні. може хочеться видовища
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Ну наши ж чудилы мало думают и много хотят. Вместо того, чтобы почитать о причинах отмены смертной казни в цивилизованных странах, они свято верят, что это просто из-за глупого гуманизма.

Почитать о том, сколько человек казнили в СССР пока поймали Чекатило им лень.
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С нашими судами,прокуратурой и полицией,на одного виновного,по пять штук не виновных расстреливать будут.
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хватіт нападать на новава міністра авакава дайтє єму хотя би 100 днєй
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Что-то в последнее время много педофилов развелось.
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Просто про це стали писати. Цієї нечисті завжди було багато. Саме для таких і потрібно відновити смертну кару. І не дивитись на всяких "правозащітніків".
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Ты особо грамотный? А если возьмут не того человека и пресовать начнут на дыбе?
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и ...его кто-то спугнул? кто-то отбил девочку?...17.00 еще светло и харю хорошо разглядели
(бедный ребенок...такой стресс.. и слава Богу...что.......ну вы поняли!)
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У Казахів є чому повчитись.В Казахстане кастрировали первого педофила - такой вышел закон Это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию, пишет Mirror. Официальные лица объявили, что неназванный человек из Туркестанского региона получил инъекцию под наблюдением представителей Министерства здравоохранения страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выделил более $25,000 на 2000 инъекций для мужчин, которые совершили на детей в этом году.
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ну поїдь повчись у казахів. а я б краще вчився у французів, канадців, шведів, швейцарців, німців, англійців, американців, норвежців, бельгійців, поляків. і щоб зрозуміти у кого треба вчитись - достатньо подивитись на те, яку країну вони збудували і де краще живеться людям.
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