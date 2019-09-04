 После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"21 августа началась официальная процедура фиксации невыполнения РФ решения Морского трибунала в Гамбурге. (…) Процедура фиксации невыполнения решения означает, что после 6 сентября могут вводиться санкции в отношении российского имущества", - написала Геращенко.
Она отметила, что Украина и другие страны должны с уважением относиться к решению Морского трибунала, который требует от РФ немедленного освобождения украинских моряков без каких-либо условий.
"Но в этом контексте интересно понимать, решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ или продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным", - добавила Геращенко.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.
Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.
В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.
26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.
16 августа Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить. 21 августа Московский городской суд оставил под стражей еще семерых захваченных ФСБ России украинских моряков.
Десант г*вноротых, высадившихся на censor, превосходил все возможные понятия.
И вдруг все куда-то пропали, как корова языком слизнула, когда стало понятно, что никакого обмена не будет.
Так что держим руку на пульсе,с нетерпением читаем обновления в твиттере и фейсбуке "уборшицы исмаиловой" (
наш человек в Гаванесвязной от Кремля в Раде)
во, порохоботы, внимательно это перечитайте и подумайте, прежде чем выдавать желаемое за действительное
Как странно.
А я полагала, что дозаправиться российские военные корабли не смогут (а значит не смогут дозаправить российские дизельные подводные лодки).
А оказывается, военный корабль можно просто арестовать.
А дайте, пожалуйста, ссылочку, где это написано.
Igor L
Якщо росія проголошує себе поза юрисдикцією морського трибуналу ООН, то це означає що росія не визнає міжнародного морського права, а це означає що росія проголошує себе державою-піратом і згідно з нормами морського права кораблі держави пірата оголошуються поза законом і підлягають знищенню будь якими засобами в будь якому місці! Російським суднам та яхтам має бути відмовлено у всіх морських послугах і правах на перебування та проходи в портах, проливах, каналах, форватерах та інших зонах вільних для судноплавства! російські кораблі мають бути арештовані в будь якому порту в який вони зайдуть, всі екіпажі морських суден росії мають бути визнані піратами, арештовані та засуджені як морські пірати до найвищої міри покарання! Всі моряки з російським громадянством втрачають будь які морські права і права на роботу на міжнародних лініях і у разі заходу в будь який порт підлягають затриманню як морські пірати!
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ну чтоб посмотреть насмелится ли кто-то напомнить про санкции, чтобы это стало "уважительной" причиной (в глазах рашки и ее зомбо) на срыв обмена
Зебил из кожи вон вылезет, чтобы спасти *****.
Ждем-с!
До 7-го числа вряд ли что произойдет.
ноЗЕпропагандоны как всегда подменяют понятия
Кремлевских отличить легко по их уголовному словарному запасу.
Неудивительно, что он в этой теме засветился - беспокоятся запоребриком.
тому пример история с нефтяной платформой и гринписом