 После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"21 августа началась официальная процедура фиксации невыполнения РФ решения Морского трибунала в Гамбурге. (…) Процедура фиксации невыполнения решения означает, что после 6 сентября могут вводиться санкции в отношении российского имущества", - написала Геращенко.

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Она отметила, что Украина и другие страны должны с уважением относиться к решению Морского трибунала, который требует от РФ немедленного освобождения украинских моряков без каких-либо условий.

"Но в этом контексте интересно понимать, решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ или продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным", - добавила Геращенко.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

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Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

16 августа Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить. 21 августа Московский городской суд оставил под стражей еще семерых захваченных ФСБ России украинских моряков.