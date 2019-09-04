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 Политика Украины
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 После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко подчеркивает, что 21 августа началась процедура фиксации невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву, касающегося захваченных РФ украинских моряков и кораблей, что означает возможность применения санкций в отношении российского имущества после 6 сентября.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"21 августа началась официальная процедура фиксации невыполнения РФ решения Морского трибунала в Гамбурге. (…) Процедура фиксации невыполнения решения означает, что после 6 сентября могут вводиться санкции в отношении российского имущества", - написала Геращенко.

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Она отметила, что Украина и другие страны должны с уважением относиться к решению Морского трибунала, который требует от РФ немедленного освобождения украинских моряков без каких-либо условий.

"Но в этом контексте интересно понимать, решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ или продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным", - добавила Геращенко.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерацииосуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

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Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

16 августа Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой и второй группы военнопленных украинских моряков. Несмотря на решение Международного трибунала, суд отказался их освободить. 21 августа Московский городской суд оставил под стражей еще семерых захваченных ФСБ России украинских моряков.

После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146309
 
 
 Топ комментарии
 
Ключевое слово "может". А моряки могут еще лет 7-8 посидеть.
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Ога-ога. Верим верим. Максимум глубокая озабоченность.
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этой главное в новостях засветится, она уже так 3 года "освобождает" языком.
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А комсомолка . подстилка придворная всё истерит....Да усохни уже, ты НИКТО!
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То не вона, то ти, козлорилий, істериш. Аж гімном власним захлинаєшся.
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могут і нє могут После 6 сентября могут вводиться санкции в отношении имущества РФ из-за невыполнения решения Трибунала по украинским морякам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2303 а вдруг марадьор вєрньотца
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Ключевое слово "может". А моряки могут еще лет 7-8 посидеть.
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этой главное в новостях засветится, она уже так 3 года "освобождает" языком.
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да, вот новый премьер посетит Меркель и обговорит эту тему ТОЖЕ. Кстати, а от новых слуг хоть один выступил с заявлением по поводу этой темы или камушки бросать в других легче, чем анализировать проблему...
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Толку выступать, надо по тихому делать . Главное положительный результат и ребят в семьи вернуть.
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да нет, в таких случаях уж если прокукарекали до рассвет должен наступить иначе только популизм и только от власти....а не от Ирины, Сани, Коли...
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По тихому, как Рябошляпка? Мощная была акция, ты хоть в штаны тогда не серонул?
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О, да.
Десант г*вноротых, высадившихся на censor, превосходил все возможные понятия.
И вдруг все куда-то пропали, как корова языком слизнула, когда стало понятно, что никакого обмена не будет.
Так что держим руку на пульсе,с нетерпением читаем обновления в твиттере и фейсбуке "уборшицы исмаиловой" (наш человек в Гаване связной от Кремля в Раде)
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так может проще семьям переехать, коль воссоединение семей главное????
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Счас главзебил все решает, он мигом всех освободит, и твои карманы тоже
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А почему она думают введут ли санкции в ЕС а не готовят аресты в Украине, например российские банки все еще продолжают работать.
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"Но в этом контексте интересно понимать, решатся ли европейские страны арестовывать имущество РФ или продолжат выражать обеспокоенность действиями Кремля и параллельно заигрывать с Путиным", - добавила Геращенко. Источник: https://censor.net.ua/n3146309
во, порохоботы, внимательно это перечитайте и подумайте, прежде чем выдавать желаемое за действительное
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Как буд-то неясно что ЕС предпримет. Геращенко нас за дебилов держит. Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3366 Ну или сама такая.
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некоторрые порохоботы меня недавно убеждали, что зеленский зраднык, потому что пошел на поводу у куйла и решил быстро обменять моряков, чтоб не дай бог запад не перекрыл доступ рашистам в порты...источник этой инфы (про закрытие для рассеи портов) они предоставить не смогли
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Так я о том же самом. И думаю что кремлевский карлик затянет время с обменом, чтобы показать что имел он в виду европейские решения и международное законодательство. Он признает только одно право - право сильного. Его мечта вернуться к разделу сил влияния в мире, которое сложилось после Второй Мировой. Собственно их камлание на нее и "дидывоевале" четко вписывается в пропаганду в данном ключе.
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Тут писали что если до 6 сентября моряков не вернут то 100% начнутся аресты российских кораблей в портах.))
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Ога-ога. Верим верим. Максимум глубокая озабоченность.
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кто писал?порохоботы озвучивали свои методчки?но теперь придется их корректировать
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Аресты?
Как странно.
А я полагала, что дозаправиться российские военные корабли не смогут (а значит не смогут дозаправить российские дизельные подводные лодки).
А оказывается, военный корабль можно просто арестовать.
А дайте, пожалуйста, ссылочку, где это написано.
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Ну вот к примеру:
Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8100 Igor L
Якщо росія проголошує себе поза юрисдикцією морського трибуналу ООН, то це означає що росія не визнає міжнародного морського права, а це означає що росія проголошує себе державою-піратом і згідно з нормами морського права кораблі держави пірата оголошуються поза законом і підлягають знищенню будь якими засобами в будь якому місці! Російським суднам та яхтам має бути відмовлено у всіх морських послугах і правах на перебування та проходи в портах, проливах, каналах, форватерах та інших зонах вільних для судноплавства! російські кораблі мають бути арештовані в будь якому порту в який вони зайдуть, всі екіпажі морських суден росії мають бути визнані піратами, арештовані та засуджені як морські пірати до найвищої міри покарання! Всі моряки з російським громадянством втрачають будь які морські права і права на роботу на міжнародних лініях і у разі заходу в будь який порт підлягають затриманню як морські пірати!

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Ну вот и поглядим как Европушка введет эти санкции. А то тут некоторые говорили, что де Зеленский типа под ******* играет, хочет моряков обменять, чтобы типа санкции не ввели против кацапов. Наблюдаем очередные призывы к кацапам от ЕС и ну проооосто глубочайшую озабоченность.
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Да то ж торговые партнёры зелепупы, какие санкции?
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Та нееееее. То были пять лет торговые партнеры сивочолого "рехворматора". Не нужно путать.
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Так пеця уже все сдулся, а война и торговля продолжается, значит главзебил делает торговлю на крови, а шо не ясно?
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Схрена ли пеця сдулся? В Раде покуда восседает. Можешь проверить.
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То есть пеця до сих пор срет в штаны главзебилу? Доколе? Вот как думаешь, если пецю посадить , и договориться по средине Днепра, война закончится, или будет продолжаться бизнес на крови?
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Я не понимаю, что значит "и договориться по средине Днепра" ?
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Пеця не сдулся. Обещал ведь вернуться "через рік".
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Я извиняюсь, а здание посольства РФ в Киеве - чья собственность?
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Руская. Но отобрать ее надо быть Америкой.
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Я тоже извиняюсь, а трубы Газпрома - чья?
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поэтому и прозвучал анонс на ...возможное...освобождение заложников 7-го...
ну чтоб посмотреть насмелится ли кто-то напомнить про санкции, чтобы это стало "уважительной" причиной (в глазах рашки и ее зомбо) на срыв обмена
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Еще есть время.
Зебил из кожи вон вылезет, чтобы спасти *****.
Ждем-с!
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Кста, полагаю что ***** спецом затянул за все возможные сроки, чтобы показать европам ху ис ху. Вполне в его стиле.
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Ну и к чему твой этот высер? По теме есть что сказать?
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Зебил подсуетится и для ***** все будет в ажуре!
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вы как то разделили Украину на зедебилов и порохоботов, а остальное число как? Ведь голосование показало, что остальной массы больше чем от Порошенко Они за кого? За моряков или за других....Троллить нужно умело, а не переписывать методички. На сегодня есть только одна партия и это Слуги. Им все вопросы и от них все ответы.
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Автобот? При чем тут мой пост? Геращенко , как и 8 месяцев тому назад, обещает санкции против и РФ. Она врала и тогда и сейчас.
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дик при чому тут геращенко? вся влада у слуг народа.питання - якого народа?
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А шо разве главзебил не арестует рашкину собственность в Украине? Неужели засцыт? Не может быть!
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и снова мимо. Она не обещала ничего, а только следовала шагам наказания. Почему новые не обещают или врут, как вам угодно, о наказаниях за преступление. Вы оставьте вчера, а думайте о сегодня и завтра.
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Лучше сказать " следовала по стопам фюрера", так правильней. Вам открыта должность в Министерстве Правды, там вы в раз заставите всех забыть что было вчера.
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оставить и забыть разные слова
ноЗЕпропагандоны как всегда подменяют понятия
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Не обращайте внимания, тролль с погонялом "Андрей Дидовик" - г*вноротое кремлевское чмо, матом он не ругается, матом он разговаривает, что прекрасно было продемонстрировано в теме об украинских заложниках (а.к.а операция "рябая шапка или следим за твиттером исмаиловой").
Кремлевских отличить легко по их уголовному словарному запасу.
Неудивительно, что он в этой теме засветился - беспокоятся запоребриком.
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Тому зебуїн і поспішає обміняти моряків замість того, щоб їх просто звільнили. А то хазяїн - *****, розгнівається.
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Не, ну повод пустить днепровскую воду в Крым нужен? Или ото по беспредела начать торговать?
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Дя,дя,дя. Верим, верим. Ога. По большому счету для ***** Украина поле войны со Штатми - не более. Класть он хотел на международные законы. Они годами себе выстраивали имидж лихой и придурковатой страны с ядреной бонбой. Где в секунду один микродиктатор от своей госдуры получит разрешение на ввод своих войск в любую страну. Народ рашки вообще не в счет и за скобками. Справедливости ради нужно отметить что народишко в рашке в имперско-патриотическом угаре сам завсегда поддержит захватнические планы кремлевского карлика. Так они воспитаны веками. Такой у них менталитет. Главенствующее право там - право сильного.
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А могут и ні. Что и будет. Гей-€вропка прогнила насквозь.
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27 червня ,Зеленський накинувся на Клімкіна: ставить під загрозу звільнення моряків.А зе-вову все кортить ,на коліна.
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Руские никогда никому ничего по решению любых судов и трибуналов ничего не отдавали. Почему сейчас будет иначе?
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А шо обосраных кацапов уже и в Гугле забанили, если наведу пример признаешься в том, что анальные утехи тебе не чужды?
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КАК ВСЕГДА СОВРАЛ.
тому пример история с нефтяной платформой и гринписом
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ДА БЛИН САМИ СОПЛИ ЖУЕМ .НАМ БЫ ИЗРАИЛЬСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ - НИ ОДНОГО ПАРАШНЕСКОГО БАНКА ДАВНО БЫ НЕ БЫЛО ДА И ЭТОТ С БОРОДОЙ ИЗ ЖОПОБЛОКА ГОВНИНСКИЙ ДАВНО БЫ БЫЛ БЫ ВЫДВОРЕН !
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Предатель Зеленский хочет сорвать многоходовочку Порошенко с моряками.
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А ещё пеця-мародкр регулярно Сонечка нашему в штаны срет, во ****!
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Судя по постам. барыгопоты уверены, что они правят миром...
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