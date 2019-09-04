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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) законопроект (2117) Нацсовет_ТРВ (433) телевидение (555)

 В Раду внесен законопроект о деятельности Нацсовета по ТРВ и защите информбезопасности, - нардеп от "СН" Кравчук

Народные депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали в Раде два законопроекта, связанных с телевидением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила нардеп от "СН" Евгения Кравчук.

"Первым (2036) мы предлагаем внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и утвердить новую процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета", - говорится в сообщении.

Кравчук напоминает, что действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады Украины, пока идет процедура отбора и их назначение. 

Депутаты считают это недопустимым и хотят обеспечить непрерывную работу регулятора.

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Второй законопроект №2035 касается деятельности операторов цифрового вещания. По словам депутата, суть проекта трудно объяснить простым языком, но "от этого документа фактически зависит информационная безопасность Украины".

Депутат отмечает, что общенациональное цифровое эфирное вещание ныне зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами.

"Именно поэтому в законопроекте мы выписали целый ряд требований к учредителям, участникам, собственникам провайдеров программной услуги, а также операторам телекоммуникаций с общенациональным покрытием, которые обеспечат невозможность противоправного влияния государства-агрессора на информационное пространство Украины", - подчеркнула Кравчук.

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В Раду внесен законопроект о деятельности Нацсовета по ТРВ и защите информбезопасности, - нардеп от СН Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146308
 
 
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Давно пора менять этот пережиток чинуш придворных.
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і будущєва главу с подстражі на днях випустілі па трєбаванію крємля
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хе-хе) шо там вещают по радио, кроме рекламы для пенсионеров
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в пятницу и савик шустер , начнет обливать фикалиями украинцев, им же тут медом помазано, ганапольским , савикам и еже с ними , так что все идет по их плану. на тв нет ни одного проукраинского канала вообще
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Вот!!! как мжно начать главных рейтинговых говноящиков с не прозрачной собственностью и медийной политикой: Г+Г, Интер, ЗИК, 112 канал, НьюсВан, Ай-Си-Ти-Ви, СТБ!!!
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