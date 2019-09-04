 Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому

Принятый Верховной Радой законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года, подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту.
Информация об этом содержится на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на странице законопроекта указано, что он 3 сентября был подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности
Финальное голосование за законопроект прошло 3 сентября.Источник: https://censor.net.ua/n3146305