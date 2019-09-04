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 Политика Украины
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 Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому

Принятый Верховной Радой законопроект (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года, подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту.

Информация об этом содержится на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на странице законопроекта указано, что он 3 сентября был подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.

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Финальное голосование за законопроект прошло 3 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3146305
 
   
 Топ комментарии
 
Вспомнить только, как пеца тянул с подписанием нужных законов- то у него срочные дела, то магнитные бури))
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по ходу Петя ще 4 місіці зможе бикувати )))
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