 Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому

Информация об этом содержится на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на странице законопроекта указано, что он 3 сентября был подписан спикером ВР и передан на подпись президенту.

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Финальное голосование за законопроект прошло 3 сентября.