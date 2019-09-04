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 Дата трехсторонних переговоров по газу будет согласована в ближайшее время, - Новак

Россия, Украина и Еврокомиссия вскоре согласуют дату проведения трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа через Украину в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи (трехсторонней по газу. - Ред.)",- сказал он.

"По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны",- отметил Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС уже в сентябре

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

Источник: https://censor.net.ua/n3146303
 
 
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Да ничего они не договорятся, рашка хочет на год продлить а Украина новый договор на 10 лет, рашке проще перекрыть трубу и в условиях нехватки газа в ЕС додавить упирающуюся Данию и достроить СП-2, там всего 20% осталось протянуть.
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Насчет нехватки газа это вам ТВ расссказало?
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Надо делать Консорциум с Европой, с потребителем, заинтересованной стороной. Это будет гарантией непрерывности поставок в полном объёме .
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