 В Раде зарегистрирован законопроект о создании единого реестра оружия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Документ предполагает формирование порядка получения специального разрешения на приобретение оружия.
"Устранена немного бюрократическая процедура общения лиц, которые планируют приобрести оружие, с органами, которые выдают на это разрешение, но гораздо жестче порядок для короткоствола, для пистолетов, определен порядок правил поведения, сдача соответствующего экзамена и самое главное - определен порядок легализации незаконного оружия, которое сегодня существует в государстве", - прокомментировал законопроект один из его авторов, депутат ВР Игорь Фрис.
По его словам, по данным специалистов и экспертов, примерно от 600 до 800 тыс. единиц оружия, были завезены из зоны боевых действий или тем или иным образом переправлены на мирную территорию.
"Тот механизм, который позволяет, в том числе, это оружие законным путем легализовать, ставить на учет, и те лица, у которых оно сейчас находится незаконно, станут законными владельцами этого оружия", - добавил Фрис.
Говоря о цели данного законопроекта, он заявил, что документ направлен на то, чтобы "в стране не было серого рынка, серого оборота оружия, которое есть в темноте, которое никто не видит".
Украина располагает различными документами, касающимися оружия, которые были приняты еще в конце 90-х годов, однако во многом они уже не соответствуют сегодняшнему дню. Законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах" (и даже не один вариант) был зарегистрирован группой депутатов Верховной Рады прошлого созыва еще в 2014 году, но не рассмотрен, а в конце августа 2019 года - отозван.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_a16
Ответственность за незаконное хранение и оборот...определяют уголовный и админстративный кодексы...
Что тебя в этом факте возбудило не понятно....
Воооот!!! Т.е. в случае чего палками уже не обойдется.
И вот тут така фигня, малята. В случае устранения ЗЕ, шо сделают его зеленые монокоалиция и моноправительство?
Правильно - разбегутся нафиг бо без него они никто. По итогам ни президента, ни парламента, ни правительства.
Т.е. полная потеря государственной легитимности в Украине.
Взагалі, із кандидатів у президенти за легалізацію короткостволу виступили лише Гриценко, Кошулинський і ще парочка...
Вільні люди повинні мати зброю!
Ну і купу запобіжників треба поставити:
1. Не давати зброю взагалі тим, у кого були приводи в поліцію. Навіть за те, що попісяв бухий у підворотні (так можна мінімізувати доступ гопоти до зброї)
2. Бажано, щоб органи, які видають дозвіл, моніторили сторінки в соцмережах, наприклад.
3. Зробити зброю і дозвіл недешевими - щоб гопота і алкашня не могли собі дозволити це, а допустимо, менеджери середньої ланки, ІТ-шники, журналісти - могли. Зброя передусім потрібна не для захисту від сєпарів, а щоб приструнити п'яне бидло, яке зустрічається частіше за сєпарів (принаймні, у нас в Києві)
4. Ну і звичайно ж, необхідні зміни в кримінальний кодекс. Особисто я б вазагалі скасував таке поняття, як "перевищення необхідної оборони". Оборона вона або є, або її немає. Якщо людина застрелила злодія, який в неї хотів телефон відібрати, то це не перевищення необхідної оборони, а похвальний вчинок - очищення суспільства від мразі.
Тепер власники зброї зібрали 25 000 підписів знов. Ефект позитивний. Якщо до когось не доходить, що в Україні НЕМА ВЗАГАЛІ НІЯКОГО Закону про зброю - то значить, у нього НЕМА мозку.І нема чого тут строчити всіляку "конспірологію" - цим демонструється повна профанація у даному питанні.
Закон про зброю повинен бути.ВСЕ!
https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317
Єдиний реєстр стосується тільки вже зареєстрованої зброї, пістолет вам цей закон не дозволить купить
Интересно бы почитать именно текст.
Буде вам ще нарізна через пять років після гладкого )))
Утешай себя илюзиями, что оборот оружия не легализируют.
И права на свободное владение оружием тебе никто не даст....
Говоришь что закон об оружие в той или иной форме не примут, или так 3.14здишь, как 3.14зда какой по сути сказать нечего?
Но повторюсь...возможно со второго раза до тебя дойдет...
Речь идет о законе который упорядочит выдачу оружия и учет...о легаглизации и свободном владении никто не говорит....
Упорядоченная выдача не приведет к тому, что любой кто соответствует установленным законом критериям сможет оружие получить, т.е. свободное владение? Уверена?
Сейчас нет закона, в случае нарушения прав де-факто нет смысла идти в суд, решение будет "вопросами владения оружием заведует полиция, а мы в дела полиции не лезем" ( в завуалированной форме), а будет закон...
https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317
Не буде права володіння, поки Зе при владі. Він нічим не кращий за папєрєдніков у цьому плані!
Я б наприклад дозволив застосування нарізної зброї в разі проникнення зловмисника в помешкання (будинок, квартира, підсобні приміщення) та спробі заволодіння транспортним засобом.
А от вільне носіння її - не потрібне.
При проникненні в помешкання ти і зараз можешь застосувати будь яку наявну легальну зброю. Одна проблема застосування нарізного в приміщені: можливий рикошет, тому для приміщення краще підійде щось таке:
вы это выбрали зелебобики..))))))))
зато какое раздолье для черного рынка