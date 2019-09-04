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 Политика Украины
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 В Раде зарегистрирован законопроект о создании единого реестра оружия

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об оружии", которым предполагается определить основные принципы обращения, использования, приобретения, ввоза, маркировки, а также порядок получения разрешений на оружие. Закон предусматривает создание единого реестра оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Документ предполагает формирование порядка получения специального разрешения на приобретение оружия.

"Устранена немного бюрократическая процедура общения лиц, которые планируют приобрести оружие, с органами, которые выдают на это разрешение, но гораздо жестче порядок для короткоствола, для пистолетов, определен порядок правил поведения, сдача соответствующего экзамена и самое главное - определен порядок легализации незаконного оружия, которое сегодня существует в государстве", - прокомментировал законопроект один из его авторов, депутат ВР Игорь Фрис.

По его словам, по данным специалистов и экспертов, примерно от 600 до 800 тыс. единиц оружия, были завезены из зоны боевых действий или тем или иным образом переправлены на мирную территорию.

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"Тот механизм, который позволяет, в том числе, это оружие законным путем легализовать, ставить на учет, и те лица, у которых оно сейчас находится незаконно, станут законными владельцами этого оружия", - добавил Фрис.

Говоря о цели данного законопроекта, он заявил, что документ направлен на то, чтобы "в стране не было серого рынка, серого оборота оружия, которое есть в темноте, которое никто не видит".

Украина располагает различными документами, касающимися оружия, которые были приняты еще в конце 90-х годов, однако во многом они уже не соответствуют сегодняшнему дню. Законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах" (и даже не один вариант) был зарегистрирован группой депутатов Верховной Рады прошлого созыва еще в 2014 году, но не рассмотрен, а в конце августа 2019 года - отозван.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146302
 
 
 Топ комментарии
 
Закона нет. Значит, ничего не нарушено.
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - имеющий рекомендательный характер. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ, якши? Закона об оружии НЕТ.
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так па всєм франтам зе ******* работаєм прадалжаєм марадьор барига пасадіть і па пунктам нужна сбіть путчєвскіє настраєнія у народа к дєкабрю В Раде зарегистрирован законопроект о создании единого реестра оружия - Цензор.НЕТ 5112
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В стране нет "Закона об оружии". Вообще. Никакого. А реестры всякие есть. Зеля, примите хоть что-то. А то за "левые" стволы пытаются сажать, типа они незаконные, а Закона-то и нет! Клоунада украинская, протяженностью 28 лет...
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А должны за левые стволы медаль давать?
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - имеющий рекомендательный характер. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ, якши? Закона об оружии НЕТ.
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А без разницы какой характер имееет этот закон...он действует....
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Еще один...товаришЧ...этот закон определяет основные понятия...и он действует....
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Этот закон определяет основные понятия....
Ответственность за незаконное хранение и оборот...определяют уголовный и админстративный кодексы...
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Зброя є у донбасситів. А тепер з посвідченням.
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Сейчасвсё "наградное" вылезет....И всё с документами -0 за проявленный "героизм" при защите Украины. тв ведущеё 5-го Конотоп жене Стэця аж 2 штуки....Другану из НФ аваков аж 8 штук............Полторак однокласснику, учителю физкультуры.........Вот они скрытые "херои", а сколько их таких.
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Наградное это зарегистрированное оружие....на него у людей есть соответствующие разрешения....
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Читай внимательно - Единый реестр. Это новый документ и учёт.
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Ну и?? Те у кого уже есть разрешение внесут в этот новый реестр...
Что тебя в этом факте возбудило не понятно....
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Понятно....зебобик возбудился на ровном месте от слова реестр...
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??? порохосрань усохни как карамелька твоего хозяина, памперс меняй почаще на голове.
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примерно от 600 до 800 тыс. единиц оружия, были завезены из зоны боевых действий

Воооот!!! Т.е. в случае чего палками уже не обойдется.

И вот тут така фигня, малята. В случае устранения ЗЕ, шо сделают его зеленые монокоалиция и моноправительство?
Правильно - разбегутся нафиг бо без него они никто. По итогам ни президента, ни парламента, ни правительства.
Т.е. полная потеря государственной легитимности в Украине.
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Інтересно, сколько россіяне заплатаят за слів ім этой базы данных?
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Столько же, сколько за слив реестра мобильных айдишников из будущего единого реестра - нисколько. Даром возьмут, учитывая, что у нас теперь в СБУ.
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Зброя буде у кожного, мілості просім в гості. Бгггг.
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Розтрілу майбутнього Майдану вже не буде, бо у народа є зброя. Тому такий жим-жим у наступників. В Раде зарегистрирован законопроект о создании единого реестра оружия - Цензор.НЕТ 2426
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Сделают как в рассеянской губернии паРаша белоруссии...за гладкоствол срок и не штраф.....
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Новых настроят....это не проблема...да и рабочие места появятся.... на стройках... У Раді зареєстровано законопроєкт про створення єдиного реєстру зброї - Цензор.НЕТ 4705экономика сразу в рост....
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Регистрация законопроекта еще не Закон. В нашей Раде некоторые законопроекты десятилетиями ждут рассмотрения. Законопроект про ту же депутатскую неприкосновенность мусолили с 2004 г.
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Примут, не сомневайся. Но это еще не самое неприятное. 500 законов за 3 месяца. Там еще и не такое будет.
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Зеля, як і Петя, виступив проти легалізації короткоствольної зброї в Україні. Для мене цього достатньо!
Взагалі, із кандидатів у президенти за легалізацію короткостволу виступили лише Гриценко, Кошулинський і ще парочка...

Вільні люди повинні мати зброю!
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Звідки вам відомо, шо ваш сусід, наприклад, не cкритий сєпар і не вб'є вас тільки за те, шо у ви шось погане скажете про рашу? Як оприділити, хто вільна людина, а хто ні.
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Щоб йти когось вбивати із зареєстрованої зброї, - це треба бути наглухо відбитим ідіотом! А від незареєстрованої зброї сєпара врятує лише зареєстрований ствол для самозахисту...

Ну і купу запобіжників треба поставити:
1. Не давати зброю взагалі тим, у кого були приводи в поліцію. Навіть за те, що попісяв бухий у підворотні (так можна мінімізувати доступ гопоти до зброї)
2. Бажано, щоб органи, які видають дозвіл, моніторили сторінки в соцмережах, наприклад.
3. Зробити зброю і дозвіл недешевими - щоб гопота і алкашня не могли собі дозволити це, а допустимо, менеджери середньої ланки, ІТ-шники, журналісти - могли. Зброя передусім потрібна не для захисту від сєпарів, а щоб приструнити п'яне бидло, яке зустрічається частіше за сєпарів (принаймні, у нас в Києві)

4. Ну і звичайно ж, необхідні зміни в кримінальний кодекс. Особисто я б вазагалі скасував таке поняття, як "перевищення необхідної оборони". Оборона вона або є, або її немає. Якщо людина застрелила злодія, який в неї хотів телефон відібрати, то це не перевищення необхідної оборони, а похвальний вчинок - очищення суспільства від мразі.
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Можна було б стрілити в ногу. Це б не було б перевищенням.
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А що за крик..? Що тепер не подобається? П'ять років тому Порошенко витер ноги об саму першу петицію, котра була йому направлена - про Закон про зброю. Бо Аваков сказав "неначасі".
Тепер власники зброї зібрали 25 000 підписів знов. Ефект позитивний. Якщо до когось не доходить, що в Україні НЕМА ВЗАГАЛІ НІЯКОГО Закону про зброю - то значить, у нього НЕМА мозку.І нема чого тут строчити всіляку "конспірологію" - цим демонструється повна профанація у даному питанні.
Закон про зброю повинен бути.ВСЕ!
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Ефект такий самий, як і 5 років тому, Зе також проти!
https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317

Єдиний реєстр стосується тільки вже зареєстрованої зброї, пістолет вам цей закон не дозволить купить
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На сайте ВР есть упоминание об этом законе, но текста самого закона нету!
Интересно бы почитать именно текст.
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Інсайд. Вони взяли за основу російський закон. Скозлили один до одного.
Буде вам ще нарізна через пять років після гладкого )))
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Давно назревшее решение, забрать монополию на оружие у силовиков, и наделить правом владения оружием любого гражданина, у которого есть справка об отсутствии противопоказаний по здоровью.
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Да кто вам зебобикам сказал...что этот закон даст вам такое право..??
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Главное смайл поставить?!
Утешай себя илюзиями, что оборот оружия не легализируют.
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Сейчас нельзя даже говорить что "права на оружие" нет. Понятие оружия никак на уровне закона никак в Украине не определено. Если суды начнуть работать по писанным законам, а не чтоб заработать денег и не ********** с ментами, то никого нельзя будет посадить за незаконное владение тем, чего согласно закона нет.
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Не легализуют...а упорядочат...это разные вещи....
И права на свободное владение оружием тебе никто не даст....
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Определение какого-либо процесса с помощью закона - это "легализация". Еще раз пытаюсь спросить, закон (об оружие, об обороте оружия, что-либо подобное) будет? Как ты думаешь мое право приобрести и владеть оружие будет законом ограничено?
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А как же без смайла....зебобики такие смешные...а их влажные мечты еще смешнее... У Раді зареєстровано законопроєкт про створення єдиного реєстру зброї - Цензор.НЕТ 2871
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По сути то сказать нечего.
Говоришь что закон об оружие в той или иной форме не примут, или так 3.14здишь, как 3.14зда какой по сути сказать нечего?
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По сути я тебе сказал выше....и не моя вина что ты не смог этого понять...
Но повторюсь...возможно со второго раза до тебя дойдет...
Речь идет о законе который упорядочит выдачу оружия и учет...о легаглизации и свободном владении никто не говорит....
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Чем легальное владение отличается от свободного владения?
Упорядоченная выдача не приведет к тому, что любой кто соответствует установленным законом критериям сможет оружие получить, т.е. свободное владение? Уверена?
Сейчас нет закона, в случае нарушения прав де-факто нет смысла идти в суд, решение будет "вопросами владения оружием заведует полиция, а мы в дела полиции не лезем" ( в завуалированной форме), а будет закон...
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На, читай! І відео дивись!

https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317

Не буде права володіння, поки Зе при владі. Він нічим не кращий за папєрєдніков у цьому плані!
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Потрібно легалізувати володіння нарізною зброєю, в тому числі і короткостволами. Але разом з тим потрібен чіткий закон про можливість її застосування.
Я б наприклад дозволив застосування нарізної зброї в разі проникнення зловмисника в помешкання (будинок, квартира, підсобні приміщення) та спробі заволодіння транспортним засобом.
А от вільне носіння її - не потрібне.
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Нарізна зброя легалізована.
При проникненні в помешкання ти і зараз можешь застосувати будь яку наявну легальну зброю. Одна проблема застосування нарізного в приміщені: можливий рикошет, тому для приміщення краще підійде щось таке:

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все эти единые реестры оружия, сим-карт, телефонов с прочими девайсами, очень укдобный инструмент для диктатур..))))
вы это выбрали зелебобики..))))))))

зато какое раздолье для черного рынка
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Ви не уявляєте скільки зараз схронів по Україні! Нинішня влада боїться народу - тому збільшила кількість охорони в екскортах, залишила Авакова при владі, перетягує силовиків і спецоргани під своє командування.
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