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 Политика Украины, За рубежом
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 Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к администрации президента США с просьбой выделить Украине $250 млн помощи в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают местные СМИ.

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины и имеет постоянную поддержку и одобрение Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить министерству обороны немедленно выделить эти средства", - говорится в письме сенаторов главе президентской администрации Мику Малвани.

"Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, и более 10 тыс. украинских солдат и гражданских лиц погибли в этой войне", - пишут они.

По их словам, помощь США в области безопасности уже помогла "переломить ход этого конфликта".

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Они отмечают, что необходимо продолжить обеспечение защиты "суверенной территории этой молодой страны".

Среди авторов письма - сенаторы-республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь.

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На 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

В четверг, 29 августа американское издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

По словам источника издания, высокопоставленного чиновника администрации, Трамп хочет обеспечить приоритет интересов США, когда речь заходит о внешней помощи, и ищет гарантии того, что другие страны "платят свою справедливую долю".

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил журналистам в Минске, что вопрос о размере военной помощи Украине будет решен в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3146301
 
   
 Топ комментарии
 
пачєму нє астанавілі вайну ета жє шо виходіт марадьор прадалжаєт нажіватца на вайнє Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности - Цензор.НЕТ 5806
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Ніякої реальної допомоги Україна не отримає до тих пір поки хоча б не почне боротися з корупцією - про це прямо сказав віце-президент Пенс під час зустрічі з польським президентом Дудою.
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Мелочёвка для США...а столько стонов. за отказ от ядерного оружия должны по жизни десятки , если не сотни миллиардов сэкономленные за 25 лет на безопасности.
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А він пам'ятає хто його називав "земляним черв'яком"........
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зелёные разворуют всё.
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Мелочёвка для США...а столько стонов. за отказ от ядерного оружия должны по жизни десятки , если не сотни миллиардов сэкономленные за 25 лет на безопасности.
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пачєму нє астанавілі вайну ета жє шо виходіт марадьор прадалжаєт нажіватца на вайнє Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности - Цензор.НЕТ 5806
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в США Президент важить більше, ніж в будь-якій західній країні. Таких прав не має жоден лідер іншої країни Заходу.
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Ніякої реальної допомоги Україна не отримає до тих пір поки хоча б не почне боротися з корупцією - про це прямо сказав віце-президент Пенс під час зустрічі з польським президентом Дудою.
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А для чого? 73% моїх зоотєчєствєнніков проголосували за те, що стати перед ****** на коліна. Вам для того потрібна американська допомога? Самі, зедебіли, самі.
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"Группа сенаторов США просит Трампа "

О, как.
Сенаторы США просят, а "*********"(С) - молчит, стесняется, наверное.
Ну, и кому Украина родина?
Тьфу, гниль зеленая.
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Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности -250 лярдов это долгострочная стабьильность,а 250 млн ,это десяток раз на учебу депутатов хватит...
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