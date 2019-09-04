 Анонсов здесь быть не может, - Песков о дате обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пообещал: "Факт станет известным".

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Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.