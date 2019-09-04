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 Политика Украины
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 Анонсов здесь быть не может, - Песков о дате обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что "обмен" удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пообещал: "Факт станет известным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ могут начать 7 сентября, - диписточники "Интерфакса"

Ранее в среду два дипломатических источника сообщили, что процесс "обмена" удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Источник: https://censor.net.ua/n3146300
 
 
 Топ комментарии
 
Війна "громадянська", а обмін полоненими між Україною та рашкою.
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Казалось бы, что тут сложного? Обменяли и забыли. Пескову надо было сказать и пожаловаться на Украину - так они же не хотят Цемаха отдавать, а россияне за сбитый Боинг отвечать не хотят. И моряков хотят отдать так, чтобы Украина согласилась, что войска Украины - это преступники.
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Перевод слов этого усатого урода - будем водить за нос Зеленского с этим обменом сколько надо и туда, куда кремлевскому окурку надо...
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Шестёрке не сказали что можно гавкать, а что нет.
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Війна "громадянська", а обмін полоненими між Україною та рашкою.
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Вони ж інтернаціоналісти, ось і допомагають як в Афгані було.
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Все вірно - навіщо "гнати порожняк"?
Вирішиться питання остаточно - тоді і інформуйте.
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Что "все верно"? Может быть, они и агрессию и оккупацию Украины проводят "вірно"?
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Вірно те що не роблять передчасних фейкових анонсів.
А що не так?
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тобто ви підтримуєте позицію агресора ?
не соромно
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Людей наших отдавайте, с@ки! Сволота рашистская!
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Казалось бы, что тут сложного? Обменяли и забыли. Пескову надо было сказать и пожаловаться на Украину - так они же не хотят Цемаха отдавать, а россияне за сбитый Боинг отвечать не хотят. И моряков хотят отдать так, чтобы Украина согласилась, что войска Украины - это преступники.
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Так он будет вертеть на газовой трубе Германию. Отдайте провинцию такую, а не то отключим вам в -50. Отдайте Нарву. А не то отключим трубу, а с США гораздо дороже для ваших налогоплательщиков, будут недовольны.
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торг уместен короче...
а торгуются по-черному, так как больное место у Украины это ее люди, которых надо вырвать у нелюдей.. то рашка может себе позволить и хамить и шантажировать, с*ка брехливая
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***** ще не придумало які виставити умови щоб вони були не прийнятними, а звинуватить в цьому Україну.
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Если моряков отдадут как уголовиков со статьями УК РФ и Украина с этим согласится, значит кто из украинцев пойдет воевать, чтобы государство потом сказало, что они преступники?
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Перевод слов этого усатого урода - будем водить за нос Зеленского с этим обменом сколько надо и туда, куда кремлевскому окурку надо...
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Надо сделать заявления, что нашим пленным придется потерпеть. А то отдадим виновного за сбитие Боинга, а они на следующий же день нахватают 200 пленных или тысячу. Выгодная валюта.
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От зараз Вофка передзвонить ***** і вставить йому клізму по самі помідори, аби той знав який Вофка крутий пацан 😕
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да ета нє с марадьорам ваєвать здєсь фабєржє нужни
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"ихтамнетов" НЕТ,но есть одно но - ,,,Он пообещал: "Факт станет известным".и оказывается они твари, там есть
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пуйло в черговій раз переграв нашого зеленого клАвана !
Якщо зе віддасть Цемаха - то виграє пуйло / І якщо зе не віддасть цемаха - то пуйло
не піде на обмін і звинуватить в зе в тому , що той не хоче йти на компроміси !
І знов ж таки виграє пуйло !
Зовнішня політика - це тобі не на піаніно з лисим грати ! Зебіли вибрали собі преза !
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Знаю, когда состоится освобождение пленных - на трибуну Рады выйдет Ира Геращенко и заявит, что это благодаря Порки! К гадалке не ходи.
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Саседия: эволюция отношения к украинцам. Три истории

23 години тому Суспільство 10 877 486 6 27

1.
В самом начале 2010-х мой друг привез себе жену из-за Урала. Познакомились в компьютерной игрушке, дружили онлайн, потом встретились, поженились, уже их дочка в нашу украинскую школу пошла.
Когда начались события 2014-го друг сказал:
- Ален, я не понимаю, что у них в мозгах происходит: ведь Таню в школе учили, что Украина - это отдельное от РФ государство. Она в шоке.
2.
Этим летом мы сидим на террасе одесской кафешки и пьем чай с историком из Мск. Он сейчас без работы: "Не могу читать людям историю в путинском виде, когда репрессии 37-го - это "перегибы на местах", а Вторая мировая - "великая отечественная". Не могу и все. Стыдно. Ведь та молодежь, которая сейчас еще выходит на протесты, учила на уроках обществоведения, которые я вел, что права человека - превыше всего. А им - автозаки и сроки. Как жить?"
Он мечтает уехать, ищет работу - и уже не в РФ.
3.
Бывшая еще одного моего друга приезжает каждое лето из-под Мск сюда к нему в гости на две-три недели вместе с их общим сыном: поесть вкусненького у бабушки, покупаться в море, погулять. "О политике" вроде как молчат. Друг их принимает - потому что добрая душа и сына очень любит. И в этот год они две недели тусили у него, а перед отъездом экс-супругу прорвало: "Бомжей и алкашей надо стерилизовать", "как жаль, что тут не ОНР", "нет такой страны Украина и не будет: рассыплется". Сынуля добавил: "Нам тут хорошо без вас, украинцев", "Князь Владимир - московский, наш" и "вас, украинцев, нет и никогда не было, и мовы вашей нет, и церкви".
Друг пожаловался: "Отношение к нам - как к третьему сорту. Они у себя на Мск так привыкли к таджикам и узбекам с презрением - так и к нам".
Выводы. Истерия и ненависть там продолжают подогреваться и нарастают. Уже даже самые либеральные либералы не особо хотят говорить про Украину - не то, чтоб каяться и просить прощения. Просто молчат.
Следим, как активно въезжают в Крым россияне с материка - даже не думая, что по всем международным законам покупка недвижимости на аннексированной территории является недействительной. Им по барабану - мозгов там, как у рыбок гуппи. Как выдавливают крымских татар и украинцев, как запугивают и делают все, чтобы люди уехали оттуда.
Так же будет и тут - в случае чего. Концлагеря, депортации и полная зачистка. Останутся только удобные покорные "украинцы" в шароварах и веночках, чтоб показать "какая добрая толерантная расеюшка - всех она принимает и всем помогает".
Так что "сваты" не прокатят - как бы режиссеры не старались: ненависть к украинцам там внедряется на подкорке. И эффект с каждым годом усиливается.
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