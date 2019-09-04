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 Германия расширяет помощь Донбассу: в Краматорске открывают новый офис Ассоциации международного сотрудничества

Открытием в среду в Краматорске нового офиса Немецкая ассоциация международного сотрудничества (GIZ) и правительство делают свой вклад в преодоление последствий кризиса на востоке Украины.

Так характеризуют данный шаг в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ), парламентский госсекретарь которого Мария Флахсбарт примет участие в церемонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Открытием офиса GIZ усиливает свою ангажированность в кризисном регионе на востоке страны. Главной задачей офиса будет помощь внутренне перемещенным лицам и местным общинам справляться с последствиями конфликта", - отметили в Министерстве.

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BMZ значительно расширило сотрудничество с Украиной после начала войны. С 2014 года для двусторонних проектов развития были выделены более 540 млн евро.

"Этими средствами мы делаем важный вклад в преодоление кризиса на востоке Украины, например, в уходе за внутренне перемещенными лицами и их интеграции; а также в таких сферах реформ, как децентрализация, профессиональное обучение, энергоэффективность или административная модернизация", - подчеркнули в немецком ведомстве.

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Кроме того, Флахсбарт посетит терапевтический центр, в котором собаки помогают лечить травмированных или инвалидов детей войны.

Во время своей поездки в Украину 2-5 сентября госсекретарь Флахсбарт также проводит обмен мнениями с высшими представителями правительства, государственными и общественными организациями, международными структурами относительно ситуации в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3146298
 
   
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

по ряду вопросов видения дальнейшего движения режима Зеленского....
Германия расширяет помощь Донбассу: в Краматорске открывают новый офис Ассоциации международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 784
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16.04.2014, Краматорськ. Бандерів не пускали до себе, а хвашистів пустили. Странна, аднака.

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По рынку земли должен быть референдум. Земля Украины это не собственность кабмина. Хотят продавать- пусть продают принадлежащую лично им, министрам, депутатам и их семьям, думаю желающих будет много! В кризисный период, в период военного конфликта и упадка экономики продавать самое дорогое и невосполнимое - это самоубийство. То же самое касается стратегических предприятий. Легче всего всё продать и прожрать, тут много ума не надо, каждый дурак сможет, а что потом? Где деньги брать будете? Хороший хозяин так не поступает. Не для того их выбрали чтобы они разбазаривали народную собственность, им такого права никто не давал. Все "попередники" пытались это провернуть, но всё же побоялись, а эти что? Совсем страх потеряли? Нехорошо!
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Підприємства вже всьо. Лохи продали свої ваучери та акції за копійки і пробухали, а тепер шукають винних. Знов на ті ж граблі.
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Лучше бы Германия не финансировала и не строила поток, а то добреньким себя хотят показать, "и вашим и нашим".
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Не Германія, а паРАША повинна платити контрибуцію за 350 років розбою і геноциду на українській землі, а це 10 трильйонів дол. США.
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Этими средствами мы делаем важный вклад в преодоление кризиса на востоке Украины, например, в уходе за внутренне перемещенными лицами и их интеграции; а также в таких сферах реформ, как децентрализация, профессиональное обучение, энергоэффективность или административная модернизация",-почему же фрицы не построят такой же военный полигон ,как построили рашисту и не научат украинских военных так же ,как натаскали на построенном ими же военном полигоне в рабсее ,рашистского оккупанта , перед окупацией Крыма...???
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