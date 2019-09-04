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Все про:Болгария (345) Вторая мировая война (249) история (1623) Россия (73754)

 МИД Болгарии попросил Россию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"

Болгария выступила с критикой "сомнительного тезиса об освобождении", за которым последовали годы тоталитаризма.

Неожиданный и не слишком приятный резонанс получила в Болгарии выставка посольства РФ, посвященная 9 сентября, - этот день считается "75-летием освобождения Восточной Европы от нацизма". МИД Болгарии на своем сайте называет это событие "сомнительным историческим тезисом" и призывает Россию к пониманию того, что 9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, а не политиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

В частности, МИД Болгарии заявляет:

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что штыки Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах.

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Министерство иностранных дел не имеет никакого отношения к этому событию, и мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), который ставит в привилегию только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране.

9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, чтобы получить полную и точную оценку воздействия на развитие Болгарии в 20 веке.

С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на территорию, нейтральную для СССР.

СССР объявляет войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявляя о прекращении связей с нацистской Германией и подтверждая позицию нейтралитета Королевства Болгарии против России. За этим следует временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществляемая исключительно через советское военное присутствие.

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Долгосрочные последствия для Болгарии такие же, как и для других стран Восточной Европы, попадающих в зону влияния Советского Союза - 45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии ".

Источник: https://censor.net.ua/n3146297
 
   
 Топ комментарии
 
Освободили - это когда пришел выбил врага а потом ушел! А когда пришел выбил врага и сам сел место него то это не освободили это что то другое!
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Правильно. Рашка не рятівник, а такий самий агресор як і Німеччина.
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собственно говоря, миф о "Великой Отечественной войне", это пропагандонский миф, потому что как только совьетские войска вышли на границу Польши и за тем пересекли её, война стала захватнической.. поэтому Болгары правы..
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Правильно. Рашка не рятівник, а такий самий агресор як і Німеччина.
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Россия умеет манипулировать словами в своих целях и Болгария показала, что видит эту манипуляцию.
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Как интеллигентно вата была послана в своё придуманное историческое прошлое...
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собственно говоря, миф о "Великой Отечественной войне", это пропагандонский миф, потому что как только совьетские войска вышли на границу Польши и за тем пересекли её, война стала захватнической.. поэтому Болгары правы..
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,
затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю.
Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете» - стандарт кацапской ответной реакции на подобный "нож в спину"
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Освободили - это когда пришел выбил врага а потом ушел! А когда пришел выбил врага и сам сел место него то это не освободили это что то другое!
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монголо-татары освободители киевской руси от варяжских захватчиков
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зачотно !
ОООЧень хорошо сказали емко не пафосно и в самую дюрочку !
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Испоганили жизнь половине Европы.
И ещё пытаются это преподать как благо.
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Братушки макнули кацапов мордой в собственное дерьмо.
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если нацизм заменили комунизмом, то какое же это освобождение?
это поменяли шило на мыло
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"МИД Болгарии на своем сайте называет это событие "сомнительным историческим тезисом" и призывает Россию к пониманию того, что 9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, а не политиков"

Очень важное заявление и его необходимо раскручивать, распространяя и на историю Украины, в том числе...
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Что раскручивать? Украинцам всегда было известно, что представляет собой Мордор, расположенный на востоке от нас. Многие мои родственники были уничтожены российско-советским режимом Голодоморами в 1932-1933, 1946-1947 гг., или их сгноили в расцвете сил и лет, как пушечное мясо, на полях войнушки, которую устроили в Европе два маньяка Сталин и Гитлер. А ведь все они даже не были противниками Мордора, только хотели только выжить, но не выжили. Украинский народ в целом выжил, но травмы были нанесены страшные. Те, для кого вы собираетесь что-то раскручивать, являются либо наследниками мордорских оккупантов, которые кричали "Путин приди" и мечтают о восстановлении своей империи ("мучаются", что живут в Украине, но "самоотверженно" столбят ее для Мордора), либо являются потомками выродков, которые были пособниками в уничтожении своего народа. Мы не Болгария, здесь все уже определились, кто на чьей стороне. А в Болгарии многие почему-то любят Мордор, хотя от независимости не отказываются. В СССР была популярна прибаутка "Курица не птица, Болгария не заграница", поэтому я даже несколько удивлен, этим в общем-то робким заявлением болгарского МИДа, о насаждении у них Мордором после "освобождения" в 1944 г. почти полувековой мордоской оккупации.
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ета жє какой грьобаний стид заштодєдиваєвалі МЗС Болгарії порадило РФ не брати на себе місію "визволителів" Європи, а залишити минуле історикам - Цензор.НЕТ 7767
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ну какой с параши асвабадитель-это насильник мародер и разбойник с канализацийных болот
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Neozudal takoje uslysat ot Bolgariji,no vsio verno skazali pro rosiju okupanta
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"Срочно требуется опытный хирург для операции расширения спины.Обращаться в Кремль"
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И точильщик ножей.А то тыкают в спину тупыми. МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням" - Цензор.НЕТ 8870
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Моего деда русские варвари убили 8 октября 1940 года в Бродах , могу ли я их называть освободителями ?
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Они вас освободили от деда. Вы должны быть благодарны.
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Этот коммент черный как сверхмассивная черная дыра...
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Ого,и в Болгарии биндеры появились, у-у, русофобы
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Альошу з Бургаса як приберуть то повірю.
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С другой стороны, у болгар национальная забава - раз в год красить совковых истуканов в разные цвета.
МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням" - Цензор.НЕТ 9060
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Какое "освобождение"? Болгария была официальным союзником гитлеровской Германии. Их никто и не собирался захватывать.
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Так вот в том то и дело.Пока Болгария была союзником Гитлера то ей войну (по здравой логике)Сталин не обьявил,а вот после того как в Болгарии по шли к власти демократы и объявили нейтралитет,вот тут конечно))Теперь можно и нападать,немцы уже помогать Болгарии не будут)
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вот эта все вот эта, руссафобией занимаются 💩
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Да ладно.

А как же Роисе это тогда называть? Неужели советской оккупацией?
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Как можно "освободить" то что никто не захватывал?
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"Как можно освободить то, что никто не захватывал?"
Россия : "hold my beer!"
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И это православная Болгария, одна из самых преданных союзников запоребрика.
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Ага,МИД Болгарии попросил,а кацапы тут же и согласились!😂
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Вони усіх по цілому світу від усього "ацвабаждают",особливо від життя. МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням" - Цензор.НЕТ 8496
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Да молодцы Болгары,расшифровали тезис освободитель по кацапски.А наши политики и историки за 28 лет так и не смогли пояснить ,как минимум 50% населения ,что такое 9мая и почему это не праздник.Впишите в учебники истории ,тезисы МИДА Болгарии.
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московія теж офіційний союзник Німеччини і на відміну від Болгарії призвідник цієї війни
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В Болгарии никто не нуждался в освобождении. Скорее надо было наказывать.


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А почему ссср там не показано как союзник Гитлера ? В 1939 году ссср вмести с гитлером не делили Польшу ? Так зачем вы эту ложь и лицемерие показуете ?
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Если вы мне приведете статью где СССР показан как союзник Гитлера, я с удовольствием ее вам покажу. Только не надо так волноваться.
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Зачем вам это показывать ? Что вы хотите этим сказать ? Если я вам не показал статьи , это значит что ссср не был союзником Германии при раздели Польши и не только ?
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В ютубе, напишите : «парад в Бресте 1939 года «и смотрите наслаждайтесь
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Совок в первую очередь надо было наказывать за РАЗВЯЗЫВАНИЕ этой войны...
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Кажется болгары, мягко говоря, всегда хотят быть на стороне сильного. Такой народ.
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А кто их в 1944 спрашивал, чего они хотят?
Пришли освободители -- радуйтесь!

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Таких "братушек" и врагу не пожелаешь. Первый раз братушки предали кацапов спустя всего 37 лет после обретения независимости(с помощью кацапов) выступив против России в составе Германско-Османско-Австро-Венгерского союза в Первую мировую. В составе в том числе Османского(!) союза, это безусловно фейспалм галактических масштабов.
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У них это дело было "в заводе", со времён царицы Софьи - поход Василия Голицына, на Крым... Вспомните "Прутский поход..." Петра Первого... Стремились к овладению черноморскими проливами, а прикрывались "заботой об освобождении балканских народов, от мусульманского ига...". У самих половина населения в рабстве пребывала, своими людьми, как скотом, торговали, а они лезли "освобождать" свободных людей... Чем болгарские "борцы" 18-19 века, поддерживаемые Россией, отличались от "правительства "Финской социалистической республики", созданного Сталиным в Карелии, в 1939-м? Да, практически ничем... Почитайте переписку "генерального прокурора" Российской империи, А.Ф. Кони, о русско-турецкой войне конца 19-го века, с общественными деятелями того времени... Я - читал, поэтому и имел возможность сравнить... Болгары, с тех времён, последовательно занимали проевропейскую, (и даже "прогерманскую"), позицию, как в Первую, так и во Вторую мировые войны, потому что видели разницу, между "немцами" и "русскими"...
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Теперь болгарам надо перевести слово Балканы=Бала Гана(Хана) - Дите Хана(Гана-кровь) пер с одэри(азэри).Кстати раен на западе Од(Аз)эрбэйджана.Слава и Кавказу тоже!
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Русише швайне освободили Болгарию от колбасы и модных штанов.
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