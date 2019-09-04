 Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ могут начать 7 сентября, - диписточники "Интерфакса"

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщили "Интерфаксу" в среду два дипломатических источника.
"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал "Интерфаксу" диписточник.
Тем временем, другой диписточник, подтвердил, что освобождение запланировано на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.
"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Переговоры состоялись 12 июля и 7 августа.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.
Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Буде проведено справжнє розслідування тоді і побачимо хто там головний свідок а хто - учасник.
І - що?
Расследование единственное, что долгое, но никак не фейковое, троллик
Следователи из Нидерландов хотят допросить "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, фигурируещего в деле сбития" боинга "рейса МН17.
Об этом этом передает агенство Associated Press.
Согласно сообщению, представитель Объединенной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдийк заявил, что следователи хотят поговорить с Цемахом, который, по неподтвержденным данным, находится в списке заключенных, которых Россия хочет получить в процессе обмена с Украиной.
"Если его поменяют, то, конечно, трудно сказать, что мы сможем поговорить с ним, когда он будет в России", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что прокуратура Нидерландов заинтересована, чтобы Цемах оставался в Украине.
Все сгодится.
А вот что --- будучи командиром подразделения ПВО, получил приказ сбить самолет.. конечно, не Боинг, а рейсовый Аэрофлота Москва-Ларнака... Casus belli, мать его! Но упоротое воинство борцов за лишний стакан паленой водки, перепутало Первомайск и Первомайское... сбит Боинг...
Если он это расскажет... Впрочем, путлеру -- по барабану... проглотили рассеяне и взрывы домов, и расстрел детей в Беслане, и травлю газом в "Норд-ост"... проглотят -- и это....