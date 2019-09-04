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 Происшествия, Общество
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 Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и РФ могут начать 7 сентября, - диписточники "Интерфакса"

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщили "Интерфаксу" в среду два дипломатических источника.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал "Интерфаксу" диписточник.

Тем временем, другой диписточник, подтвердил, что освобождение запланировано на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Переговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Также читайте: Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3146296
 
 
 Топ комментарии
 
Вы это, главное Цемаха не отдавайте пуйлу...
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Этого "старого черта" путлер почему-то пытается вытащить изо всех сил... что же такого он знает, и может рассказать?
А вот что --- будучи командиром подразделения ПВО, получил приказ сбить самолет.. конечно, не Боинг, а рейсовый Аэрофлота Москва-Ларнака... Casus belli, мать его! Но упоротое воинство борцов за лишний стакан паленой водки, перепутало Первомайск и Первомайское... сбит Боинг...
Если он это расскажет... Впрочем, путлеру -- по барабану... проглотили рассеяне и взрывы домов, и расстрел детей в Беслане, и травлю газом в "Норд-ост"... проглотят -- и это....
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Думаю, что Цемах - еще один штрих в деле. Яркий штрих, прекрасно дополняющий картину, но "один из".
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Пидлога, хотя бы в отношении наших пленных мог бы не выдавать свои тупые перлы
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Цемах главный свидетель по делу сбитого малазийского боинга. Как бы не было больно, но его нельзя отдавать, как бы не хотелось освободить наших ребят. Цемах это еще один гвоздь в крышку гроба росиси...
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Цей цемах такий же фейк як і саме розслідування.
Буде проведено справжнє розслідування тоді і побачимо хто там головний свідок а хто - учасник.
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Нидерланды уже высказались против выдачи цемаха
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А Малайзія взагалі не признає результатів цього фейкового розслідування.
І - що?
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Ах вот оно , что ты там хлюпаешь))
Расследование единственное, что долгое, но никак не фейковое, троллик
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главное чтобы рябошапка в соц сетях чего нить не репостнуль
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Скоріше б вже відпустили наших моряків.
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Сейчас будет масса комментов с требованием не отдавать Цемаха. Присоединяясь к этим требованиям, все же рискну спросить: а разве не говорили голландцы, что расследование по Боингу по сути завершено, есть данные спутников и пр.? Неужели все дело держится на показаниях этого старого черта?
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И тем не менее, следователи из Нидерландов просят не выдавать его россии и хотят его допросить.

Следователи из Нидерландов хотят допросить "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, фигурируещего в деле сбития" боинга "рейса МН17.
Об этом этом передает агенство Associated Press.
Согласно сообщению, представитель Объединенной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдийк заявил, что следователи хотят поговорить с Цемахом, который, по неподтвержденным данным, находится в списке заключенных, которых Россия хочет получить в процессе обмена с Украиной.
"Если его поменяют, то, конечно, трудно сказать, что мы сможем поговорить с ним, когда он будет в России", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что прокуратура Нидерландов заинтересована, чтобы Цемах оставался в Украине.
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Думаю, что Цемах - еще один штрих в деле. Яркий штрих, прекрасно дополняющий картину, но "один из".
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Слишком много доказательств по преступлениям не бывает.
Все сгодится.
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Этого "старого черта" путлер почему-то пытается вытащить изо всех сил... что же такого он знает, и может рассказать?
А вот что --- будучи командиром подразделения ПВО, получил приказ сбить самолет.. конечно, не Боинг, а рейсовый Аэрофлота Москва-Ларнака... Casus belli, мать его! Но упоротое воинство борцов за лишний стакан паленой водки, перепутало Первомайск и Первомайское... сбит Боинг...
Если он это расскажет... Впрочем, путлеру -- по барабану... проглотили рассеяне и взрывы домов, и расстрел детей в Беслане, и травлю газом в "Норд-ост"... проглотят -- и это....
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Каким боком здесь рейс из запоребрика на кипр? Или это с целью потом на ВСУ свернуть?
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как не прискорбно, но.... пассажиры Боинга, своими жизнями --- спасли тысячи наших жизней....
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Возможно. Опыт за поребриком уже есть - для последней чеченской войны получили повод в виде подорванных многоэтажек.
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Я вас попрошу - більше жодних термінів від зєбілів . Досить знущатися над рідними та близькими полонених та незаконно затриманих громадян України
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Я только одного не понимаю, "следователям из Нидерландов " религия не позволяет сегодня сесть в самолет, и сегодня же допросить этого упыря в Киеве?
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