 Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г. Одесса", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Разве вам мамы-папы в детстве не объяснили, что виртуал отличается от реала?
даже страшно представить сколько контактировало с ними...и сколько еще "порадуется"