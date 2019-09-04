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 Происшествия, Здоровье
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Все про:гепатит (35) Львовщина (1730) Одесса (5637) ГСЧС (2251)

 Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС

В лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г. Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г. Одесса", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резкий рост заболеваемости гепатитом А зафиксировали в Одессе

Отмечается, что в настоящее время осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3146295
 
 
 Топ комментарии
 
Все одеские летние детские учереждения как и многие другие по Украине это потенциальный гепатит А. Отсуствие жесткого санитарного контроля особенно когда стоит жара и приводит к таким результатам. И все работают по принципу а вось пронесет, главное заработать денег.
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Виртуально демократия и реформьі, в реале 30 лет пдрасьі у власти и в группах поддержки в комментариях
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Слева рука нормального человека. Справа рука любителя шаурмы?
Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1446

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ЗЕбобики, сколько можно повторять: не ешьте вы ту шаурму, вы - не хидрант, вас пронесет!
Разве вам мамы-папы в детстве не объяснили, что виртуал отличается от реала?
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Виртуально демократия и реформьі, в реале 30 лет пдрасьі у власти и в группах поддержки в комментариях
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Пока не будут ужесточены санитарные нормы к местам общественного питания и пищеблокам особенно в детских учереждениях и к их персоналу (особенно!!!) а также небудет снят мораторий на внезапные проверки таких заведений вот и будут люди попадать в больницы то от шаурмы то с гепатитом
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Все одеские летние детские учереждения как и многие другие по Украине это потенциальный гепатит А. Отсуствие жесткого санитарного контроля особенно когда стоит жара и приводит к таким результатам. И все работают по принципу а вось пронесет, главное заработать денег.
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Практика в детском лагере была? Чудненько. Ещё и дети в зоне риска. А кто займётся расследованием нахождения источника заражения, выявлению очага заболевания и контактных, работой по профилактике? Санстанцию же угробили. РеХформаторы долбаные!
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антисанитария...грязные руки и общие отхожие места - эпидемия здрасьте!
даже страшно представить сколько контактировало с ними...и сколько еще "порадуется"
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