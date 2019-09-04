 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт".

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Государственное учреждение "Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.



Скриншот видео: "Интер"

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.



Фото: Государственное учреждение Покровский исправительный центр 79/Facebook

Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.