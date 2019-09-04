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 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине. ФОТО

Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Елена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт".

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Государственное учреждение "Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине 01
Скриншот видео: "Интер" 

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине 02
Фото: Государственное учреждение Покровский исправительный центр 79/Facebook

Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим прозрачности и открытости", - родственники жертв смертельного ДТП с участием Зайцевой и Дронова обратились к Зеленскому относительно расследования. ВИДЕО

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146294
 
 
 Топ комментарии
 
Охренеть конечно, по сути зайцева вина более значима в этом деле, а по результату самая главная виновница на поселение, а чел который имеет косвенную вину в принципе, и своим авто никого не убил на зону!!!??? Ну и где справедливость? На мой взгляд даже если и так, то должно было быть наоборот! 100% судья получила на лапу за такое решение...
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Один вместо 510 грв штрафа получил 10 лет зоны, наркоманка летящая под кайфом- санаторий. Справедливость торжествует.
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Убила 6 людей, буде відпочивати в цьому піонер-лагері 10 років. Хоча, яких 10... Скоріше всього раніше вийде. Зашибісь
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как правило, автомобилистов-убийц селят в колонию-поселения. Я так понимаю над зайцевой снизошли и подслелили в санаторий...
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Помню, когда в школе проходили практику можно было занести банку краски и пачку бумаги и не проходить практику. Думаю в случае, конкретно, зайцевой ее отчим просто занесет администрации колонии трохи денег и ящик вискаря. И не будет она там напрягаться...
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в этом случае, есть окружающие Зайцеву колонисты, которые во время заметят "шерстяную соседку" и уронят ей на голову шлЯкоблОк..
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Опять же выход есть, они будут кормиться за ее счет, ну например пара блоков сигарет в месяц соседкам от любящего отчима...
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у Зайцевой бАхатый отчим, так что сигаретами не отделается.. будет кормить всю зону.. а со временем купит ей перевод в Качановку (по ближе к дому)
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Да уж,за убийство 6 человек - 10 лет, да еще отпустят за хорошее поведение раньше, это недопустимо мало и наши законодатели должны привести Уголовный Кодекс в нормальное состояние, чтобы были сроки как в цивилизованных странах и не было досрочных освобождений и освобождений убийц по амнистии как практиковали прежние рептилоидные власти.
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разве что УДО дожидаться. бо за 10 лет замахаешься ничерта не делать.
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Засуджені проживають у чотириповерховому гуртожитку. У відділеннях СПС проведені капітальні ремонти. В установі функціонують: медичний пункт, банно-пральний комбінат, перукарня, крамниця, біб­ліотека, тренажерний зал, дільниця ремонту взуття, кімната для проведення релігійних обрядів.



Думаю там и вай-фай есть, ноутбук ей батя подгонит. Она еще ютуб канал себе создаст. В любом случае ничего не делать и отдыхать лучше чем работать и вкалывать...
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Ще і звільнять по удо. А по закону Савченко вона відсиділа 4 роки. Ще рік максимум і по "половинці".
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Одинаково виноватые, значит.
Ну-ну.
Я вот думаю, когда Зайцева выйдет по УДО?
Год отсидит, или меньше?
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Вот мне тоже так кажется.
А Дронов отмотает все 10 лет за то, что ПРОЕХАЛ НА ЖЕЛТЫЙ.
Там к комментариях кто-то пишет "по справедливости".
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Дронов менее чем за одну минуту 2 раза проехал свой светофор на запрещающий!
Кто то будет отрицать эти факты? Полюбуйтесь видео с 4й минуты.
Он получил максималку, т.к. не признает своей очевидной вины. Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7201
Так что приговор справедлив для обоих.
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Я в детстве так в лагерях отдыхал летом 3 смены подряд. Интерьер точь в точ. Конкурсы, зарядка, полудник, вечером дискотека...
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 253
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Угу.А по ночам сокамерники будут спящим лицо зубной пастой разрисовывать.
Имхо,она там не долго отдыхать будет.Через год-полтора за магарыч выкупят,когда шум поутихнет.
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Пусть учебу не бросает.Еще успеет закончить ВУЗ.Где она там училась отмечалась? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7905
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"Нормально", там "Зайцевы" в пациентах не числятся, они лечатся в клинике "Борис".
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Це далеко не самі страшні фото - довелось недавно побувати там в палаті де лежать після інсульктів от там дійсно ЖАХ але не зміг зробити фото тому що було не до того!!!
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"в палаті де лежать після інсульктів"
Неврологическое отделение, значит.
Сейчас попробую догадаться: пахло мочой до входа в палату, еще в коридоре?
Самое "легкое" отделение для нянечек и медсестер, работа очень "чистая".
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Охренеть конечно, по сути зайцева вина более значима в этом деле, а по результату самая главная виновница на поселение, а чел который имеет косвенную вину в принципе, и своим авто никого не убил на зону!!!??? Ну и где справедливость? На мой взгляд даже если и так, то должно было быть наоборот! 100% судья получила на лапу за такое решение...
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"Ну и где справедливость?"

"Только по справедливости, Бендер, только по справедливости"(С Шура Балаганов)
О чём Вы? Какакя справедливость?
ПРОПЛАЧЕНО.
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у нас же патриархат, вы шо не в курсе? тогда спросите у любой фемки
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Убила 6 людей, буде відпочивати в цьому піонер-лагері 10 років. Хоча, яких 10... Скоріше всього раніше вийде. Зашибісь
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по закону "савченки" (хотя я ненавижу это название) где то четыре года ей уже зачтено. А на удо можно расчитывать через 50% отбывания срока, то есть через год и домой.
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Один вместо 510 грв штрафа получил 10 лет зоны, наркоманка летящая под кайфом- санаторий. Справедливость торжествует.
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Хочу заметить, что на окнах нету решеток. А решетки для преступников это один из психологических атрибутов, что бы человек хоть имел представление, где он находится и это хоть как-то морально на него давило...
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Ось і потрібно запам'ятати всім водіям, що інколи виїзд на жовтий - це 510 штрафу, а може статися і смертельний випадок і жорсткий вирок. Висновок: Ну не можна на жовтий!!!
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"Видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", - отметил прокурор.

Если она на красный, а он на жёлтый? Хрень какая то.
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Між "выезжает на перекресток на красный сигнал светофора" і "начинает движение на желтый" - суттєва різниця. Можна розпочати рух на жовтий а виїхати на перехрестя на зелений сигнал світлофора.
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Если ехать 100 км/ч, то не имеет значения моргает светофор или нет, давайте с этого начнём. На таком ходаре вытормаживаться никто не будет и это в городе.
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Не можна розпочинати рух на жовтий сигнал світлофора. Це головне.
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"а Дронов начинает движение на желтый" - представляешь как он педальку газа притопил! (спешил к жене на ужин при свечах, 4ука) . Есть такие борзые и таких на Volkswagen Touareg до@ерища. Ты стоишь, на светофоре на каком-нибуть ланосе или опеле, э этот стартует на всю мощь, упирается тебе в жопу, да еще и сигналит, мол уйди на4ер вправо даже если там КАМАЗ, бо мені ТРЕБА. Так, что все правильно....именно для двоих. ИМХО. Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7848 Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7848 Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7848
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Не пам'ятаю в правилах руху такого поняття, як "виїжджаю на перехрестя на червоний чи ще якийсь" . Є сигнал світлофора перед перехрестям. Не могло бути в одного жовтий, в іншої червоний. Скоріше за все, у неї теж був жовтий, так як, зі слідства відомо, що Дронов точно на жовтий виїхав, і за правилами, Зайцева мала право закінчити рух. Якби не стільки загиблих і такий резонанс, її адвокат міг би з легкістю виправдати Зайцеву і був би правий згідно правил руху. Дронов винен не менше.
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Дело в том, что им тупо разделили ответственность по 10 лет, это как?
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Один начал движение на запрещающий желтый, вторая въехала на запрещающий красный. Что не сходится то? Они же не одну линию пересекали одновременно. Оба нарушали, каждый со своей стороны и в свой временной отрезок. Синхронизировать цвета светофора по нарушениям не нужно по очевидным причинам.
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На длинных перекрестках режим работы светофоров устроен таким образом, что когда загорелся желтый сигнал для вашего направления, для других еще горит красный. Тем самым всем водителям, «не успевающим вовремя затормозить на желтый», дается несколько секунд на проезд перекрестка.
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Какая разница какой был цвет на светофоре, если она ехала 100. Она ехала 106, как можно делить ответственность пополам по 10 лет? Или вы считаете, что она могла остановиться?
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Она ехала прямо, и могла проехать не задевая пешеходов. Но именно автомобиль Дронова своим ударом отправил автомобиль Зайцевой на пешеходов. Так что вина Дронова была доказана.
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Это максимальный срок за эти нарушения. А Дронов не согласен со своими нарушениями - поэтому и максималка.
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За це вона і наказана - перевищення швидкості. Якби не її швидкість і не виїзд Дронова на жовтий - дві рівнозначні помилки.
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Зайцева должна 10 лет прожить на кладбище, ухаживая за могилами убитых ею людей и сотней других могил.. а то что на картинке, это санаторий две с половиной звезды, где Зайцева будет немножко страдать из-за отсутствия "калифорнийских роллов", а вместо "махито", компот из сухофруктов..
ЗЫ. у меня в пионерлагерях с 84 по 88 года жилищные условия были по жостче..
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Я сейчас не буду утверждать, бо реально не знаю. Просто хотелось бы верить, что в таких учереждениях после отсидки определенного срока и с хорошим поведением "осужденных" не отпускают домой на выходные?
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Та буде вона мати і роли, і махіто. Родичі привезуть, передачі дозволено. А за недозволене заплатять і передадуть.
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Кладбища бывают разные!
Некоторые такие, что парковые ансамбли, розарии (не шутка), а не кладбища постсоветского пространства, с бабками и жуликоватыми мужиками, торгующими маргаритками у ворот.
В ЛЕПРОЗОРИЙ Зайцеву.
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С такими темпами обыдлячивания водителей очень опасаюсь, что, не дай Бог, увижу и у нас такую "Зайцеву". За последние два дня, с началом весны и солнышка, чуть не поимели 3(!) лобовых(!) столкновения на тихих улицах субёрбии, патамушта дедули за рулем либо поворачивают на боковую улицу на большой скорости, либо прутся на парковке окровенно наср*в на надпись "въезд запрещен".
Признаюсь, в возможность лобового столкновения на тихих улочках спальных районов я верила слабо до тех пока, два года назад, ближе к Рождеству, мадам с детями не стала на хорошей скорости заворачивать а боковую улочку (левый поворот, то есть правый для правостороннего движения) и, из-за лени и спешки, не завернула не в свою полосу, а поехала посредине улицы, по которой - и бывает же такое - мчался Лексус ( а что бы ему не мчаться, раз есть колеса?). Столкновение было хорошим, машина мадам всмятку, разлился бензин, вызывали пожарных, засыпали бензиновую лужу песочком, а то воспламениться.
Повторю, лобовое столкновение было в тихом, спальном районе, на тихой боковой улочке частных одноэтажных домов.
Обыдлячивание такое обыдлячивание водителей при полном отсутствии где бы то ни было траффик полиции.
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Да оно бы и ладно, но лобовое как-то не хочется.
Пусть оно как-нибудь без меня, в их "пофигизменном" междусобойчике. где "два дебила - это сила".
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а вас там тоже права за сало раздают? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8403
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А Дроновы не пугают на дорогах, что светофоры не замечают?
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Царство небесное погибшим и пухом им земля ."Око за око, зуб за зуб" так написано в Библии. Если родственники погибших не исполнят библейский Закон, то зайцевы и будут безнаказанно убивать. Око за око.....!!!
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В Біблії є такі закони які протиречать один одному.
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Он имел ввиду закон талиона,который Иисус Иосифович похерил.Верующие в смятении. Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2319
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Плохо ты библию читал...если тебя отимели в зад возьми в рот удалили по правой щеке, подставь левую
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то два разных людя писало. а переводчик наверное пьяный был, и где-то что-то недоглядел. бо есть и то, и то.
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Это две разных редакции Библии.За разьяснениями нужно к обращаться к жирным педофилам и ********* служителям культа,именуемыми в простонародье попами.Они разьяснят во что и как надо верить. Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8780
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В торе(ветхом Завете) сказано-око за око,зуб за зуб.А в нагорной проповеди Иисус говорит- "Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую".
Кому,*** верить? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5604
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хоть так..раньше такие подруги получали условно....
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Согласен, это уже достижение для нашей системы.
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грех такое говорить, но иногда жаль, что у нас нет традиций кровной мести.
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Небольшой и средней тяжести - 10 смертей?

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Она не будет там полноценно отбывать наказание - это очевидно. Надо быть слишком наивным, чтоб в это поверить. Родаки занесут и она там будет находиться в максимальной комфортных условиях. А если хорошо шифроваться, то ее еще и отпускать будут на выходные. Это мне подробненько знакомый адвокат рассказал, распространенная практика в нашей стране.
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Зайцева на курорт, Дронов в ИТК-это приговор судебной системе Украины.
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Блин, как достали диванные юристы. Вы никак не поймёте, что нет никакой разницы, кто на какой свет проехал - на желтый или на красный. В правилах написано, что ехать нужно на зелёный, в противном случае это нарушение ПДД со всеми вытекающими. У Зайцевой и Дронова обоюдная форма вины. Другими словами, если бы Зайцева не нарушила ПДД и не проехала бы на красный свет, Дронов в неё не въехал бы, если бы Дронов не нарушил ПДД и не поехал бы на желтый свет - он не въехал бы в Зайцеву. Они виноваты одинаково. Есть действие их обоих - нарушение правил ПДД, есть последствия от их незаконных действий (нарушения ПДД) - ДТП и гибель людей, и есть причинно-следственная связь между действием и последствиями. Т.е. их обоюдные действия стали причиной наступивших последствий - ДТП и гибели людей.
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угу. а вот если бы сделали регулировку светофора "красный для всех на 5 секунд", что практикуется во многих городах, аварии не было бы вообще. тут виноват уже тот, кто этого не сделал.
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А если светофор объединить с таким девайсом на дороге, то нарушений немного поубавится.
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4870
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С пробитыми шинами на большой скорости любой автомобиль сразу становится неуправляемым. Куда тогда прятаться пешеходам?
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Для особо упоротых правоведов есть только один вопрос:
Вашему ребенку есть право выбрать шанс пересечься с одним из двух водил -
- стартующего на СВОЙ жёлтый, после того, как убедился, что никто из пешеходов не собирается гулять по зебре;
- несущегося на СВОЙ красный, после того как принялась "колёсико" и убедилась, что ей все похрену.

Ну и с кем бы ты "повстречал" своего ребенка???????

Удачи вам и вашему ребенку в выборе!
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Для любителей оправдывать дронова:
Фольксваген ударил Лексус через 2сек. после старта на скорости 40км/ч
Максимальный разгон до 100км/ч фольксвагена 6-7сек, то есть он разгонялся на максимуме. На видео видно как машина начинает движение, потом на долю секунды замирает, затем несется на всех парах. Замирание на старте происходит когда резко вдавливается педаль газа, корбка автомат переходит в спорт режим.
40км/ч в спорт режиме это граница первой передачи на максимальных оборотах! То есть удар был с силой всех лошадей под капотом
Чем отличается Дронов стартующий на максимальных оборотах на желтый, и набирающий сотню за 7секунд, по городу?
Разве что тем что не под наркотой
И желтый свет не разрешает движение!!!
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Надо сразу вбить в голову вашему ребенку, что запрещено начинать движение на желтый сигнал светофора. Тогда и нечего будет выбирать.
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Надо показать ребенку видео с упоротым Дроновым, что даже сейчас верит, что он ничего не нарушил. Заодно дать почитать форум, где куча идиотов, защищают Дронова, дескать подумаешь, начал движение на запрещающий желтый. Ерунда какая. А связать эти все нарушения к тому, что оба нарушали и оба убили людей, мозга не хватает такой толпе.
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"На Миколаївщині в кінці 19 ст. Селяни влаштували самосуд місцевій знахарів із-за епідемії серед корів. Спочатку її запхали в мішок, били палками, потім намагались втопити в місцевому ставку. Бачачи, що вона не втопилася її закрили у власному будинку та підпалили з чотирьох сторін." Це з ютюба.
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пансионат Зори Украины на юбк. минус телевизор))
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Ця "тюрма" і умови проживання в ній для мажорів-злочинців на багато кращі ніж реальні умови життя мільйонів українців і саме головне що це все за кошти цих же українців!!!
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Посидит 1-2 года и отпустят за примерное поведение или по амнистии. Я считаю, что людей действия которых привели к гибели хотя бы одного человека, недопустимо отпускать раньше срока, с какой бы то ни было формулировкой.
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интересно, когда судье на улице прилетит такая зайцева?????
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Судьи ходят по улицам? Вы еще скажите, что они в очередях стоят . Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2322
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украинское "правосудие" - это не Авгиевы конюшни... это большй кусок спекшегося вонючего дерьма... а вот мандень с ботоксными губами скоро потянет за собой весь этот кусок дерьма...
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"хавай быдло !"- через год на поселение, а ещё через год выйдет по УДО.
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И долго подбирали такой центр для зайцевой или за сколько подбирали?
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В принципе судя по фото условия как в заурядной районной больничке, в не барак на Колыме.
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