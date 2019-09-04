 Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиапорт".
Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.
Государственное учреждение "Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.
По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.
Фото: Государственное учреждение Покровский исправительный центр 79/Facebook
Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/dnipro/1209363658
Думаю там и вай-фай есть, ноутбук ей батя подгонит. Она еще ютуб канал себе создаст. В любом случае ничего не делать и отдыхать лучше чем работать и вкалывать...
Ну-ну.
Я вот думаю, когда Зайцева выйдет по УДО?
Год отсидит, или меньше?
А Дронов отмотает все 10 лет за то, что ПРОЕХАЛ НА ЖЕЛТЫЙ.
Там к комментариях кто-то пишет "по справедливости".
Кто то будет отрицать эти факты? Полюбуйтесь видео с 4й минуты.
Он получил максималку, т.к. не признает своей очевидной вины.
Так что приговор справедлив для обоих.
Имхо,она там не долго отдыхать будет.Через год-полтора за магарыч выкупят,когда шум поутихнет.
училасьотмечалась?
https://www.032.ua/news/1035571/zahlivi-kadri-zrobleni-u-likarni-lvivani-pokazali-ak-vigladaut-palati-u-likarni-svidkoi-dopomogi-foto
Неврологическое отделение, значит.
Сейчас попробую догадаться: пахло мочой до входа в палату, еще в коридоре?
Самое "легкое" отделение для нянечек и медсестер, работа очень "чистая".
"Только по справедливости, Бендер, только по справедливости"(С Шура Балаганов)
О чём Вы? Какакя справедливость?
ПРОПЛАЧЕНО.
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/poltavska/1209395184
Если она на красный, а он на жёлтый? Хрень какая то.
ЗЫ. у меня в пионерлагерях с 84 по 88 года жилищные условия были по жостче..
Некоторые такие, что парковые ансамбли, розарии (не шутка), а не кладбища постсоветского пространства, с бабками и жуликоватыми мужиками, торгующими маргаритками у ворот.
В ЛЕПРОЗОРИЙ Зайцеву.
Признаюсь, в возможность лобового столкновения на тихих улочках спальных районов я верила слабо до тех пока, два года назад, ближе к Рождеству, мадам с детями не стала на хорошей скорости заворачивать а боковую улочку (левый поворот, то есть правый для правостороннего движения) и, из-за лени и спешки, не завернула не в свою полосу, а поехала посредине улицы, по которой - и бывает же такое - мчался Лексус ( а что бы ему не мчаться, раз есть колеса?). Столкновение было хорошим, машина мадам всмятку, разлился бензин, вызывали пожарных, засыпали бензиновую лужу песочком, а то воспламениться.
Повторю, лобовое столкновение было в тихом, спальном районе, на тихой боковой улочке частных одноэтажных домов.
Обыдлячивание такое обыдлячивание водителей при полном отсутствии где бы то ни было траффик полиции.
Пусть оно как-нибудь без меня, в их "пофигизменном" междусобойчике. где "два дебила - это сила".
если тебя отимели в зад возьми в ротудалили по правой щеке, подставь левую жирным педофилам и *********служителям культа,именуемыми в простонародье попами.Они разьяснят во что и как надо верить.
Кому,*** верить?
УК надо верить
Вашему ребенку есть право выбрать шанс пересечься с одним из двух водил -
- стартующего на СВОЙ жёлтый, после того, как убедился, что никто из пешеходов не собирается гулять по зебре;
- несущегося на СВОЙ красный, после того как принялась "колёсико" и убедилась, что ей все похрену.
Ну и с кем бы ты "повстречал" своего ребенка???????
Удачи вам и вашему ребенку в выборе!
Фольксваген ударил Лексус через 2сек. после старта на скорости 40км/ч
Максимальный разгон до 100км/ч фольксвагена 6-7сек, то есть он разгонялся на максимуме. На видео видно как машина начинает движение, потом на долю секунды замирает, затем несется на всех парах. Замирание на старте происходит когда резко вдавливается педаль газа, корбка автомат переходит в спорт режим.
40км/ч в спорт режиме это граница первой передачи на максимальных оборотах! То есть удар был с силой всех лошадей под капотом
Чем отличается Дронов стартующий на максимальных оборотах на желтый, и набирающий сотню за 7секунд, по городу?
Разве что тем что не под наркотой
И желтый свет не разрешает движение!!!