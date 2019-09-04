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 Экономика, За рубежом
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Все про:газопровод (694) США (15290) Северный поток (489)

 США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

Американский сенатор Тед Круз считает, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Довольно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосования с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.

На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", убежден сенатор-республиканец.

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Как сообщалось ранее, "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3146293
 
   
 Топ комментарии
 
У них законопроект готов. А у тебя по Галактике что-нибудь есть?
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" Сенат (уж не говоря о Конгрессе"

Сенат - верхня палата Конгресу
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я знаю про двухпалатную систему Конгресса. тем не менее никто не говорит "верхняя палата Конгресса". употребляют слово "Сенат".
мою фразу следует читать как "уж не говоря о Палате представителей Конгресса" или "уж не говоря о всем Конгрессе".
я выкрутился? США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1199
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Крус і Трамп - однодумці. Ліберасти, не смердіть тут своїми грантами.
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Чому рудий "однодумець" не ввів в дію санкції проти ПП-2, які передбачені вже діючим законом?
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Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег...

- 73 копейки. Распишись.
- Как 73 копейки? А где рупь?
- Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) "Мы из джаза"
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Цензор, как всегда, дипломатически "точен" в выражениях. мне просто интересно, какая самка собаки составляет тексты? и где редактор? мать его так. это же самое настоящее разжигание антинемецких настроений!
цитата: "...предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию Источник: https://censor.net.ua/n3146293". причем, это не цитата сенатора, а "народное творчество". это штамп, это мина замедленного действия вложенная Киселевыми и взорвавшаяся в голове в нужный момент!

это все равно, как сказать, что украинская ГТС предназначена для транспортировки российского природного газа в Украину. не в Венгрию, не в Словакию или Болгарию, а в Украину. правда Украина всего лишь транзитер, но кто на это смотрит, правда? шоб вы знали, ребятки, Германия из СП-2 планирует забирать всего 5% газа, а все остальное транзитом на юг, в Австрию. но это ж, наверное, не кошерно в среду написать про возможную остановку строительства СП-2 предназначенного для транспортировки российского природного газа в Австрию (или Европу). Германия звучит куда привлекательней. тут будут и "Шмеркель" и "фрау Риббентропп", а кто назовет без интернета австрийских политических руководителей? так ото ж... шо же вы, засранцы, ещё накропаете?..
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Ціна газу для Австрії через Німетчину не зменьшиться. А от безпека зменьшиться точно. Бо не буде Європа відчувати себе безпечніше, якщо паРаша захопить Україну. Раші треба готуватись до секвестру бюджету, бо ціна на нафту марки Ural таки падає США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1140 США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 5006
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какая мне разница какая будет цена на газ в Австрии? я, вообще, думаю, что они не весь газ потреблять будут, а только часть, а остальное продавать в ту же Словакию или куда там они планируют. ты прав в том, что безопасность Европы не улучшится от СП-2, только причина не в газе или газопроводе, а в больной голове Кремля. когда Крым аннексировали, можно было перекрыть укр.ГТС? конечно можно. но этого никто не сделал. 1000 причин нашли.
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і ти, істота, звинувачуєш Трампа в тому що він - агент *****? Та твій пост - це суцільний пост кошерного *************.
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охолонь, дебіле, і дай відповідь на його питання: " когда Крым аннексировали, можно было перекрыть укр.ГТС?"
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перше - дебіл це ти.
друге - її і зараз иожна перекрити. І шо?
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Зараз вже нічого, це треба було робити коли спецоперацію "кримняш" ще можна було відкотити назад, а не коли рашка його офіційно "прийняла на баланс". Але суть ширша (тому й не вміщається в твій ботомозочок) - Україна ніразу не використовувала цей важіль впливу на масковію, то яким чином качати через німецьку трубу замість УкрГТС зменшує безпеку, з точки зору європейця?
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А більше доступних маршрутів доставки, резерви потужності - це за визначенням краща фізична безпека, хоч це і не велике питання було дотепер.
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вписали в методичку новий епітет, але розуму тобі зі зрозумілих причин - не додалось.
краще розкажи, коли твої молитви іконі трампа дадуть результат і введуть санкції проти сєвпотока? США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 4597
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боте, переглянь свою методичку, зокрема - відсоток кацапляндського товарообігу з США та відсоток кацаплянського товарообігу с гейропою, чиї гранти ти тут відробляєш. Тоді до твоєї дупи(яка тобі заміняє голову) дійде, щло кацапи можуть бути поставлені на коліна лише тоді, коли гейропа, яка лягла під *****, встане та приєднається до американських санкцій.
А коли це буде - в своїх грантодавців спитай, тих, що тобі платять за фейки *****************. США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 7020
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"кацапи можуть бути поставлені на коліна лише тоді, коли гейропа, яка лягла під *****, встане та приєднається до американських санкцій. "

Ти виклав свої фантазії, але яке вони мають відношення до політики США при Трампі? Що, % товарообігу РФ-ЄС якось зменшився? І як гіпотетичні санкції проти ПП-2 його зменшать? Повна алогічність "мислення".
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зараз якраз саме час, враховуючи що срок договору добіг кінця і не підписавши новий газогін иожна перекрити абсолютно зпконно.
Але в зебуїна, який стоїть на колінах перед ******, яєць нема. так же як і в 73% його зедебілів.
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Це в тебе немає мізків, адже перекриття нічого не дасть (окрім енергетичної кризи в Україні та ЄС). Що, може Крим\Донбас повернуть? Лише за бабло торгуються вітренки-кобилєви і ці діячі цілком влаштовували всі роки вальцманат.
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ьггг, а в 2014 перекриття не привело б до енергетичної кризи в ЄС та Україні. Я вже знаю твій діагноз з психушки - мозаїчна шизофренія. США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 7064
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нужно только правильный момент выждать


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Могли бы давно бы остановили , а так один звиздёж.
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Ох как хочется втюхать народу свой дорогой газ! Кстати, он не только дороже, но греет хуже Знаем, плавали
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.....
Лучше греться "плохим" американским газом, чем замерзать без " хорошего" кацапского . ! США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 2716 .
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Якщо в Раші добре горить тайга, то це не означає, що російський газ горить краще американського.
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Могут остановить строительство , и -остановят , это две большие разницы . США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 8330 . У США возможность есть но нет желания , иначе СП2 даже и не начинал бы строиться ..
Напомнило , из "Кавказской пленницы " - имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1554 .

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Эти твердолобые американцы никогода не спешат и не сврачивают с намеченой цели.
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Раньше нужно было чтоб компании и не начинали, а сейчас уже 80% проложено.
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Так в цьому суть . Банан майже під носом , але не дістати.
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захочуть - зупигять.
не захочуть - не зупинять.
Киргизам в юрті те знати не дано.
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