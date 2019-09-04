 США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", - американский сенатор Круз

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
"Довольно убедительным" признаком этого, считает Круз, является июльское голосования с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для принятия этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.
На планете есть только пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.
"Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег за его "агрессивный милитаризм", убежден сенатор-республиканец.
Как сообщалось ранее, "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.
Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.
Сенат - верхня палата Конгресу
мою фразу следует читать как "уж не говоря о Палате представителей Конгресса" или "уж не говоря о всем Конгрессе".
я выкрутился?
- 73 копейки. Распишись.
- Как 73 копейки? А где рупь?
- Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) "Мы из джаза"
цитата: "...предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию Источник: https://censor.net.ua/n3146293". причем, это не цитата сенатора, а "народное творчество". это штамп, это мина замедленного действия вложенная Киселевыми и взорвавшаяся в голове в нужный момент!
это все равно, как сказать, что украинская ГТС предназначена для транспортировки российского природного газа в Украину. не в Венгрию, не в Словакию или Болгарию, а в Украину. правда Украина всего лишь транзитер, но кто на это смотрит, правда? шоб вы знали, ребятки, Германия из СП-2 планирует забирать всего 5% газа, а все остальное транзитом на юг, в Австрию. но это ж, наверное, не кошерно в среду написать про возможную остановку строительства СП-2 предназначенного для транспортировки российского природного газа в Австрию (или Европу). Германия звучит куда привлекательней. тут будут и "Шмеркель" и "фрау Риббентропп", а кто назовет без интернета австрийских политических руководителей? так ото ж... шо же вы, засранцы, ещё накропаете?..
друге - її і зараз иожна перекрити. І шо?
краще розкажи, коли твої молитви іконі трампа дадуть результат і введуть санкції проти сєвпотока?
А коли це буде - в своїх грантодавців спитай, тих, що тобі платять за фейки *****************.
Ти виклав свої фантазії, але яке вони мають відношення до політики США при Трампі? Що, % товарообігу РФ-ЄС якось зменшився? І як гіпотетичні санкції проти ПП-2 його зменшать? Повна алогічність "мислення".
Але в зебуїна, який стоїть на колінах перед ******, яєць нема. так же як і в 73% його зедебілів.
Лучше греться "плохим" американским газом, чем замерзать без " хорошего" кацапского . ! .
Напомнило , из "Кавказской пленницы " - имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! .
не захочуть - не зупинять.
Киргизам в юрті те знати не дано.