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 Политика Украины, Общество
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Все про:сайт (248) ЦИК (3295) Слипачук (68)

 ЦИК запустила новый веб-сайт

3 сентября Центральная избирательная комиссия запустила новый веб-сайт, который полностью заменит предыдущий, созданный еще в 2004 году, который должен стать основным каналом коммуникаций ЦИК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Структурой нового ресурса предусмотрен доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии. Однако с гораздо облегченной процедурой поиска. Так, помимо информации о Комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти соответствующие нормативные акты, узнать любую информацию о выборах, направить электронное обращение и многое другое", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этому будет способствовать современный, адаптивный ко всем мобильным устройствам интерфейс сайта.

"Запустить новый сайт ЦИК было одной из многих первоочередных задач нового состава Комиссии по вопросам коммуникации с избирателями. Перед нами стояла задача разработать простую структуру и удобную навигацию. А главное, сделать сайт адаптивным и учесть все пожелания и предложения огромного количества пользователей, которые понимали, что предыдущий сайт уже слишком устаревший для современного мира. Надеюсь, что такое обновление понравится пользователям", - отметила Председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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Новый сайт ЦИК был разработан при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).

"Успешное администрирование исторически важных выборов в 2019 году стало еще одним подтверждением желания ЦИК быть более прозрачным институтом. Запуск нового сайта Комиссии является проявлением стремления к эффективному обмену информацией, установления диалога и модернизации. Мы в IFES гордимся тем, что при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), британской помощи (UK Aid) от правительства Великобритании и Министерства международных дел Канады становимся частью важных инициатив, которые в дальнейшем улучшают подотчетность организации, доступ к информации и помогают укрепить способность ЦИК администрировать выборы на высоком уровне", - сказал Старший директор, Старший международный советник по выборам Международного фонда избирательных систем (IFES Украина) Питер Эрбен.

Отмечается также, что сайт в ближайшее время будет работать в тестовом режиме. Это сделано для того, чтобы пользователи имели возможность приобщиться к совершенствованию ресурса. 

Источник: https://censor.net.ua/n3146292
 
 
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а ссылки на сайт ЦИК дать не ?
жадность слива веса страницы ?
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Ну кого эта статья интересует и так знает ссылку.
Шо там ее запоминать: cvk.gov.ua
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Сколько денег распилили заплатили разработчикам ? Или своими силам код по сусекам наскребли. Думаю пару миллионов гриваков ЦВК запустила новий вебсайт - Цензор.НЕТ 1237
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ВП-КОНТЕНТ? угу заметил) Это шоб моцкалям сломать было проще Написали на вордпресе, а заплатили как за на друпале
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