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Все про:обстрел (8194) ранение (2187) Донбасс (19283) операция Объединенных сил (1563)

 Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- два раза неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
- около Водяного - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Троицкого - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли населенные пункты Хутор Вильный и Троицкое из 82-мм минометов, - СЦКК

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146291
 
 
 Топ комментарии
 
Порох не собирался мириться с )(уйлом и бойцы давали ответ на огонь. Зеленый наркоша собирается мириться с )(уйлом и запретил отвечать огнем. Кацап, где твоя логика?
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!!!
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ЗЕДЕБІЛИ, ПОЗДОРОВЛЯЮ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
«А ДЛЯ ЧЕГО ИМ ОРУЖИЕ, ОНИ Ж ВОТ-ВОТ ПОМИРЯТСЯ С ПУТИНЫМ»: ТРАМП ЗАСОМНЕВАЛСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ.

https://www.vatra.net.ua/a-dlya-chego-im-oruzhie-oni-zh-vot-vot-pomiryatsya-s-putinym-tramp-zasomnevalsya-v-neobhodimosti-*******-pomoshhi-ukraine/?fbclid=IwAR2-*******************************************************
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Ну дю-ю-ю-юже подобається мені порохоср ..
Замість хаяти Мордор та ***** . нападають на Зеленського .

..Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7332
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Порох не собирался мириться с )(уйлом и бойцы давали ответ на огонь. Зеленый наркоша собирается мириться с )(уйлом и запретил отвечать огнем. Кацап, где твоя логика?
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Дауніто, а чи не тим самим займались зрадофіли/малороси/уставшие коли гавкали порох астанаві вайну, а тепер он воно як то все пукін
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ти теж устал ат вайни гріючи сраку на дивані, зедебільне?
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ти вже стоїш на колінах перед ****** разос із своїм зебуїном та 73% подібних тобі істот?
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А чим ти, зебіле, займався 5 років? І нахріна зброя "партії миру любою ціною"?
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Сподіваюся, всі пам'ятають що більшість ;порохоботів; були проти Трампа?
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"Сподіваюся", що санітари таки тебе таки знайдуть і відвезуть на примусове лікування до психлікарні.
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Не бажай іншим того, через що регулярно проходиш сам.
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А це до чого тут? А ви до речі з за ************* на усю голову Трампа?
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на всю голову ************* є американські дєрьсократи та гейропейські ліберасти, якщо шо.
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Ага, одним неспровокованим, фактично не поясненим "наїздом" на Іран (не підтриманим Европою) трамп через підвищення цін на нафту поклав на рівному місті ***** додаткові десятки млрд. долларів! До чого тут "дєрьсократи та гейропейські ліберасти" (терміни лапотних недофашиків до речі)? А зустрічі з окурком кремлівським з обніманнями, наміри затягти кацапію до Г-8, репетування про надмірну (!!!) допомогу Україні! Трамп відверто відробляє вкладені у нього мордвою гроші...
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і це була їхня дурість. Трамп захищає національні інтереси США, на відміну від дєрьмократів, які під нього лягли. Ну, а якщо 73% зоотєчєствєнніков воліють стати перед ****** на коліна - то чому Трампу має бути більше за них треба?
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Запам'ятайте "трампоборці" - якщо 73% істот проголосувало за прєзіка, що оголосив свою готовність стати перед ****** на коліна, то Трамп не буде -за них відстоювати суверінітет та територіальну цілісність країни, в той час як ці істоти перед ****** на колінах стоятимуть. І я його в цьому вповні підтримую.
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Був в України історичний шанс стати демократичною країною населеною впевненими в своїй ментальній ідентичності особистостями...
Але не судилося. Я не звинувачую нікого, просто запам'ятайте-кожна людина заслуговує на те, що з нею зараз відбувається. Так само можна сказати і про масштаби цілої країни.
Wellcome to Malorussia!
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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Судячі по тому, яких дуже важких поранених привозять до Мєчнікова, то кацапи на конвеєр поставили тренування своїх снайперів по живим мішеням - нашим воїнам! Майже безперешкодно! Втрати кожен день під час цього перемирення! А нові диктатори- керманичі чешуть язиками про що завгодно, тільки не про це, навпаки, брєд про односторонній відвід, ремонт мосту та інші "перестать стрелять". Може прєзік наш твердо заявити: продовжите обстріл - і ми вас...?
Сумно. Пораненим - вижити! ***** і **************- горіти у Пеклі
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Логика уклониста понятна - молчу,значит все хорошо.Но чем руководствуется хомчак?Ведь такими действиями гаранта дойдет до того,что парни начнут увольняться и страна останется без армии.Хомчак,что вам дороже - карьера или страна?Своим слюнтяйством о пленных ВАЗ попал в путинский капкан - хочешь их получить,давай, донбасским убийцам,амнистию и автономию.Но самое печальное,что он не может отдать приказ на адекватный ответ,потому,что сорвется предполагаемый обмен.Хотя он сам не знает будет обмен или нет.Я думаю путин будет таскать,за нос,лошарика еще долго.
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А шо, Хомчаку вперше українських воїнів під розстрвл підставляти?
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четверо... і які поранення не відомо...навряд подряпини
найскорішого одужання соколом ясним і невеликих шрамів...
дуже сумне і болюче те фальшиве і брехливе пєрєміріє хрен зна шо
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зовсім по іншому сприймаєця новина в такій подачі: за минулу добу на дамбасі десять раз встановлено режим припинення вогню
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