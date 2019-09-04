 Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- два раза неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
- около Водяного - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи Троицкого - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Крымского - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
«А ДЛЯ ЧЕГО ИМ ОРУЖИЕ, ОНИ Ж ВОТ-ВОТ ПОМИРЯТСЯ С ПУТИНЫМ»: ТРАМП ЗАСОМНЕВАЛСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ.
https://www.vatra.net.ua/a-dlya-chego-im-oruzhie-oni-zh-vot-vot-pomiryatsya-s-putinym-tramp-zasomnevalsya-v-neobhodimosti-*******-pomoshhi-ukraine/?fbclid=IwAR2-*******************************************************
Замість хаяти Мордор та ***** . нападають на Зеленського .
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Але не судилося. Я не звинувачую нікого, просто запам'ятайте-кожна людина заслуговує на те, що з нею зараз відбувається. Так само можна сказати і про масштаби цілої країни.
Wellcome to Malorussia!
Горіть у пеклі москалі!!!
Сумно. Пораненим - вижити! ***** і **************- горіти у Пеклі
найскорішого одужання соколом ясним і невеликих шрамів...
дуже сумне і болюче те фальшиве і брехливе
пєрємірієхрен зна шо