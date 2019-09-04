 За время оккупации на территорию Крыма незаконно зашли более 600 судов из разных стран, - прокуратура АРК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

"Начиная с 2014 года, на территорию временно оккупированного Крыма незаконно зашли более 600 судов из разных стран", - отметила Диденко.

По ее словам, сейчас у следователей ГУ СБУ в АР Крым находится 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 эпизод о фактах нарушений судами порядка въезда-выезда на территорию оккупированного полуострова, процессуальное руководство которых осуществляется прокуратурой АР Крым.

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Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия". В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2018-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

19 августа Херсонский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по поводу ареста судна "Мрия", на судно наложен арест.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".