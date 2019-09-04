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Все про:строительство (1634) экология (1174) Минрегионразвития (105)

 В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития

В Украине планируют обновить государственные строительные нормы по благоустройству, в частности, в части озеленения, и полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, предлагается высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, которые способствуют более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням "взрывать" покрытия над ними.

"Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками", - говорится в сообщении.

В Минрегионстрое отмечают, что в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже чем 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 тысяч литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146289
 
 
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В Києві, особливо біля метро Дарниця регулярно крали та рубали дерева. Хоч би це ерипинили, а не приймали закони, які ніхто не виконує.
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Чё тут думать? Берёзами всё засадить надо по самый поребрик! Дело говорю.
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Чё-чё? Бярозы ?
Расстрелять бы вас за «чё» и за бярозы.
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В этой области уже всё давно придумано умными людьми. Просто нужно научиться перенимать успешный опыт, а не придумывать велосипед. Да, главное не воровать бюджетные деньги выделенные на эти мероприятия.
Заранее напишу, бо щас начнётся: Кличко ни в чем не виноват, каштаны сами пропали.
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