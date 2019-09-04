 В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, предлагается высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, которые способствуют более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням "взрывать" покрытия над ними.

"Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками", - говорится в сообщении.

В Минрегионстрое отмечают, что в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже чем 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 тысяч литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений.

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