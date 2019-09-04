 Украина проиграла дело в ЕСПЧ по иску общины свидетелей Иеговы в Кривом Роге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в решении суда.

Согласно заявлению, власти Кривого Рога отказались выделить церкви земельный участок для проведения службы, чем нарушили права общины в соответствии со статьей 9 Конвенции и статьи 1 "О защите собственности".

Суд решил, что права иеговистов были ущемлены, так как мэрия города не представила в аренду одному из приходов земельный участок и разрешения на строительство места отправления культа.

Суд признал нарушение этих статей, присудив церкви компенсацию 1000 евро за моральный ущерб и 6000 евро за судебные издержки и расходы.

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