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Все про:Кривой Рог (636) Европейский суд по правам человека (619)

 Украина проиграла дело в ЕСПЧ по иску общины свидетелей Иеговы в Кривом Роге

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить приходу "свидетелей Иеговы" из Кривого Рога компенсацию в размере 7 тысяч евро по делу от 13 апреля 2010 года.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в решении суда.

Согласно заявлению, власти Кривого Рога отказались выделить церкви земельный участок для проведения службы, чем нарушили права общины в соответствии со статьей 9 Конвенции и статьи 1 "О защите собственности".

Суд решил, что права иеговистов были ущемлены, так как мэрия города не представила в аренду одному из приходов земельный участок и разрешения на строительство места отправления культа.

Суд признал нарушение этих статей, присудив церкви компенсацию 1000 евро за моральный ущерб и 6000 евро за судебные издержки и расходы.

Также читайте: Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба

Источник: https://censor.net.ua/n3146288
 
   
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Гнать к чертовой матери этих чертей надо.
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Вы не одиноки в своих желаниях.
Гитлер тоже самое сказал про иеговистов в 1936 году.
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Адик тоже сектантов не любил? По-моему, он только собак любил, вот только не знаю, любил ли он кошек.
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Уж лучше гнать всяких рпцшников или других пгмнутых чем вот этих. Пока что они, как по мне, самые адекватные. Не такие агресивные как пгмнутые. Ко мне приходят, приносят брошурки. Я им вежливо отвечаю что атеист и мы с улыбками прощаемся.
Что не скажешь про рпцешников...
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Свідки Ієгови не адекватні, але я проти репресій за релігійною ознакою. РПЦ є адекватними ворогами України, але і до них не треба репресій. Всі повинні відповідати лише по закону.
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Ali Hasan РПЦ веде підривну діяльність,їм по закону нічого не зробити.
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Треба доказувати де є підривна робота, іншого шляху нема.
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Поузнавайте про них побольше и ваше мнение изменится. Одна из самых опасных сект, ещё саентология во главе с Томом Крузом мозги запудривает наивным буратинам.
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Чому їм не купити земельну ділянку замість вимог до міськради?
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Это люди-одуванчики, их обижать грех! Правда они как минеральная вода и не вредят, и пользы не приносят, но обижать тех, кто не творит зла нельзя!
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У ціх церквах одуванчики ті, кого одуванили. А їхне керівництво є хижаками.
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А ці Свідки Ієгова на расєю та ДурНР іски не подали,де їх заборонили як терорристмчні організації?
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