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Все про:ректор (106) высшее образование (81) медуниверситет (58)

 Коллектив столичного медуниверситета прямым голосованием избрал нового ректора Юрия Кучина

В Национальном медицинском университете им. Богомольца во вторник, 3 сентября, состоялись выборы ректора. Победу во втором туре одержал Юрий Кучин – первый проректор по науково-педагогической работе и последипломному образованию.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о результатах голосовании Кучин обнародовал в Фейсбуке. 

Явка во втором туре составила 75%. В голосовании приняли участие 1356 из 1811 членов трудового коллектива учебного заведения. Голос за Кучина отдали 1206 или 89% избирателей. Против проголосовали 136 человек, 14 бюллетеней были признаны испорченными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ им. Богомольца

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.

Источник: https://censor.net.ua/n3146284
 
 
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