 СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.
Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.
Чтобы избежать уголовной ответственности, директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
(C)
@tendertorg21
🤔
Владельцев за жопу берите
Все у нас получится ✌🏻
какая разница с точки зрения Закона
между закупками газа угля нефти дизеля в РФ и ордло и тем чем занималась барышня