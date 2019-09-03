 СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

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Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

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