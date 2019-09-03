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 СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО

Задержана одна из организаторов схемы поставки пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

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Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

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СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146277
 
   
 Топ комментарии
 
Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр.
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@tendertorg21
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лесбиянка под прикрытием готовилась в маршу ЛГБТ СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2192
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Єта.Русккєє риб"яти.,вЯлікия очінь. Криваві,підлі,лукаві,невдячні.Безрідні виродки.
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Где ж теперь эти Шариковы харчеваться будут?
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А дурненькі добрі хахли пожаліють,нагодують,пригріють на грудях зміюк знов.
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так наградіть нада! Он красний крєст та ахматов сотнями тон постачають харч сєпаратістам
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так её задержали ж не за поставку харча.. а за возврат НДС за этот харч.
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тьотка вкрай оборзєла - кк і ахмєтка хоть ндс нє трєбуют за харч
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Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр.
(C)
@tendertorg21
🤔
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А кто-то здесь ратует за возмещение НДС во избежание двойного налогообложения.. Вот видите, кому деньги от возмещения идут.
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Деньги вообще надо запретить по причине: вот видите, кому они идут
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Много что может рассказать тётя и не только о "коммерческой деятельности". " А пока пущай подольше посидит ведьма в холодной. Кафтан,кокошник, шушпан,помаду,кисет с табаком и поршни отобрать, выдать лапти лыковые,рубаху из рогожки и порты из холста. Стряпчего не предоставлять, в трапезах отказать,челобитную писать не позволять". Пристав судных дел посольского приказу Новожилов.
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Директор это фигня, может, вообще свадебная генеральша

Владельцев за жопу берите
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Ты Лала ,как будто из другой планеты...я даже завидую теббе в хорошем смысле
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кто мне обьяснит
какая разница с точки зрения Закона
между закупками газа угля нефти дизеля в РФ и ордло и тем чем занималась барышня
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