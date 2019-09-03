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 Юнкер и Туск поздравили Гончарука с премьерством и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ. ДОКУМЕНТ

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск в совместном письме поздравили Алексея Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины.

Соответствующий документ опубликовал Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.

"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письме.

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В нем также подчеркивается, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании незаконной аннексии Крыма".

Туск и Юнкер также призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле на благо граждан Украины и ЕС, и пожелали Гончаруку успешного срока на посту премьера.

Юнкер и Туск поздравили Гончарука с премьерством и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ 01

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Напомним, Верховная Рада Украины 29 августа одобрила состав нового правительства. Премьер-министром избрали Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3146275
 
   
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