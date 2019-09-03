 Юнкер и Туск поздравили Гончарука с премьерством и заверили в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ. ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ опубликовал Юнкер, информирует Цензор.НЕТ.
"Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письме.
В нем также подчеркивается, что Евросоюз "остается привержен мирному урегулированию конфликта на востоке Украины" и "непреклонен в своем непризнании незаконной аннексии Крыма".
Туск и Юнкер также призвали совместными усилиями воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации и свободной торговле на благо граждан Украины и ЕС, и пожелали Гончаруку успешного срока на посту премьера.
Напомним, Верховная Рада Украины 29 августа одобрила состав нового правительства. Премьер-министром избрали Алексея Гончарука.
https://youtu.be/dwnAjeYs3_8
https://voi.com.ua/news/1221349/
Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу
Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.
Він спілкувався з народним депутатом від Слуги народу Юрієм Камельчуком