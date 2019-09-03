 Беларусь "наглухо" закрыла границу только для нелегальной деятельности, - представитель Госпогранкомитета РБ Бычковский

Об этом в рассказал в комментарии изданию "УНН" представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, в настоящий момент граница Республики Беларусь функционирует. Пункты пропуска наши обеспечивают пропуск иностранцев, граждан республики Беларусь, лиц без гражданства в соответствии с действующими нормами международного права, международными договоренностями и тд. То есть, речь идет и шла о том, что требовалось поставить глухой заслон нелегальной деятельности через границу. И это фактически в настоящий момент исполнено. Органы пограничной службы обеспечивают надлежащий уровень пограничной безопасности... Резких изменений обстановки на сегодняшний день у нас в этом направлении нет", - заявил Бычковский.

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Таким образом, по его словам, в заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла о нелегальной деятельности, которая разворачивалась через границу Украина-Беларусь.

"Нам пришлось действительно закрыть границу, как выразился президент (Беларуси Александр Лукашенко. - Ред.) "наглухо", для тех негативных моментов, которые могли проникнуть на территорию Республики Беларусь", - уточнил Бычковский.

"Речь шла, конечно же, о возможном перемещении оружия через государственную границу, боеприпасов, взрывчатых веществ, ну и всего того, что, в принципе, может нелегально через границу перемещаться. Ну, в том числе, наверное, речь шла и о тех лицах, которые каким-либо образом причастны к преступной международной деятельности, в том числе террористической", - добавил представитель Госпогранслужбы Беларуси.

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Бычковский отметил, что, начиная с 2014-2015 года, статистически в направлении Украины пограничники фиксировали достаточно серьезное увеличение фактов попыток перемещения через государственную границу предметов, связанных с оружием.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.