 Беларусь "наглухо" закрыла границу только для нелегальной деятельности, - представитель Госпогранкомитета РБ Бычковский

Об этом в рассказал в комментарии изданию "УНН" представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, в настоящий момент граница Республики Беларусь функционирует. Пункты пропуска наши обеспечивают пропуск иностранцев, граждан республики Беларусь, лиц без гражданства в соответствии с действующими нормами международного права, международными договоренностями и тд. То есть, речь идет и шла о том, что требовалось поставить глухой заслон нелегальной деятельности через границу. И это фактически в настоящий момент исполнено. Органы пограничной службы обеспечивают надлежащий уровень пограничной безопасности... Резких изменений обстановки на сегодняшний день у нас в этом направлении нет", - заявил Бычковский.
Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко
Таким образом, по его словам, в заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла о нелегальной деятельности, которая разворачивалась через границу Украина-Беларусь.
"Нам пришлось действительно закрыть границу, как выразился президент (Беларуси Александр Лукашенко. - Ред.) "наглухо", для тех негативных моментов, которые могли проникнуть на территорию Республики Беларусь", - уточнил Бычковский.
"Речь шла, конечно же, о возможном перемещении оружия через государственную границу, боеприпасов, взрывчатых веществ, ну и всего того, что, в принципе, может нелегально через границу перемещаться. Ну, в том числе, наверное, речь шла и о тех лицах, которые каким-либо образом причастны к преступной международной деятельности, в том числе террористической", - добавил представитель Госпогранслужбы Беларуси.
Также на Цензор.НЕТ: Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу, существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко
Бычковский отметил, что, начиная с 2014-2015 года, статистически в направлении Украины пограничники фиксировали достаточно серьезное увеличение фактов попыток перемещения через государственную границу предметов, связанных с оружием.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.
В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.
Свободный интернет и демократические выборы в Украине - вот главный жупел для этих ретроградов.
А теперь пытаются клованом пугать
Но с вами согласен полностью - постсовеоские автократии и клептократии всерьез напуганы политическими процессами Украины.
Успех вашей страны - "черенок в ж@пу" этих маргиналов и деградантов
Выстояли против "новососии" - лягут под Новый Иерусалим.
В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.
В конце августа премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.