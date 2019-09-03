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Все про:Беларусь (2865) граница (3244)

 Беларусь "наглухо" закрыла границу только для нелегальной деятельности, - представитель Госпогранкомитета РБ Бычковский

Говоря о "наглухо" закрытой границе с Украиной, президент Беларуси Александр Лукашенко имел в виду заслон для нелегальной деятельности.

Об этом в рассказал в комментарии изданию "УНН" представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, в настоящий момент граница Республики Беларусь функционирует. Пункты пропуска наши обеспечивают пропуск иностранцев, граждан республики Беларусь, лиц без гражданства в соответствии с действующими нормами международного права, международными договоренностями и тд. То есть, речь идет и шла о том, что требовалось поставить глухой заслон нелегальной деятельности через границу. И это фактически в настоящий момент исполнено. Органы пограничной службы обеспечивают надлежащий уровень пограничной безопасности... Резких изменений обстановки на сегодняшний день у нас в этом направлении нет", - заявил Бычковский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

Таким образом, по его словам, в заявлении президента Беларуси Александра Лукашенко речь шла о нелегальной деятельности, которая разворачивалась через границу Украина-Беларусь.

"Нам пришлось действительно закрыть границу, как выразился президент (Беларуси Александр Лукашенко. - Ред.) "наглухо", для тех негативных моментов, которые могли проникнуть на территорию Республики Беларусь", - уточнил Бычковский.

"Речь шла, конечно же, о возможном перемещении оружия через государственную границу, боеприпасов, взрывчатых веществ, ну и всего того, что, в принципе, может нелегально через границу перемещаться. Ну, в том числе, наверное, речь шла и о тех лицах, которые каким-либо образом причастны к преступной международной деятельности, в том числе террористической", - добавил представитель Госпогранслужбы Беларуси.

Также на Цензор.НЕТ: Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу, существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко

Бычковский отметил, что, начиная с 2014-2015 года, статистически в направлении Украины пограничники фиксировали достаточно серьезное увеличение фактов попыток перемещения через государственную границу предметов, связанных с оружием.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

В то же время, в Госпогранслужбе Украины заявили, что служба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

Источник: https://censor.net.ua/n3146274
 
 
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а до этого была открыта? Беларусь "наглухо" закрыла границу только для нелегальной деятельности, - представитель Госпогранкомитета РБ Бычковский - Цензор.НЕТ 454а куда ж теперь гродненская табачная фабрика будет сигареты сплавлять?
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Читать следует между строк - Лукашенко пугает экспорт свободомыслия, народовластия и справедливого возмездия для узурпаторов власти, коррупционеров и коллаборационистов.
Свободный интернет и демократические выборы в Украине - вот главный жупел для этих ретроградов.
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Учитывая мое беларуское гражданство - правильнее сказать импорт украинского свободомыслия...
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Да, раньше вату пугали Петей, мол, смысл менять шило на мыло. Посмотрите на Украину: там после Януковича пришёл такой же, только олигарх. Та же коррупция, все то же.

А теперь пытаются клованом пугать
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Я не был горячим поклонником Зеленского - он для меня выскочил как черт из табакерки. Я не смотрел "Голоборрдько" и не расценивал всерьез его политические амбиции. Я был очарован Революцией достоинства и начал следить за политической жизнью Украины.
Но с вами согласен полностью - постсовеоские автократии и клептократии всерьез напуганы политическими процессами Украины.
Успех вашей страны - "черенок в ж@пу" этих маргиналов и деградантов
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Вот как раз стране может скоро и прийти "черенок в ж@пу"
Выстояли против "новососии" - лягут под Новый Иерусалим.
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Подготовленный в правительстве Беларуси проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения правителю Александру Лукашенко. Об этом РБК заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.
В конце августа премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.
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