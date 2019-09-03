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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) Разумков Дмитрий (180)

 Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 20 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вечером во вторник, 3 сентября, закрыл пленарное заседание парламента. Народные депутаты завершили работу после 20:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3146273
 
   
 Топ комментарии
 
это ложь.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
вересень 2019 року - січень 2020 року
ВЕРЕСЕНЬ
тиждень з 02 по 06
02.09
Засідання Погоджувальної ради.
03.09
Відкриття сесії. Пленарні засідання.
04-06.09
Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
тиждень з 09 по 13
09.09
Засідання Погоджувальної ради. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
10.09
Пленарні засідання.
11.09
Пленарні засідання.
12.09
Пленарні засідання.
13.09
Пленарні засідання.
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Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 20 сентября - Цензор.НЕТ 3046
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 мин.21 минуту назад

ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
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Звиздуйте, бо вже задрали своїми ідеями.
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Антракт! В следующем акте новые репризы, публика жуёт шаурму в буфетах и ждёт с нетерпением.
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пошли выдумывать новые заголовки для законов - без текста
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барыжат "новые лица" Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 4018
https://voi.com.ua/news/1221349/

Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу
Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.
Він спілкувався з народним депутатом від Слуги народу Юрієм Камельчуком
 показать весь комментарий
 
это ложь.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
вересень 2019 року - січень 2020 року
ВЕРЕСЕНЬ
тиждень з 02 по 06
02.09
Засідання Погоджувальної ради.
03.09
Відкриття сесії. Пленарні засідання.
04-06.09
Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
тиждень з 09 по 13
09.09
Засідання Погоджувальної ради. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
10.09
Пленарні засідання.
11.09
Пленарні засідання.
12.09
Пленарні засідання.
13.09
Пленарні засідання.
 показать весь комментарий
 
 
Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 20 сентября - Цензор.НЕТ 3046
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 мин.21 минуту назад

ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
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Едва 😁😁 все были против
Массовые протесты потрясли Украину
Рейтинг Зеленского упал с 30% в апреле до 60% в июле
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У СН по партийным спискам плюс мажоритарщики 60% Рады
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Пффф, геніальна арифметика. А нічого, що за партійні списки і за мажоритарщиків голосували одні й ті ж виборці? Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724 Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724 Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724
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Как и за любую другую политическую силу и мажоритарщика
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Хаха, комусь треба у школу йти вчити, як рахуються відсотки... Для рейтингу мажоритарка і партійні списки не сумуються, бо тоді сумарно у всіх партій буде більше 100%))) От чому серед виборців Зе не зустрічав жодного інтелектуала?
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Десь тут ошивається та дурью мається.
Анекдот згадала:
- Вовику скоро 20 лет исполняется, не знаю, что ему подарить.
- Смотря, чем он увлекается.
- Да ничем, дурью мается.
- Ну, так дурь и подари.
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Звиздуйте, бо вже задрали своїми ідеями.
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Я постійно думала, про що мені нагадує робота ВР 9 скликання і зрозуміла: ТВ шоу - дпакомандне естафетне змагання. Причому чим небезпечніша естафета, ну тим яскравіше шоу. Нічого особистого, лише порівняння.
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Мабуть таки 10го, а не 20го Вересня. Журналісти вже втомились.
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Хахаха, и какие важные законы разработал президент за 100 дней и рада приняла его законы как не отложные ? Разве закон о снятие неприкосновенности является очень важным на сегодня , больше чем законы об экономике ? Вы ещё не поняли что вас развели и зеля чем ничего не должен?
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