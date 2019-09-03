 Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 20 сентября

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер напомнил, что, согласно расписанию сессии, депутаты должны посвятить 4, 5 и 6 сентября работе в комитетах.
На следующее пленарное заседание Рада соберется во вторник, 20 сентября.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер напомнил, что, согласно расписанию сессии, депутаты должны посвятить 4, 5 и 6 сентября работе в комитетах.
На следующее пленарное заседание Рада соберется во вторник, 20 сентября.
https://voi.com.ua/news/1221349/
Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу
Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.
Він спілкувався з народним депутатом від Слуги народу Юрієм Камельчуком
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
вересень 2019 року - січень 2020 року
ВЕРЕСЕНЬ
тиждень з 02 по 06
02.09
Засідання Погоджувальної ради.
03.09
Відкриття сесії. Пленарні засідання.
04-06.09
Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
тиждень з 09 по 13
09.09
Засідання Погоджувальної ради. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
10.09
Пленарні засідання.
11.09
Пленарні засідання.
12.09
Пленарні засідання.
13.09
Пленарні засідання.
Тётя Роза @Anakoyher 21 мин.21 минуту назад
ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
Массовые протесты потрясли Украину
Рейтинг Зеленского упал с 30% в апреле до 60% в июле
Анекдот згадала:
- Вовику скоро 20 лет исполняется, не знаю, что ему подарить.
- Смотря, чем он увлекается.
- Да ничем, дурью мается.
- Ну, так дурь и подари.