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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) Разумков Дмитрий (180)

 Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 10 сентября

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вечером во вторник, 3 сентября, закрыл пленарное заседание парламента. Народные депутаты завершили работу после 20:00.1

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3146273
 
 
 Топ комментарии
 
Звиздуйте, бо вже задрали своїми ідеями.
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Антракт! В следующем акте новые репризы, публика жуёт шаурму в буфетах и ждёт с нетерпением.
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Я постійно думала, про що мені нагадує робота ВР 9 скликання і зрозуміла: ТВ шоу - дпакомандне естафетне змагання. Причому чим небезпечніша естафета, ну тим яскравіше шоу. Нічого особистого, лише порівняння.
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Антракт! В следующем акте новые репризы, публика жуёт шаурму в буфетах и ждёт с нетерпением.
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пошли выдумывать новые заголовки для законов - без текста
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барыжат "новые лица" Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 4018
https://voi.com.ua/news/1221349/

Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу
Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.
Він спілкувався з народним депутатом від Слуги народу Юрієм Камельчуком
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И что там скандального? Желтушный заголовок не по сути
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это ложь.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
вересень 2019 року - січень 2020 року
ВЕРЕСЕНЬ
тиждень з 02 по 06
02.09
Засідання Погоджувальної ради.
03.09
Відкриття сесії. Пленарні засідання.
04-06.09
Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
тиждень з 09 по 13
09.09
Засідання Погоджувальної ради. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
10.09
Пленарні засідання.
11.09
Пленарні засідання.
12.09
Пленарні засідання.
13.09
Пленарні засідання.
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В статье написано 20-е 😱
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Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 20 сентября - Цензор.НЕТ 3046
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 мин.21 минуту назад

ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
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Едва 😁😁 все были против
Массовые протесты потрясли Украину
Рейтинг Зеленского упал с 30% в апреле до 60% в июле
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У СН по партийным спискам плюс мажоритарщики 60% Рады
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Пффф, геніальна арифметика. А нічого, що за партійні списки і за мажоритарщиків голосували одні й ті ж виборці? Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724 Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724 Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1724
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Как и за любую другую политическую силу и мажоритарщика
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Хаха, комусь треба у школу йти вчити, як рахуються відсотки... Для рейтингу мажоритарка і партійні списки не сумуються, бо тоді сумарно у всіх партій буде більше 100%))) От чому серед виборців Зе не зустрічав жодного інтелектуала?
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Общий результат по составу Рады все равно виден
Выборка достаточно большая

Не везде где победила СН прошёл их мажоритарщик
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Ясно, що я тут пояснюю... Комусь треба в школу!
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Ну і так, для довідки: процент місць в Ради не повністю відображає підтримку населення, бо в Раді не враховані думки тих людей, які проголосували за партії, які в Раду не попали... А таких у нас набирається (на секундочку!) аж 22%. Плюс ті, хто взагалі не голосував...
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😁😁 выборка в десятки миллионов считается достаточной
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Причому тут вибірка, блін? По математиці 2 було??? Мова не про вибірку, а про пересікання площин...
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😁 в универе по матстату было отл
Отсюда помню выборки, тренды, экстраполяцию

Но могу обсудить с тобой таблицу умножения, если хочешь 😁
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Воно і видно Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 491

Просте питання: у нас умовно 90% українців виступає за боротьбу з корупцією і 90% за посадки чиновників корупціонерів.
Чи значить це, що за боротьбу з корупцією і посадки чиновників-корупціонерів у нас виступає 180% населення?)))))))))))))))))))
От якось так із рейтингами мажоритарки і партій...
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Я сам тролю)))) Щоб більше народу бачило інтелект типового зе-фаната))))
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Нет, не значит

Но это и не значит, что 90% в первом случае совпадает с 90% во втором. Возможно, что за посадку коррупционеров всего лишь 70% из первых 90%. Все что угодно возможно.

И то, что мажоритащики от СН не победили на всех участках, где прошла СН подтверждает это.

А итоговые результаты в Раду - это показательный срез общества, как ни крути.
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Возможно, что за посадку коррупционеров всего лишь 70% из первых 90%.

Все ясно, я окончатєльно зрозумів, який з тебе математик))))) Це не універ, це блін третій клас школи...
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Не знаешь, как слиться, бедолажный?

90% против коррупции
И 90% за посадку коррупционеров

Вполне возможно что из 90% за посадку всего лишь 70% из первых 90% которые против коррупции
А остальные 20% - не из них

Комбинаторику тебе в школе не преподавали? А социологию?
Ну да, ПТУ - это не универ )

И контрольным. Какой % мажоритарщиков у СН?
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Капец я бы ребёнку-школьнику уже бы объяснила
Но твердолобая соя

Африканыч, упрощу тебе задачу: математика кроме арифметики агенткремля 😁
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Не звертайте уваги, це брехуха з Германії. Сьогодні вона бреше про одне, завтра забуває, а післязавтра знову бреше про те ж але по другому. Тут не шкільний вчитель по математиці потрібний а психіатр
🤔😂🤣😂🤣
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неважливо.
у зе 254 депутати..
Народ відімстив за "дрібне підсиралово" ,БПП, котре не проголосувало за відміну мажоритарки.. тоді у Зе було би 42 відсотки,а не 60.
Хитрий Пєтя КОНКРЕТНО обісрався..)

він планував інше -провести по мажоритарці більшість ..
Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня - Цензор.НЕТ 1247
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Нам треба була не лише відміна мажоритарки, але й відкриті списки. Зе їх в Раду не подав і не захотів чекати, поки Рада прийме виборчий кодекс, де вони прописані (а Рада таки прийняла цей кодекс і відкриті списки в червні, але вже було пізно - кампанія почалась). Мені плювати на зе і БПП (вважаю їх рівноцінно паршивими). Зе поступив як політик, а не як державний діяч. Державний діяч почекав би введення відкритих списків, а потім оголошував би вибори!
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Зе предлагал и отмену мажоритарки и открытые списки на встрече с лидерами и представителями фракций в мае
Никто из них не согласился
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Відкриті списки прийняли в Раді 11 липня 2019 року... Раніше прийняти не могли, бо там в закон 500+ правок внесли добрі мажоритарники.

Якби Зе так не спішив провести вибори в Раду (поки в нього рейтинг високий), а почекав би місяць, то були б вибори за відкритими списками
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Десь тут ошивається та дурью мається.
Анекдот згадала:
- Вовику скоро 20 лет исполняется, не знаю, что ему подарить.
- Смотря, чем он увлекается.
- Да ничем, дурью мается.
- Ну, так дурь и подари.
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- сага, ваш додік сільно увлєкаєца сіонізьмом
- ой шо ві, гоза, всє мальчікі в йєго возгастє етім увлєкаюца
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Звиздуйте, бо вже задрали своїми ідеями.
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Я постійно думала, про що мені нагадує робота ВР 9 скликання і зрозуміла: ТВ шоу - дпакомандне естафетне змагання. Причому чим небезпечніша естафета, ну тим яскравіше шоу. Нічого особистого, лише порівняння.
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Мабуть таки 10го, а не 20го Вересня. Журналісти вже втомились.
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Хахаха, и какие важные законы разработал президент за 100 дней и рада приняла его законы как не отложные ? Разве закон о снятие неприкосновенности является очень важным на сегодня , больше чем законы об экономике ? Вы ещё не поняли что вас развели и зеля чем ничего не должен?
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***
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
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Верещу. Журналістка спіймала у кулуарах парламенту Пояркова і питає які в нього враження, і що він думає про команду Зеленського у Верховній Раді. А він ій: "А що ви до мене звертаєтесь? Запитайте у лікаря" 😂😆😂
(C)
@natohawks
😂🤣😂🤣😂
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