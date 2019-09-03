 Депутаты до конца недели ушли работать в комитеты и вернутся в зал на пленарное заседание 10 сентября

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер напомнил, что, согласно расписанию сессии, депутаты должны посвятить 4, 5 и 6 сентября работе в комитетах.
На следующее пленарное заседание Рада соберется во вторник, 10 сентября.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Спикер напомнил, что, согласно расписанию сессии, депутаты должны посвятить 4, 5 и 6 сентября работе в комитетах.
На следующее пленарное заседание Рада соберется во вторник, 10 сентября.
https://voi.com.ua/news/1221349/
Вугілля з Росії: скандальну переписку Геруса злили в мережу
Представника Президента Володимира Зеленського Андрія Геруса засікли на переписці про російське вугілля на засіданні Кабміну.
Він спілкувався з народним депутатом від Слуги народу Юрієм Камельчуком
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання
вересень 2019 року - січень 2020 року
ВЕРЕСЕНЬ
тиждень з 02 по 06
02.09
Засідання Погоджувальної ради.
03.09
Відкриття сесії. Пленарні засідання.
04-06.09
Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
тиждень з 09 по 13
09.09
Засідання Погоджувальної ради. Робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
10.09
Пленарні засідання.
11.09
Пленарні засідання.
12.09
Пленарні засідання.
13.09
Пленарні засідання.
Тётя Роза @Anakoyher 21 мин.21 минуту назад
ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
Массовые протесты потрясли Украину
Рейтинг Зеленского упал с 30% в апреле до 60% в июле
Выборка достаточно большая
Не везде где победила СН прошёл их мажоритарщик
Отсюда помню выборки, тренды, экстраполяцию
Но могу обсудить с тобой таблицу умножения, если хочешь 😁
Просте питання: у нас умовно 90% українців виступає за боротьбу з корупцією і 90% за посадки чиновників корупціонерів.
Чи значить це, що за боротьбу з корупцією і посадки чиновників-корупціонерів у нас виступає 180% населення?)))))))))))))))))))
От якось так із рейтингами мажоритарки і партій...
Но это и не значит, что 90% в первом случае совпадает с 90% во втором. Возможно, что за посадку коррупционеров всего лишь 70% из первых 90%. Все что угодно возможно.
И то, что мажоритащики от СН не победили на всех участках, где прошла СН подтверждает это.
А итоговые результаты в Раду - это показательный срез общества, как ни крути.
Все ясно, я окончатєльно зрозумів, який з тебе математик))))) Це не універ, це блін третій клас школи...
90% против коррупции
И 90% за посадку коррупционеров
Вполне возможно что из 90% за посадку всего лишь 70% из первых 90% которые против коррупции
А остальные 20% - не из них
Комбинаторику тебе в школе не преподавали? А социологию?
Ну да, ПТУ - это не универ )
И контрольным. Какой % мажоритарщиков у СН?
Но твердолобая соя
Африканыч, упрощу тебе задачу: математика кроме арифметики агенткремля 😁
🤔😂🤣😂🤣
у зе 254 депутати..
Народ відімстив за "дрібне підсиралово" ,БПП, котре не проголосувало за відміну мажоритарки.. тоді у Зе було би 42 відсотки,а не 60.
Хитрий Пєтя КОНКРЕТНО обісрався..)
він планував інше -провести по мажоритарці більшість ..
Никто из них не согласился
Якби Зе так не спішив провести вибори в Раду (поки в нього рейтинг високий), а почекав би місяць, то були б вибори за відкритими списками
Анекдот згадала:
- Вовику скоро 20 лет исполняется, не знаю, что ему подарить.
- Смотря, чем он увлекается.
- Да ничем, дурью мается.
- Ну, так дурь и подари.
- ой шо ві, гоза, всє мальчікі в йєго возгастє етім увлєкаюца
- Вано, скоко будєт дважди два?
- пят
- садісь, два! Серго, скоко будєт дважди два?
- три
- садісь, два! Міхо, скоко будєт дважди два?
- двеннадцат!
- ну-у-у, нет. Где-то так сем-восем, но не двеннадцат
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i2.rozetka.ua/goods/12484502/89016039_images_12484502090.jpg&imgrefurl=https://rozetka.com.ua/89016039/p89016039/&docid=SmXus7y6yFXROM&tbnid=dDxT0PmymX5GIM:&vet=1&w=1024&h=751&source=sh/x/im
(C)
@natohawks
😂🤣😂🤣😂