 "Партнер с отличным послужным списком", - вице-президент Еврокомиссии Шефчович о новом главе Минэнергетики Оржеле

Об этом Шефчович написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким замечательным опытом в области энергетики и энергетического перехода, учитывая задачи, которые у него впереди, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал Шефчович.

Украинский министр пока не прокомментировал итоги разговора с Шефчовичем.

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца 2019 года по модели, определенной еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Оржеля на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.