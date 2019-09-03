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 Политика Украины
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Все про:Минэнергоугля (536) Алексей Оржель (2)

 "Партнер с отличным послужным списком", - вице-президент Еврокомиссии Шефчович о новом главе Минэнергетики Оржеле

Вице-президент Европейской Комиссии Шефчович сообщил, что провел во вторник продуктивный телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем.

Об этом Шефчович написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел продуктивную дискуссию с новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким замечательным опытом в области энергетики и энергетического перехода, учитывая задачи, которые у него впереди, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал Шефчович.

Украинский министр пока не прокомментировал итоги разговора с Шефчовичем.

Партнер с отличным послужным списком, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович о новом главе Минэнергетики Оржеле 01

Также на Цензор.НЕТ: Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца 2019 года по модели, определенной еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Оржеля на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: https://censor.net.ua/n3146271
 
 
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Глава ассоциации возобновляемой энергетики - это классное назначение

Бог в помощь!
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Но не на Майдане
Вы, соя, так любите Майдан везде тулить
Только вы там не были
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