 САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование и незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.

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