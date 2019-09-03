 САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование и незадекларированным авто.
В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.
ржунимагу...(аж корчит)))))
🤔😄
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
Кто то уже принимает ставки когда у петюни нервы сдадут и оно со всем семейством пятки покажет?
Особенно если гонтареву и вовка департируют.....
Хотя у петюни хватит грошей прислать им Киевский с полонием
Про Титанів корупції типу Пашинського, або Кононєнко пан спецпрокурор навіть поки і думати боїться