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 Политика Украины
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Все про:САП (1136) Корчак (170) НАПК (727)

 САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование и незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сделали инструментом для сведения счетов, - Холодницкий о деле Корчак

САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146270
 
   
 Топ комментарии
 
це та курва, яка торгувала перевіркою декларацій і повністю завалила роботу НАПК, за що й виписала собі премію САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5529
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Ей предъявляют сокрытие приобретения паркоместа?
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
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ой-ё-ёй.. паркоместо и авто... это и все ее пригрешения???
ржунимагу...(аж корчит)))))
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ой-ё-ёй.. паркоместо и авто... это и все ее пригрешения???
ржунимагу...(аж корчит)))))
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все, на что нашли доказательную базу САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6653
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если эту даму посадят за неуказанное паркоместо это будет веселая шутка от 95 квартала САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9921
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порошком нужно стирать,а не нюхать,а то насмотрелся фильмов в клубе
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там всё тяжело... посмотри на её лицо... это подружка яйценюка... Её смело можно брать за патлы, там клейма ставить негде. Даже лень рассказывать) САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6040
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це та курва, яка торгувала перевіркою декларацій і повністю завалила роботу НАПК, за що й виписала собі премію САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5529
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Если бы Порошенко только знал,он бы это так не оставил,отрубил бы руки как ниндзя САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9720
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Все правильно, это подкоп под Петю, выйти на него можно только через расставленных им же шестерок.
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Ей предъявляют сокрытие приобретения паркоместа?
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
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Аль Капоне посадили в тюрьму за неуплату налогов. Он там и сдох!
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как бы корчак за то сокрытие ей условное не дали САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5484
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яке умовне? чиста адміністративна справа - і всі строки вже пройшли! Треба вибачитися - і виплатити компенсацію за аморальні збитки .
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Паркоместо,это только мизинец,торчащий из земли. Когда полизе тило,тогда и масштаб будет виден. "О сколько нам открытий чудных..." ,но дальше текст другой будет.
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надо срочно вводить фейс контроль в гос.органы
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ДОКОЛЕ? Таварищи, доколе этот нехороший человек будет третировать нас? Он замахнулся даже на непорочную Корчак. Если его не остановить, этот клован, чего доброго, на Пера Лексеичя **** возведеть!
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Э не,если Порошенко выдать куйлу это будет не наказание,а дача в подмосковье САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7514Непременно в Украине сидеть будет
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сколько сот тысяч "премии" себе не выписывай, а конец будет в СИЗО!)))))))))))))
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Ага.... Усе веселее и веселее....
Кто то уже принимает ставки когда у петюни нервы сдадут и оно со всем семейством пятки покажет?
Особенно если гонтареву и вовка департируют.....
Хотя у петюни хватит грошей прислать им Киевский с полонием
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невже справедлива кара наздожене цю нікчемну сучку? цю падаль, яка свідомо, за вказівкою парашенки повністю завалила роботу НАЗК, і за це ще й премії собі виписувала. Зе-команді респект.
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Холодницький несміливо закинув перший камінчик в город Корчак і вичикує - буде йому хтось дзовнити і сварити, чи ні?
Про Титанів корупції типу Пашинського, або Кононєнко пан спецпрокурор навіть поки і думати боїться САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4032
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