 Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский заявил, что готов стать донором органов. ВИДЕО

Речь о донорстве зашла на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовала основательница "Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец.
"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы ли мы отдать свои органы, чтобы спасти жизни других?" - спросил чиновник у присутствующих и продемонстрировал свое согласие, подняв руку.
Вместе с министром руку подняли 21 из 24 участников встречи.
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Напомним, с 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.
поэтому, пусть не треплется, тем более, вероятно, он хочет еще пожить))
Но не это главное.
Трансплантация разрешается когда умер мозг.
Заполняешь их и в случае смерти становишься донором органов
Старая европейская практика
Он может и без головы жить.
а в министры чего пошел ?
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
Там просто брали людей в плен и вырезали органы не под общей анестезией.
Т.е. человек еще некоторое время живет и ничего не чувствует но его уже выпотрошили.
Жесть конечно.
100% не виконає.
Їздить міністр по міністерству на самокаті, на шиї табличка: Які ви всі примітиви, а от я себе на органи віддам.
Шмаркля, зрада, реванш. Проверено электроникой.
Просто теперь начнутся политически мотивированные расправы и переделы.
Все будет как в Африке.
Вожди с палками в носу будут бороться за место под солнцем.
Мы так мало про них знаем.
Во 2-х - кому сдалась его лысая голова, больная печень, поджелудочная и маленьки пенис ?