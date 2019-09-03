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 Общество
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Все про:донор (56) трансплантация (83) Бородянский Владимир (3)

 Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский заявил, что готов стать донором органов. ВИДЕО

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о готовности стать донором органов в случае "неспособности жить".

Речь о донорстве зашла на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовала основательница "Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец.

"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы ли мы отдать свои органы, чтобы спасти жизни других?" - спросил чиновник у присутствующих и продемонстрировал свое согласие, подняв руку.

Вместе с министром руку подняли 21 из 24 участников встречи.

Также на Цензор.НЕТ: Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Напомним, с 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3146269
 
 
 Топ комментарии
 
До речі, серйозне питання. Тільки не на цензорі його обговорювати, бо штатні боти все засруть.
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Объявление
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
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Так нащо ти в міністри йшов? Треба було в донори.
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Давай!!!! Только, я так понимаю, все это бла, бла, бла.....
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доноры органов, должны быть молодыми и здоровыми, и при изымании органов - быть еще живыми, органы трупов не годятся для донорства.
поэтому, пусть не треплется, тем более, вероятно, он хочет еще пожить))
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Годятся. Со свеженьких трупов во время ВОВ даже кровь брали для переливания, а кровь, как известно, тоже орган. Да и сейчас в моргах тоже кое-что забирают (нелегально).
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Желательно чтоб они вс стали донорами и как можно скорее их органы достались нормальным людям.
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А кокс какие органы поражает? Может их органы для трансплантации и не годятся
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Может быть.
Но не это главное.
Трансплантация разрешается когда умер мозг.
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До речі, серйозне питання. Тільки не на цензорі його обговорювати, бо штатні боти все засруть.
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Та взагалі ніде нічого обговорювати не потрібно. Ані в Раді, ані в Кабміні, навіть на сайтах. Все порішає ЗЕко-***** без обговорень
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У нас выдают такие карточки
Заполняешь их и в случае смерти становишься донором органов

Старая европейская практика
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Не в нашей стране. Умер в 25 от насморка, но вы знаете сколько людей спасли его органы. Богатых людей.
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З часом краііна зміниться. Або ми помремо))
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Понимает, что такие органытолько в утиль, поэтому и грузит лохов.
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Так нащо ти в міністри йшов? Треба було в донори.
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Так можно быть ними одновременно,вот скажем тебе нужна пересадка головы,а он готов помочь,разве не круто?
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Все правильно.
Он может и без головы жить.
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Хотел быть министром здравоохренения, вот по инерции и понесло...
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Объявление
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
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Які ж ви, пєтюшки, примітивні.По яких смітниках вас назбирали?
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Ну гаразд, хочеш бути не просто пєтюшкою, а дурком-петюшкою - будь. Звучить навіть краще ніж порохотяг.
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Землю собрались продавать, давайте еще людей на запчасти разбирать. Зашибись Украина прославится, где можно заказать недорого любой орган. Принимаешь заказ, выбираешь подходящего донора, давишь его машиной, и дербанишь его. У нас же за убийство даже не сажают.
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Было кино про войну на Балканах.
Там просто брали людей в плен и вырезали органы не под общей анестезией.
Т.е. человек еще некоторое время живет и ничего не чувствует но его уже выпотрошили.
Жесть конечно.
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Помните как в "Иван Васильевич меняет профессию"? Главное изобразить что прыгаешь с крыши, а потом вовремя остановиться...
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Міністру просто нічого пообіцяти. Ідей нема, розуму в Трускавці не пришили. От пообіцяв органи самого себе. Все одно не дасть.
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В чому проблема пане міністр, хочете - вперед, чинне законодавство дозволяє. Але є така підозра, що це оновлена тодуровщина, яку тут п'ять років намагаються проштовхнути. Про презумпцію згоди.
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У нас врачи и так не сильно торопятся лечить. А когда узнают что ты донор так будут резать даже если ты будешь еще отбиваться руками и ногами. А потом вообще никто не будет спрашивать донор ты или нет, если какому то олигарху понадобятся твои почки.
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Только способны они жить почему то до ста лет, судя по президентам , министрам и депутатам нашим! Фамилии перечислить?
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Нова передвиборна й післявиборна обіцянка. "Віддам себе на органи".
100% не виконає.
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Нова хохма:

Їздить міністр по міністерству на самокаті, на шиї табличка: Які ви всі примітиви, а от я себе на органи віддам.
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Ага поменяли министра здравоохранения на министра культуры 😂

Шмаркля, зрада, реванш. Проверено электроникой.
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Я щиро вірю, що це не підготовка суспільної думки до чергового 'покращення'...
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такий откровєнний і тупий піар, шо аж гидко
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Сегодня парламент отменил с 01 января 2020 года депутатскую неприкосновенность, теперь аэропорт Борисполь особенно 30-31 декабря будет пользовать большим спросом у украинских политиков.
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Сейчас прям.
Просто теперь начнутся политически мотивированные расправы и переделы.
Все будет как в Африке.
Вожди с палками в носу будут бороться за место под солнцем.
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В Африке сейчас не совсем так. По крайней мере- в Западной. Там все вожди или сами родились в Британии, или получили образование там, или их ВСЁ потомство рождается именно в Британии. За каждое слово- отвечаю.
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Про Африку интересно.
Мы так мало про них знаем.
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Вам повезло. Мне- не очень. Я, в последние три года- занадто про них знаю. Обязан.
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прєзумпція согласія приведе до того, шо людей не спасатимуть, а бистренько розбиратимуть поки свіже
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Во-первых, чужие органы не приживаются и надо пить препараты, подавляющие иммунитет.
Во 2-х - кому сдалась его лысая голова, больная печень, поджелудочная и маленьки пенис ?
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Во, ***** какая! Начало диспута с жыдовкой Лалалалалала- удалено. Ну и *** с тобой, Цензор. Удаляй меня навсегда, на кой *** тока на три дня? Мне на*** не всралось общение с твоими пропиидарастическими ботами типа Лалалалала.
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А Ви - оптіміст, батєнька! Звідки в зєбіла мізки?!)))
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Блін, ще одно зебілко неадекватне! Та хто ж на твої органи пропітиє позаріцца, якшо ти за зебла тупорилого топіш?!
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