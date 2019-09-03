 Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский заявил, что готов стать донором органов. ВИДЕО

Речь о донорстве зашла на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовала основательница "Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец.

"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы ли мы отдать свои органы, чтобы спасти жизни других?" - спросил чиновник у присутствующих и продемонстрировал свое согласие, подняв руку.

Вместе с министром руку подняли 21 из 24 участников встречи.

Также на Цензор.НЕТ: Программа трансплантации заработает до конца текущего года и постепенно заменит лечение за рубежом, - Минздрав

Напомним, с 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.